¿Logras ver el helado? El 99% de usuarios no pueden verlo en este acertijo visual

Los acertijos visuales y las adivinanzas ponen a prueba nuestra mente, pues son desafíos apasionantes que resultan grandes alicientes para el intelecto de cualquier ser humano. Además, cuanto mayor sea la dificultad, menos personas serán capaces de resolverlo, lo que aumenta la satisfacción a la hora de dar con la solución.

Si te apasiona ejercitar tus capacidades mentales y poner a prueba a tu cerebro, no puedes dejar de intentar resolver el acertijo visual que te mostramos a continuación. Y tiene la dificultad añadida de que solo el 99% de los usuarios ha logrado descifrarlo. ¿Te atreves? ¡Vamos allá!

Cómo resolver el acertijo visual propuesto

El siguiente reto visual nos muestra una escena de picnic que provocó quebraderos de cabeza a más de un usuario por no lograr encontrar la respuesta adecuada. Y es que este acertijo oculta de forma magistral un helado que está algo más escondido que otros objetos, como por ejemplo las bananas o la sandía.

Lo cierto es que muy pocos fueron los afortunados que resolvieron este acertijo visual, pues hay que ser bastante hábil. De hecho, este desafío se ha vuelto viral, convirtiéndose en toda una tendencia en las redes. Así que te damos un consejo antes de empezar: cuidado con subestimar este desafío.

Solo cuando seas conscientes del reto que supone a lo que te enfrentas, comprenderás su complejidad. Y por si fuera poco, tienes un tiempo límite de siete segundos nada más para encontrar el helado, lo que incrementa la dificultad y tus habilidades para resolverlo.

Antes de comenzar a fijar toda tu atención en la imagen, debes saber que encontrar la solución a este acertijo te hará poner un énfasis especial en tu capacidad visual. Y dicho esto, vamos a mostrarte la imagen que ha sido creada por Genial.Guru y se ha viralizado gracias a distintas redes sociales. Recuerda, debes encontrar el helado que está buscando el niño en la ilustración, que por cierto, fue escondido ahí a propósito para complicar su resolución. ¡Manos a la obra!

Solución al reto viral del acertijo visual

¿Has conseguido ver ya dónde está escondido el helado? No era tan fácil como pensabas, ¿verdad? Sentimos haber formulado un desafío tan complicado, pero ya hemos advertido varias veces que es más complicado de lo que parece, así que ya sabías que no sería tan fácil como habías pensado en un comienzo.

Si lo encontraste, ¡enhorabuena! En caso contrario, no debes sentirte mal por ello, no se trata de un reto que pueda resolver todo el mundo. De hecho, solo un grupo muy selecto de personas ha conseguido hallar el objeto extraviado en los segundos que se pide. Por eso, el nivel de dificultad aumenta debido precisamente al parámetro de tiempo que tienes para encontrar el helado.

Lo dicho, no te preocupes si no has conseguido superar el reto, pues no es nada sencillo formar parte del grupo de personas lo suficientemente hábiles como para tener una percepción visual de 10/10. Solo estos individuos consiguieron dar con la solución de inmediato, y si no has sido capaz de encontrarla, te la mostramos a continuación.

¿Te ha gustado el reto visual que te hemos propuesto? ¿Ha resultado sencillo para ti, o más bien ha sido complicado hallar la solución? Si lograste cumplir con este desafío, te felicitamos por ello, pero en caso de que no lo hayas conseguido, no debes desanimarte, sino más bien seguir probando este tipo de desafíos para practicar y poner a prueba a tu cerebro.

Si deseas ver más retos parecidos a este, solo tienes que entrar en elespanol.com/social/ y tendrás a tu disposición todos los que quieras. No esperes más, porque los beneficios que te aportarán serán muchos y muy provechosos.

¿En qué consiste un acertijo o reto?

Una adivinanza o acertijo con enunciado, según la definición oficial, suele presentarse en forma de rima y puede postularse en diversos formatos de composición y métrica. Los versos más comunes son los octosílabos, pero también podemos encontrarnos con algunos que tienen dos o cuatro versos, y las rimas pueden ser consonantes o asonantes.

Los acertijos o retos virales fueron creados para divertir a los seres humanos, pero también para ejercitar la mente y retrasar ciertas enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Su origen es bastante antiguo, pero ganaron popularidad en casi todas las redes sociales durante la pandemia de Covid-19.

Muchos fueron los usuarios que se quedaron en sus hogares para evitar los contagios, pero claro, necesitaban entretenimientos para pasar las interminables horas de aquellas semanas, y los retos visuales fueron una alternativa perfecta para divertirse. Es más, en la actualidad, esta clase de desafíos están por todos lados, y cada día tienen más seguidores.

La finalidad de los retos y acertijos visuales

En primer lugar, debemos diferenciar entre reto, acertijo y desafío. Un reto viral consiste en una alternativa de pasatiempo para aquellos usuarios de las redes sociales con tiempo libre para solucionarlos. Consisten en encontrar un objeto, un animal, una persona o una imagen, y algunos de ellos tienen tiempo para ser solucionados.

Por otro lado, un acertijo lógico es un juego donde necesitamos de racionamiento e intuición para solucionar el enigma planteado. Esta forma de entretenimiento no depende de ningún conocimiento previo, sino más bien de ejercicio mental para saber leer entre líneas todos los datos aportados en la descripción.

En último lugar, un desafío intelectual trata de una serie de actividades que pueden ser sobre diferentes temas, como relacionar objetos, matemáticas, adivinanzas, etc. Su propósito es el de despertar el interés de sus usuarios para hallar respuestas de forma lúdica, y también permiten poner en práctica conocimientos básicos que fueron aprendidos en determinados momentos de nuestras vidas.

Por último, ten en cuenta que el acertijo suele engañar acerca de su significado, pues se ofrece una descripción y después se exige la respuesta según lo que haya querido decir. ¡Anímate a intentarlo!

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan