Las mofas al 'posado' de los diputados del PP de Madrid en el metro: "Foto y hasta el año que viene"

Si a los usuarios del metro de Madrid les diesen un millón de euros por cada vez que ven a un político en el vagón seguirían usando el transporte público porque no verían ni el primer euro. El postureo en estos casos roza el ridículo y esta vez ha sido el Partido Popular el que se ha metido en el brete sin pretenderlo. Lejos quedan aquellas primeras e idílicas imágenes de Carmena con el populacho siendo alcaldesa hasta que la seguridad le obligó a cambiar de rutina.

Después de que la Comunidad de Madrid anunciase un recorte en el metro para hacerlo más competitivo a fuerza de eliminar trenes y aumentar esperas, la líder de Más Madrid, Mónica García, también hacía el esfuerzo de bajar y retratarse allí. En su caso, optó por un vídeo en la estación de Lavapiés en el que criticaba a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, a la gente tampoco le coló que la política se hiciese pasar por una usuaria habitual y fue muy criticada.

En este contexto, los populares han querido meterse con Mónica García y sumarse al escarnio semanas después de aquello, pero no les ha podido salir peor. Ha sido el diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Juan Peña Ochoa, quien ha compartido la imagen en la que aparecían varios parlamentarios usando el transporte público y citando a la líder de Más Madrid, que había dicho que a sus rivales políticos "no les gustas coger el metro" y por eso "no saben que hay miles de personas esperando".

"Enhorabuena por ir en metro"

En concreto, Peña Ochoa ha escrito junto a la fotografía que "dice Mónica García que a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid no nos gusta coger el metro" y la ha publicado en su perfil:

García ha recogido el guante para intentar ridiculizarlos y darles la "enhorabuena por pisar el metro" antes de recomendarles que lo siguiente sea "no recortarlo ni llevarlo a la quiebra":

Enhorabuena por pisar el Metro. Lo siguiente es no recortarlo ni llevarlo a la quiebra. ¡Un saludo! pic.twitter.com/3omVR9DrcF — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 9, 2022

En esta misma línea se han pronunciado decenas de tuiteros, a los que tampoco ha convencido el posado de los populares en el vagón:

¿Han bajado hasta el metro para hacerse una foto? ¿Avisaron al fotógrafo y al iluminador? ¿Se maquillaron para el gran evento?

El próximo reto es hacerse una foto en un barrio que esté más allá de la M-30 — Félix López-Rey (@FelixLopez_Rey) June 9, 2022

Fotito y hasta el año que viene cuando toque hacer turismo de nuevo por esos túneles donde se desplaza la plebe 🥰 — Gema MJ (@gmaemejota) June 9, 2022

Una foto en el metro sin otros usuarios... Curioso.

Ahora también puedes hacerse la foto a las 8am para que de verdad vean en qué condiciones viajamos la mayoría de madrileños cada día — Jose PS 💁🏻‍♂️🌻🚲🎶 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Atlante_85) June 9, 2022

Todos juntitos, que coincidencia! Los diputados del PP hacen una quedada para hacerse una foto en el Metro. Propaganda para lerdos. — Karenina 🇺🇦🇪🇸💛💙 (@KARENINA2525) June 9, 2022

Para la próxima foto, os subís en la línea 5 a las 8 de la mañana de un día laborable. Sin que os pongan un vagón para vosotros solos como hoy, claro. — Subc.Meñique🔻 (ADIÓS MASCARILLAS: 😷➡️🙂) (@InsurgentePetyr) June 9, 2022

¿Todos a la vez, os habéis encontrado en la estación?, ¡¡jo que casualidad!! — 𝕮𝖆𝖕 𝕬𝖕 (@CapitanApio) June 9, 2022

1° recortais la frecuencia del metro porque decís que la luz es muy cara y faltan fondos

2° pedís dinero al estado 1000 millones.

3° dejais de recaudar a las grandes fortunas 1000 millones.

4° Madrid es la comunidad donde más se ha invertido.

5° os hacéis la foto para reíros. — ᑕOᖇᐯᗩᔕ🔻 (@CorVas2) June 9, 2022

En qué momento te haces esta foto y la subes sin sentir un ápice de vergüenza? — Raquel (@RaqeulCarbalall) June 9, 2022

Pero vosotros vais al Metro de excursión? — Alejandro Sanchez (@alesanper) June 9, 2022

No les veo yo a las 8 de la mañana... (foto a las 10:30), no se rían de los trabajadores que madrugan y van en los trenes llenos. Por cierto, pasen aviso para que arreglen el cartel luminoso. pic.twitter.com/6nZXyyLuVh — ƙą۷ɛཞơ (@heisemberg2013) June 9, 2022

- Vamos a hacernos una foto al metronpara mandarle un mensaje a Mónica

- Vale, pero rapidito que tengo al chófer esperando en doble fila.

- Y no se cabe! Aquí viajan los pobres?

- Vamos, vamos salgamos de aquí!! — Fben Анархист 🔻👹🎗👿 🔻 (@Fben_Fben) June 9, 2022

La gente que coge el metro a diario no se hace una foto como si estuviera en Disneyland, Juan, que tienes menos luces que el tren de la bruja. — María de la Oh! 🏳️‍🌈 (@menchubasquero) June 9, 2022

Como dirían en Pantomima Full: "en su cabeza era espectacular".

