Este es el acertijo viral para niños que (casi) ningún adulto consigue descifrar

Después de haber estado haciendo los ejercicios de clase durante meses con sus hijos, a estas alturas a los padres no les pillará por sorpresa saber que algunos acertijos infantiles están escritos por el diablo. ¿A quién se le podría atrangantar un problema dirigido a niños y niñas de 5 años? Pues, para empezar, parece que a la mitad de Twitter España.

El reto lo ha lanzado El Hematocrítico (@hematocritico), un profesor gallego que cuenta en su haber con varias publicaciones infantiles y más de 140.000 seguidores en la red social. Empleando una gran dosis de retranca, suele lanzar retos encaminados a que los adultos se comparen con los más pequeños y salgan mal parados, como en esta ocasión.

La invitación del profesor para "realizar un ejercicio de niños de 5 años" ha sido aceptada por más de 500 tuiteros que han intentando dar con la respuesta correcta, pero aunque las apariencias engañen, lo cierto es que no es nada sencilla. Si no se fían, pueden intentarlo ustedes mismos y constatar si saben más que un alumno de Infantil o no:

Os invito a realizar un ejercicio de niños de 5 años pic.twitter.com/hwUzKH40Km — El Hematocrítico (@hematocritico) November 30, 2020

¿A que no es tan fácil como aparenta? Lo cierto es que el reto ha hecho tirar la toalla a la inmensa mayoría de los tuiteros, que no les ha quedado más remedio que emplear la ironía para salir del paso:

Sin desplegar la foto del tuit, yo diría “LA”. — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) November 30, 2020

PUerta y PUtoloro — Señorita Puri (@SenoritaPuri) November 30, 2020

DOOR-conDOOR — Johnny Perovic (@juanpetooloko) December 1, 2020

PUER-ta y aga-PUER-ni ??? Jajjajajajajaja — Ла доñа🎗 (@Donyacoliflor) November 30, 2020

QUI



periQUIto

QUIcio. — Agente Smint (@AgenteSmint) November 30, 2020

Hace falta ser cerrajero-ornitólogo para descifrar este enigma del demonio. Qué malajidea el nota del libro. — Mario J. Gordito (@mariogordito) November 30, 2020

«Flat».



Por «Flatland», la novela de Edwin Abbott que sucede en un mundo bidimendional, y «flatperch», el típico soporte donde se apoyan los pájaros en las jaulas.



Lo sabe cualquiera. pic.twitter.com/o9BEh5v4I2 — Manuel de Lorenzo (@manu_delorenzo) November 30, 2020

Me cago en la editorial Santillana. — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) November 30, 2020

¿Pero a qué cole van esos niños? pic.twitter.com/70APL80im1 — Ibermensch (@Ibermensch) November 30, 2020

Y es que la respuesta no era nada fácil:

Ce RRA da

Co to RRA — Loupar (@Louparrrot) November 30, 2020

No obstante, el acertijo sirvió también para que surgieran otros y quedara patente que los retos infantiles son un género que agudiza el fracaso adulto:

Seguro que, con 5 años, se les ocurre alguna respuesta adecuada. pic.twitter.com/PqQMAwRY6F — Eladio De Fresa (@guardo_melo) December 1, 2020