El discurso viral de una diputada del PP en la sede de UGT: “¿Vamos a contar mentiras ‘tralará’?”

Una joven diputada de la Asamblea de Madrid ha dado un discurso demoledor contra los sindicatos en la misma sede de la Unión General de Trabajadores (UGT). Elisa Vigil se encara con sus contertulios afirmando que “los sindicatos no están saliendo a defender a los trabajadores”.

Vigil es presidenta de Nuevas Generaciones del PP en el distrito de Tetuán (Madrid), diputada de la Asamblea de Madrid y fundadora de la ONG Lybian Women, dedicada a la “igualdad de género, la educación y el empoderamiento de las mujeres y niñas libias”. Asimismo, esta abogada se define como feminista en su perfil de Twitter.

“Sé que no estoy justamente en la casa más amiga en este aspecto, pero ya que estamos en un sindicato lo voy a decir: los sindicatos que tendrían que salir a defender a los trabajadores, no están saliendo a defender a los trabajadores”, asegura la diputada. “Los sindicatos, que tienen un papel fundamental en el estado de derecho y que está recogido en la Constitución, no están haciendo su labor. Están defendiendo los ánimos partidistas de un solo partido en el Gobierno, no de los intereses de los trabajadores”.

Esta jovencita se llama @elivigil_, y le acaba de meter un repaso memorable a toda la izquierda en una de las plazas más difíciles. La sede central de UGT en Madrid.



Aplauso para ella 👏🏻👏🏻pic.twitter.com/DYU556VIxG — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) June 8, 2022

En su discurso aborda el problema que tienen los autónomos: “Gente que tiene que pagar ahora, según el ministro Escrivá, 500 euros al mes de cuota de autónomos más impuesto de actividades, más IRPF, más IVA, más los trabajadores que pueda contratar en su negocio”.

“Pongamos el ejemplo de la peluquería que hay en la esquina. Juana, que tiene que pagar un alquiler todos los meses y que tiene que pagar una luz todos los meses que está a 300 euros kilobyte [quería decir kilovatio]”, prosigue. “No veo ahí a los sindicatos que salgan a decir nada, vergüenza debería dar”.

“Juana, que con muchísimo esfuerzo está ahí, resulta que tiene contratadas a dos personas. Seguro que le gustaría poder pagar 2.000 o 3.000 euros al mes a sus trabajadores, pero no puede porque si a cada trabajadora le paga 1.200, paga 2.400, porque 1.200 se van en impuestos. ¿De eso podemos hablar? ¿O vamos a seguir contanto mentiras ‘tralará’?”.

El discurso de Vigil ha despertado numerosos aplausos por su valentía en uno de los feudos tradicionales de la izquierda. El tuit que lo ha difundido tiene ya 20.500 me gusta. Sin embargo, este monólogo tiene algunos errores como han señalado algunos internautas. “Los autónomos no pagan IAE. Tampoco pagan IVA: solo lo trasladan”, ha señalado un tuitero.

Asimismo, el precio de 300 kw/hora es en el mercado mayorista y actualmente está casi a la mitad. Por último, cabe señalar que contratar a un trabajador no tiene un coste tan elevado para un empresario. Los costes de Seguridad Social rondan el 30% del sueldo del trabajador, en ningún caso son el doble.

