El llanto viral de José Eugenio, el hostelero 'antirrojos' que no encuentra camareros

No es la primera vez que el dueño del Asador Guadalmina de Marbella, José Eugenio Arias-Camisón, protagoniza una polémica relacionada con los trabajadores de hostelería. El año pasado ya se había quejado de que no encontraba camareros para su restaurante antirrojos y acusó a la izquierda de "no querer trabajar" y preferir cobrar "la paguita". Ahora, ha vuelto a la carga en Twitter, criticando de nuevo que la gente opta por cobrar "un subsidio" antes que aceptar un empleo.

El asador que regenta José Eugenio, en el que ha estado EL ESPAÑOL, es fácilmente reconocidble porque en su exterior tiene colgadas pancartas en las que se pueden leer consignas como "¡Gobierno traidor! ¡Dimisión o prisión!". Toldos con banderas de España y todo un despliegue de decoración patriótica salpica el establecimiento, pero el dueño reniega de la palabra facha: "Toda la gente que te insulta llamándote facha no tiene ni puta idea de lo que significa la palabra. El fascio lo creó Mussolini, que era un socialista de verdad, no como los de ahora. Llamarme facha es el insulto fácil de los ignorantes".

Esta semana, José Eugenio ya se había hecho viral con un vídeo que había compartido en su cuenta de Twitter, donde es muy activo a pesar de las críticas. En esta ocasión, había ido a llenar el depósito de su coche y se quejaba del "puto Gobierno de mierda", al que llamaba "ladrones", mostrando lo que había tenido que desembolsar en el surtidor. Sin embargo, ha sido su llanto por no encontrar trabajadores lo que más reacciones ha acumulado en la red.

"¿Cómo se come?"

El hostelero sostiene que no encuentra gente para trabajar, que "llega la temporada fuerte de verano y no tengo camareros, ni parrillero, ni ayudantes de cocina"; pero, sin embargo, se queja de que "hay tres millones de personas cobrando el subsidio de desempleo" y se pregunta "esto, ¿cómo se come?":

Sigo sin encontrar gente para trabajar. Llega la temporada fuerte de verano, y no tengo camareros, ni parrillero,ni ayudantes de cocina, pero hay tres millones de personas cobrando el subsidio de desempleo. Esto, como se come? — Jose Eugenio Arias-Camisón (@JEArias_Camison) June 7, 2022

Añadía además José Ignacio, como si fuera la providencia, que "llegará algún rojo de mierda o algún vago que me diga, como dijo la miserable ministra comunista, que la solución es que los hosteleros paguemos más salario; sin embargo, ellos, a pesar de la subida de luz, gas, etc. no están dispuestos a reducir los impuestos":

Llegará algún rojo de mierda, o algún vago, que me diga, como dijo la miserable ministra comunista, que la solución, es que los hosteleros paguemos más salario. Sin embargo ellos,a pesar de la subida de luz, gas, impuestos, etc, no están dispuestos a reducir los impuestos. — Jose Eugenio Arias-Camisón (@JEArias_Camison) June 7, 2022

Poco después, tal y como había pronosticado el hostelero, el tuit se le ha llenado de tuiteros que han afeado tanto su ideología como la decoración de su local, además de recordar algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto con sus trabajadores:

Puede ser que la parafernalia fascista de su restaurante no sea el lugar idóneo para trabajar. pic.twitter.com/ditqQIpzMF — PabloMM (@pablom_m) June 8, 2022

Pues no entiendo como la gente no quiere trabajar contigo, la verdad. pic.twitter.com/JAKYANfhb0 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) June 8, 2022

Acabo de leer varios tuits suyos así, uno detrás de otro y me alegra enormemente vivir en un país en el que los trabajadores pueden elegir no soportar a personas como usted. Civilícese y verá como le va mejor en la vida. — Cronopia (@LaCrono__) June 8, 2022

Ni todos los parados cobran la prestación, ni es verdad que no encuentres empleados. Lo que no encuentras son esclavos. Cumple con la ley o cierra y deja sitio a otro que lo haga mejor que tú y no sea un delincuente. — Subc.Meñique🔻 (ADIÓS MASCARILLAS: 😷➡️🙂) (@InsurgentePetyr) June 8, 2022

Pagas 900 euros por 12h al día, 6 días a la semana. 288 horas al mes. A poco más de 3€ la hora y la mitad en negro.



Igual no encuentras gente por eso, no sé. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) June 8, 2022

@egyptienne1979

A lo mejor no quieren trabajar en tu local porque no quieren tener por jefe a un facha perturbado. pic.twitter.com/gNqoV1XZPW — Chema 🇪🇺 (@Blogsalamank) June 8, 2022

Has vivido de la desesperación de otros, quizá? Has vivido infringiendo la normativa laboral de un país europeo civilizado?

Se ha acabado el chollo? Que pena!



A que tu no eres este? Pues aprende. https://t.co/CiaGhpdJQz pic.twitter.com/ZdZ7aLhJwF — Son H (@SonsolesSon4444) June 8, 2022

A ver Pepe, lo mismo que tú tienes vetada la entrada en tu establecimiento a los de izquierda, "podemitas" y "rojos", los profesionales de la hostelería te tienen vetado a tí!

Va a haber inspecciones de trabajo este verano, así que si cumples con la legalidad "no problem"... — LibertariaLibre (@LibreLibertaria) June 8, 2022

En Vox hay un señor que seguro que está dispuesto a estrenar la vida laboral. Santi, se llama. — Anarchic Rabbit (@SientoPresensia) June 8, 2022

Me alegro que la gente haya dejado de ser tonta y no quiera trabajar con las peores condiciones laborales que existen, que son las que ofertáis tú y Montgomery Burns. — Rutiger (@RutigerMan) June 8, 2022

El subsidio no lo cobran 3 millones. En todo caso la prestación. Si vas a mentir, al menos documéntate. — Restroom (@RabbitManso) June 8, 2022

Donde está aquello de “si no quieres, detrás de ti hay Cien que quieren trabajar”? Amigo la gente abre los ojos y no quiere ser esclava de nadie. Y aún te diré algo que te sorprenderá, cada trabajador que cobra subsidio de paro, es porque se ha ganado ese derecho trabajando — Vanessa Brisach (@VBrisach) June 8, 2022

Ante tal aluvión, José Eugenio ha intentado escudarse en el convenio de la hostelería, defendiendo que "es absolutamente legal negociar con un trabajador para que trabaje más horas por un salario mayor":

Quiero decir, que la jornada laboral según convenio en hostelería, es de 40h y 1350€. Es absolutamente legal, negociar con un trabajador, para que trabaje más horas, por un salario mayor. Estoy harto de escuchar a estos progres, que si el horario, el salario, el contrato, etc. — Jose Eugenio Arias-Camisón (@JEArias_Camison) June 8, 2022

Con todo, veremos si el asador es capaz o no de encontrar personal para la época estival.

