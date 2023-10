El abogado de la discoteca de Murcia acusa a PP y PSOE de unirse para evitar la responsabilidad civil

La tragedia del incendio en la Discoteca Fonda Milagros donde han muerto 13 personas ha dejado tras de sí una situación inédita, en la historia más reciente de la política murciana: un concejal del PP y otro del PSOE, compareciendo juntos, para mostrar un criterio común en un mismo asunto, al anunciar que el Ayuntamiento de Murcia se personará en la causa judicial como acusación particular contra Teatre Sociedad Limitada.

Los protagonistas de la rueda de prensa han sido el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), y el anterior responsable de ese área, Andrés Guerrero (PSOE). Tal imagen ha sido interpretada por Francisco Adán, el abogado de Fonda Milagros, como la unión de populares y socialistas para hacer equipo, con el objetivo de evitar que el Consistorio abone indemnizaciones millonarias a los familiares de los difuntos.

"Entiendo que mi cliente tiene por delante un proceso legal increíble, pero otra cosa distinta es que ahora el Ayuntamiento de Murcia se ponga de digno, anunciando que se personará como acusación particular, cuando como mínimo existe una culpa in vigilando por parte del Ayuntamiento y una responsabilidad civil subsidiaria", según advierte con rotundidad Francisco Adán. Y lo hace aludiendo a un principio legal que en la práctica supone que una persona o institución es responsable de los actos que realiza otra, sobre la que tiene un especial deber de vigilancia.

En este caso, apelando al principio de culpa in vigilando, el penalista sostiene que el Consistorio debería de haber supervisado la ejecución de la orden de cierre que se hizo firme hace año y medio, en vez de haber permitido que Fonda Milagros y Teatre continuasen abriendo al público cada fin de semana.

[Las discotecas incendiadas en Murcia carecían de licencia y tenían orden de cierre desde marzo de 2022]

Las declaraciones del letrado hay que ponerlas en contexto porque las ha realizado a EL ESPAÑOL tras conocer el contenido de la comparecencia municipal. Sus protagonistas han sido el concejal de Urbanismo, el popular Antonio Navarro (PP), y el anterior responsable de esa cartera, el socialista Andrés Guerrero, los cuales han dado a entender que la Discoteca Fonda Milagros era una especie de sala fantasma para la Administración.

El edil socialista Andrés Guerrero, anterior titular de Urbanismo (1i), y Antonio Navarro, actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia (c), este lunes, compareciendo en rueda de prensa. Badía

"La Discoteca Fonda Milagros nunca ha existido administrativamente como tal. Administrativamente se trata de un solo local: Teatre Sociedad Limitada", tal y como ha remarcado el edil de Urbanismo, el popular Antonio Navarro, para defender la tesis municipal de que en la calle Isla Cristina de la zona de ocio de Atalayas solo operaba la citada sociedad porque es la propietaria de las tres naves calcinadas durante el incendio.

"La única responsable es la empresa que hizo caso omiso a las comunicaciones para cerrar", ha coincidido en subrayar el exedil de Urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, sobre la orden que emitió en enero de 2022, decretando el cierre de Teatre después de que solicitara una modificación de su licencia de actividad. En concreto, pretendía dividir los tres cuerpos de la nave industrial que regentaba como discoteca con cocina.

De forma que Teatre ocuparía solo dos cuerpos y el tercero sería para Fonda Milagros: alquilándolo a una familia colombiana para habilitar una sala de ambiente latino. Esta petición no prosperó y el anterior concejal de Urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, ha incidido en que el 10 de enero de 2022 dictó una orden de cese de actividad. En marzo de 2022 debería haber bajado la persiana Teatre Sociedad Limitada, al ser desestimado el recurso que presentó la mercantil contra su cierre, tal y como defienden los concejales Navarro y Guerrero.

Sin embargo, Francisco Adán, abogado de Fonda Milagros, considera que lo que el Consistorio debería haber hecho es velar por ejecutar el cierre de los dos locales, situados uno junto al otro en la calle Isla Cristina de Atalayas: "Cómo no va a saber el Ayuntamiento que allí estaban las discotecas Teatre y Fonda Milagros, si tenía Policía permanentemente cada fin de semana porque en esa calle hay varias salas latinas que dan problemas". El letrado apostilla que a lo largo de los últimos años se han producido actuaciones en esa vía por peleas que deben constar en atestados.

Francisco Adán, abogado defensor de la discoteca Fonda Milagros, este lunes, atendiendo a los medios de comunicación desplazados a la zona de ocio de Atalayas. Edu Botella / Europa Press

El concejal de Urbanismo asegura que "en estos meses no hay ninguna incidencia en el local, referida a denuncias por la apertura". Pero el letrado sostiene que el Ayuntamiento no solo era consciente a través de los dispositivos policiales de la existencia de Fonda Milagros, y de que tanto esta sala como Teatre estaban abiertas al público, sino que además existen inspecciones municipales realizadas a la discoteca latina que ponen de manifiesto que eran conocedores de que recibían a miles de jóvenes.

"Fonda Milagros no lleva funcionando dos meses: está abierta desde antes del confinamiento por la pandemia: ¿Nadie sabía que aquello era una discoteca que no tenía nada que ver con la sala Teatre?", se pregunta con ironía el abogado Francisco Adán.

Publicidad distribuida por Fonda Milagros en redes sociales.

EL ESPAÑOL ha localizado en las redes sociales de Fonda Milagros anuncios de su estreno el 8 de junio de 2019. A partir de entonces, no ha dejado de publicitar eventos: desde Halloween a fiestas de Navidad en 2020, conciertos con estrellas de la canción latina, como Jessi Uribe o Yeison Jiménez, donde ofertaban sus palcos para ocho personas a 1.000 euros, 1.500 euros o 2.500 euros. Incluso han lanzado eslóganes agresivos: 'Prepárate el hígado, 20% de descuento en botella de aguardiente'. El penalista lo tiene claro: "Es una zona con mucho movimiento y me parece surrealista que el Ayuntamiento diga que no existía la Fonda Milagros. En los últimos cuatro años: ¿Ningún policía se ha asomado a la Fonda Milagros?"

- ¿Qué pruebas tiene de que el Ayuntamiento sabía que Fonda Milagros operaba en la zona de ocio de Atalayas?

- Francisco Adán: Mi cliente le pagaba un alquiler a Teatre porque la nave era de su propiedad, le subarrendó el local con la licencia. El dueño de la discoteca me transmite que hubo dos inspecciones municipales en el último año y medio. La primera no se trató de un requerimiento formal por escrito, sino que fue un inspector a la discoteca y le dijo a mi cliente que tenía que instalar dos puertas cortafuegos.

La segunda fue por el volumen de la música, por la ordenanza municipal de ruidos. No hubo una sanción, peor sí hubo un control por parte del Ayuntamiento porque mi cliente tuvo que bajar los decibelios del local. El Ayuntamiento ha aportado toda esa documentación al juzgado, según ha afirmado la vicealcaldesa [Rebeca Pérez], así que pediré copia de las actuaciones y doy por supuesto que estará toda esa información municipal.

- ¿Cómo se encuentra el dueño de la discoteca tras conocer que en su sala han muerto calcinadas trece personas?

- Está hundido y no se encuentra con fuerzas para hablar con nadie. Cuando el juez lo solicite acudirá a prestar declaración.

Fonda Milagros ha emitido un comunicado en su perfil de Facebook donde expresa "sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales del incendio" y traslada su "apoyo a las personas heridas en este trágico incidente. Asimismo, queremos comunicar desde el primer momento que estamos colaborando con las autoridades competentes, en quienes confiamos plenamente para el esclarecimiento de los hechos, absteniéndonos de realizar manifestaciones hasta que finalice la investigación".

Tales disculpas son insuficientes para el Ayuntamiento porque el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, ha lanzado una advertencia: "Caiga quien caiga, vamos a actuar con contundencia ante la Justicia, depurando todas las responsabilidades en las que cualquiera haya podido incurrir. Nos vamos a personar como acusación particular contra Teatre Sociedad Limitada, por incumplir las órdenes de cese de actividad, porque estamos hablando de una tragedia sin precedentes".

El letrado de Fonda Milagros, Francisco Adán, ha recogido el guante para librar una batalla legal y demostrar que hay una supuesta concatenación de responsabilidades en la mayor tragedia de la noche murciana: "Cuando comencé con el caso consideraba que esa información de las inspecciones no era de tanta trascendencia, pero a la vista de lo que ha pasado… Como el Ayuntamiento se persone como acusación particular nos vamos a oponer rotundamente".

Sigue los temas que te interesan