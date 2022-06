El polémico rechazo por hablar catalán buscando piso: "Ya no estamos interesados"

Si encontrar un piso o una habitación de alquiler en España es toda una aventura y no siempre con final feliz, hacerlo en el mes de junio tiene un plus de dificultad en muchas ciudades de nuestro país, sobre todo en aquellas donde la comunidad universitaria es numerosa. Las búsquedas suelen dispararse en estas fechas y las redes sociales se convierten en testigos privilegiados del sinfín de historias que se producen con el mercado inmobiliario como telón de fondo.

Una de las últimas que ha alcanzado popularidad en Twitter es la que ha relatado la tuitera Ainaplans, indignada después de haberse sentido rechazada por motivos lingüisticos. La joven estaba buscando una habitación en alquiler en Barcelona y se puso en contacto con las inquilinas de un piso que ofrecían una en la capital catalana. Ella les escribió y les envió varios audios en catalán, que es la lengua que emplea habitualmente, sin saber que eso generaría un problema.

Ha explicado la tuitera que su interlocutora es una chica de su edad que le había animado a enviarle los audios para conocerla un poco más y así poder saber si les encajaba como compañera o no, pero que en ningún momento le había dicho que no entendía catalán. Sin embargo, esa fue la línea roja para no empezar la convivencia: "Perdona, pero nada más que por haberme contestado tres veces en catalán (incluso mandándome audios), dando por sentado que yo entiendo catalán", se ha justificado.

La chica siguió criticando que Aina no había tenido en cuenta "a la otra persona y son ni siquiera preguntar, y además sabiendo que tanto mi anuncio como mi contestación ha sido en castellano", y ha terminado diciendo que lo siente y deseando "suerte en tu búsqueda porque por esta parte ya no estamos interesados", añadiendo además que "espero que te sirva mi feedback". La joven, ha compartido en Twitter la captura de la conversarión preguntándose si "¿me acaban de decir que no a un piso por responderle en catalán? Pues sí":

En serio m'acaben de dir que NO a un pis per respondre-li el 1r whatsapp en català??? DONCS SI.

(tmpc m'havia dit pas que no l'entengués) pic.twitter.com/KReS32ZFmM — ainaplans (@ainaplansf) June 6, 2022

El tuit de Aina ha tenido una gran repercusión, llegando también a varias cabeceras digitales catalanas, y a pesar de que la joven ha reiterado que no sabía que su interlocutora no entendiese el catalán, también se ha llevado bastantes críticas:

Por ser tan cerrada de mente e intransigente se ha quedado sin pisito…hay q ser mas inteligente y mas cuando quieres algo. — Odin (@Odin_dBcn) June 7, 2022

Esa superioridad con la que los catalanes se dirigen hacia los demás, EXIGIENDO hablar el catalán es la razón por la que tanta gente rechaza el catalán (o muestra desinterés). El catalán no es el problema, lo sois vosotros, los catalanes — 𝐈 𝐌 𝐀 𝐍 👼🏻 (@imymensouri) June 7, 2022

Aina,no sabes q es de muy mala educación responder ( y encima por tres veces consecutivas) en otro idioma distinto al q te hablan?

Esa persona seguramente no t entendía,y tú erre q erre,pues ya ves el resultado,a seguir buscando. — M.J. (@Marijosesanz73) June 7, 2022

Demasiado educado ha sido, cosa que tú no lo has sido. — Carmen (@CarmenFlowersA) June 7, 2022

Pensaría que le estabas tomando el pelo ,si el anuncio está en castellano lo lógico es contestar en castellano ,hay mucha gente que trabaja en Cataluña pero igual no entienden ni hablan Catalán.

O simplemente se lo tomó como una falta de educación y de ahí su contestación. — 🌦️Marga🌨️ (@margari68017680) June 6, 2022

¿Y si en vez de pensar que se trata de una discriminacion, lo enfocas desde el punto de vista de educación y respeto hacia la otra persona con la que estabas conversando?



Quizá así te des cuenta de que la falta de respeto tiene consecuencias. — Jordi Salvadó Rubio (@JordiSalvadoRub) June 7, 2022

Anuncio en castellano, primera respuesta en castellano... La lógica es responder primero en castellano. Dejen de echar espuma por la boca 🤣 — Daniel, capitán de los Plátano🍌🇮🇨💚 (@plathanoxboxer) June 7, 2022

Si el anuncio esta en castellano para que le responde en catalán? Es obvio que si esta en castellano es por no sabe hablar el hombre en catalán — Ainhoa 🍑🌷 (@P3achyMoon) June 7, 2022

Te pone en el mensaje q no entiende y sigues erré q erré... Si no entiendo ruso y el ruso aún sabiendo hablar en castellano sigue en ruso q hago aprendo ruso y vuelvo al año... Ten educación q no tienes ninguna ... Tú prepotencia no tiene límites ...Vete hablar catalán a Noruega — Maria (@Luzegr27) June 7, 2022

Sin estar de acuerdo con lo que te ha pasado, un poco de vuestra medicina no está mal. Que lleváis una temporadita amargándole la vida a todo castellando parlante que os cruzáis — twitty (@marituitti) June 7, 2022

Asimismo, otra mucha gente la ha respaldado al entender que se había hecho una exclusión injusta por prejucios lingüísticos.

