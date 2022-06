¿Cuál de estos símbolos elegirías? El test visual para saber qué te falta para ser feliz

M. C.

¿Eres fan de los test visuales? Lo cierto es que estos retos suponen una buen forma de pasar el rato y, en casos como este, descubrir además algunos aspectos de tu personalidad que todavía permanecen ocultos. Si hace algunos días publicábamos un test de personalidad para averiguar algunos de tus rasgos menos conocidos mirando una imagen y también te ayudamos a conocer mejor cómo gestionas el estrés a través de esta prueba visual con relojes, hoy te retamos a saber más sobre tu felicidad.

¿Cuál de estos seis símbolos elegirías? Esta prueba psicológica consiste en mirar la imagen y elegir el dibujo que más ha llamado tu atención para descubrir, una vez hecha la elección, qué cosas podrían faltarle a tu vida para alcanzar la felicidad. Se trata de uno de los test visuales que más populares se han hecho en Internet en los últimos días.

La ilustración nos ofrece la posibilidad de saber qué nos falta para ser felices con solo escoger uno de los símbolos. Te aconsejamos que no le des muchas vueltas y elijas la primera imagen que te venga a la cabeza, porque así será más efectiva tu elección en función de la resolución, que daremos más adelante. No obstante, te adelantamos que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Empezamos?

¿Qué son los test visuales?

Los test visuales son una pruebas no invasivas que se realizan para medir el grado de agudeza visual que tenemos las personas para determinar nuestros factores de personalidad y conducta. Se trata de pruebas psicológicas sencillas que permiten analizar nuestra personalidad y la manera de relacionarnos con el mundo.

De hecho, son cada vez más las empresas que las han incluido en sus procesos de selección. Este test analiza el subconsciente de las personas y sirve para determinar las experiencias que incluso el propio individuo desconoce, puesto que las vivencias que se van acumulando dejan huella en la personalidad aun sin percibirse.

Orígenes de los test de personalidad

Los test de personalidad se empezaron a realizar en torno a 1914, en la I Guerra Mundial, con el objetivo de servir al Ejército para detectar a las personas que tenían neurosis y hacer la criba correspondiente en las tropas en el menor tiempo posible.

Hoy en día, los test de personalidad se utilizan para:

Selección de personal y medición de su desarrollo.

Para la orientación profesional en el campo de la educación.

En el mundo de la medicina para realizar terapias individuales o grupales.

Con estas pruebas de personalidad se pueden llegar a determinar todo tipo de cuestiones, como las aptitudes, los intereses y las características más personas que hasta la persona que lo está realizando lo desconoce.

¿Qué símbolo has elegido?

Llegados a este punto, a continuación te dejamos las distintas respuestas en función de tu elección entre los seis símbolos para que descubras esa parte de tu personalidad que desconoces.

Símbolo 1

Si has elegido esta figura, lo más probable es que necesites estar alejado de todo lo que te hace mal para conseguir ser feliz. Ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Puede que estés atravesando un momento en el que te cuesta un poco más distinguir qué cosas suman y cuáles son las que restan. Nuestro consejo es que cuides tu energía y destínala a lo que te haga sentir bien.

Símbolo 2

Si has elegido esta figura, lo más probable es que únicamente necesites un poco más de concentración. Quizás te sientas algo disperso o indeciso y estás gastando mucha energía en tomar decisiones, pero no acabas de decidirte. Este símbolo te conecta con ese foco y te invita a que reflexiones en silencio y no te dejes influenciar por lo que dicen los demás.

Símbolo 3

Si has elegido esta figura, lo más probable es que necesites una mayor conexión contigo mismo. Puede que estés pasando una etapa en la que tienes dificultad para escuchar a tu corazón y te centras en relaciones tóxicas, malos hábitos y actividades que hacen mucho ruido. Nuestro consejo es que medites, que busques el silencio en tu lado espiritual, y que no le temas al gran poder que se aloja en tu interior.

Símbolo 4

Si has elegido esta figura, lo más probable es que necesites que las cosas se simplifiquen. Quizás te estás sobrecargando con ocupaciones, relaciones y compromisos, pero es el momento de despejar tu agenda, de limpiar y de seleccionar. Es importante que de quedes con lo que realmente necesitas y te haga feliz. No intentes cumplir con todo ni quieras almacenar, acumular y acaparar. Sé más sencillo y apuesta por el minimalismo.

Símbolo 5

Si has elegido esta figura, lo más probable es que haya algo en ti que esté demandando que mires hacia adentro. Puede que lleves mucho tiempo sin conectar contigo mismo y este símbolo te invita a perder el miedo y a prestar atención a lo que sientes, a lo deseas y a lo que eres. Debes dedicarte tiempo, autocuidado, y hacer un esfuerzo por perdonarte, sanar y aceptarte como eres aunque cueste.

Símbolo 6

Si has elegido esta figura, lo más probable es que lo que te falte para ser feliz ser cuidar a los tuyos y pasar más tiempo con la familia y los amigos. Puede que te falten reuniones con ellos y dedicación, un rato de calidad para reparar los vínculos y cuidarlos. Aprende a pedir ayuda, a abrazar y a cuidar para sentirte parte de un sostén emocional que estará ahí cuando lo necesites.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

Esperamos que esta información te haya sido útil para conocerte un poco más y poder distinguir aquellas cosas a las que tendrás que dedicar tus esfuerzos y las que debes dejar de lado aunque duela.

