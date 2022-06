Indignación en redes con Marta, sanitaria sancionada por rechazar trabajar en el Zendal

Al principio, el Hospital Zendal parecía que iba a ser la tumba de Isabel Díaz-Ayuso. Después, resultó que se convirtió en su salvación. Cuando la pandemia golpeaba con más fuerza a la sociedad española muchos lo llamaron el "hospital chino de Ayuso". La polémica en torno a él fue tan grande que, en EL ESPAÑOL, lo contamos desde dentro tras pasar un día en lo que entonces era un infierno. Hoy, la polémica sigue viva debido a los sanitarios que rechazan trabajar allí.

En su día, las críticas se centraron en que era un pelotazo urbanístico, que no había suficiente personal pero, por no haber, ni siquiera tenían una máquina de café, que si era innecesario, que estaba sucio y la comida, en mal estado, etc. En definitiva, que no estaba preparado para tratar a los pacientes y casi ni a los propios sanitarios.

En la actualidad, sus críticas vienen de parte de los médicos y enfermeros que están en la bolsa de interinidad y les toca trabajar allí. Si no aceptan la plaza, son sancionados con un año sin formar parte de la bolsa de trabajo. Pese a la sanción, es lo que han decidido hacer algunos sanitarios, como es el caso de Marta.

Hoy han intentado coaccionarme para ir a trabajar a el Zendal cuando yo ya estoy trabajando, me han dicho que tenía que dejar mi actual empleo y presentarme en el Zendal el día 1 (sin saber turnos, etc). He dicho que no y ahora estaré 1 año penalizada en la bolsa de trabajo 😠 — Marta I. (@mmico95) May 30, 2022

Esta sanitaria, que dice que ya estaba trabajando cuando la requirieron del Zendal -se supone que en la pública-, habla de que "han intentado coaccionarme" para que aceptase el puesto. La instaban a dejar su actual empleo, además. Pero, como se ha negado -no expone los motivos-, ahora estará un año penalizada sin empleo procedente de la bolsa.

Las redes, sin embargo, se han indignado con esta sanitaria por rechazar el puesto. Consideran que, sea más o menos injusto, estar en la bolsa de interinos tiene estas consecuencias y que hay que pasar estos malos tragos. Otros, sin embargo, la han apoyado. Al final, Twitter es eso, una jungla.

Seguro que tiene razón pero yo le penalizaría 2años. https://t.co/SuxwNQYtRn — NPI (@NPI_I) June 1, 2022

Claro, hija de Dios, como le pasa a cualquier funcionario interino, ahora bien, si tu estas a gusto trabajando de enfermera en la privada, y te llaman de la pública por necesidad, y la desestimas en Madrid, en Cataluña y en Canarias te sacan de la lista.

Hay que tener mucha cara! https://t.co/UXGsVt0PVB — D.Carlos III (@donaresvivir7) June 1, 2022

Si es lo que tienen las Bolsas de los Servicios de Salud de toda España.

Si te ofrecen un contrato y tu renuncias te penalizan.

No te quejes que por lo menos tienes trabajo, de no ser así habrías aceptado el contrato que te han ofrecido. https://t.co/IVm6LQ44sm — CangrejoSureño (@CangrejoSur) June 1, 2022

Coacción, penalizada....

Condiciones envidiables de los empleados públicos.

¿Puede deberse a gestores puestos a dedo? ¿Podrían ser decisiones basadas en criterios políticos y no en una mejora en la sanidad pública? https://t.co/21O5GFod3K — Justelibre (@Justelibre1) June 1, 2022

En mi empresa (privada) cuando me llaman pidiendo perdón por adelantado, a las 6 de la mañana para incorporarme a las 7, u horas o días antes para cubrir cualquier turno sea diario o festivo. Siempre digo lo mismo, perdona no, gracias por darme trabajo. https://t.co/xcWhB92RcT — RicardoSouMar (@RicardoSouMar1) June 1, 2022

Muy curioso esto. No sé, me parece lógico que te penalicen si estás en una bolsa de trabajo (raro si ya estás trabajando) y no aceptas uno que te ofrecen, ¿no? https://t.co/GTsOxEPBvD — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) June 1, 2022

La gente que le está diciendo a la muchacha que les parece poca penalización?? Todo bien por casa?? https://t.co/q5V64PU6ha — 𝖢𝗅𝖺ra 🐮🐴 (@claralh_98) June 1, 2022

De eso mismo hablábamos ayer, VUELVEN los “ESCLAVISTAS”,

OFRECIENDO TRABAJO ESCLAVO,

QUE LOS PETEN,

QUE VAYAN HA TRABAJAR ELLOS,

TENEMOS MÁS DE 400.000 POLITICUCHOS QUE JAMAS HAN DOBLADO EL LOMO Y NOS DEJAN UNA DEUDA QUE NO LA PODRÁN PAGAR NI NUESTROS TATARANIETOS.

VIVE LIBRE. https://t.co/dF6iccEKXJ — ESCIPION EL AFRICANO (@ESCIPIONAFRICA) June 1, 2022

La manera en la que la bolsa de enfermería está montada a día de hoy es de pena. Sigue una lógica de "o aceptas cualquier trabajo (de 1-2 meses de duración normalmente) que te ofrezcamos o no te llamamos en años"

Dime tú en qué otros empleos (no sanitarios) pasa lo mismo — Steam Muffins (@Guille2033) June 1, 2022

