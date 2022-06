La crítica de Sánchez a Rajoy en 2011 por el impuesto a los ricos que se le ha vuelto en contra

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la propuesta de Unidas Podemos para crear un impuesto específico a las grandes fortunas al no contar con el apoyo del PSOE, sus socios de investidura. La proposición no ha salido adelante por 277 votos en contra, 58 a favor y 4 abstenciones, un extremo que el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, no ha tardado en criticar desde sus perfiles en redes sociales señalando a los socialistas y al resto de grupos que han impedido la tramitación.

En concreto, Unidas Podemos pretendía la creación de un impuesto para las fortunas de más de 10 millones de euros, con ocho tramos y tipos marginales de entre el 3,6% y el 5% para complementar el impuesto de patrimonio. De salir adelante, habría tenido una recaudación estatal para evitar que las comunidades autónomas pudieran bonificarlo. Por su parte, el PSOE ya había avanzado en el debate su voto en contra.

El portavoz socialista en la cámara, Héctor Gómez, argumentó que no votarían a favor porque el Ministerio de Hacienda "está haciendo un trabajo minucioso en el ámbito fiscal" que debe estar por encima de otras propuestas y sostuvo que esta discrepancia no afectará al Gobierno de coalición a pesar de que Echenique haya dicho que no entiende "que el PSOE no apruebe que, al menos, se empiece a debatir un impuesto a millonario cuando hay tantas necesidades sociales".

"Rajoy a la derecha de la derecha"

En este contexto, la tuiteca del presidente del Gobierno ha vuelto jugarle una mala pasada. Uno de los tuits antiguos de Pedro Sánchez ha vuelto a la luz gracias al empeño de los tuiteros, que han descubierto el mensaje escrito en noviembre de 2011 que no ha podido envejecer peor. En concreto, el socialista criticaba al que por entonces era jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, del que decía que estaba "a la derecha de la derecha europea" por oponerse al impuesto sobre grandes fortunas que proponía el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba:

Rajoy a la derecha de la derecha europea: @conRubalcaba propone impuesto sobre grandes fortunas como Sarkozy...Rajoy se opone — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2011

En aquel 2011 y en años posteriores, Rubalcaba defendió como una de sus puntas de lanza ese impuesto a las grandes fortunas e incluso a los bancos. Pocas semanas antes de que Sánchez escribiese ese tuit, el líder socialista se preguntaba si "¿no es razonable que aquellos con grandes patrimonios paguen más?" y pedía a los que se oponían, como el Gobierno popular, "que digan por qué no quieren que aquellos con patrimonio de 6, 7 u 8 millones de euros" pagasen más.

Teniendo en cuenta lo que escribía Pedro Sánchez hace casi 11 años y lo que han votado los socialistas en el Congreso, era de esperar que los tuiteros hayan querido afearle esa incoherencia con comentarios y menciones como estos:

Qué poco os dura el disfraz. Cada vez se os ve más la camisa azul... — Nikola Desbarra (@elojodioerrante) June 7, 2022

Ojalá este señor siendo presidente. https://t.co/7embS4RuSB — MrPINTXO 🔻 (@MrPINTXO) June 8, 2022

Sois una vergüenza — Pilar Perez (@945330eaf5e44cc) June 8, 2022

El PSOE a la derecha de la derecha, española y europea se opone a un impuesto sobre las grandes fortunas. https://t.co/qLBNl1p5Du — Miguel Ongil (@Migs_Bru) June 7, 2022

Vamos a ver....qué es lo que defiendes? — Maripili (@Maripili168) June 8, 2022

ojalá llegases a presidente para cambiarlo pedro https://t.co/t0eHjhQ3N2 — lu (@onabatallas) June 7, 2022

Ni coloraos nos ponemos... — ꪖડ𝕥ꪊ𝕣ꪶꫀꪮꪀéડ 🔻 (@espinarcascon) June 7, 2022

Sánchez a la derecha de la derecha europea pero es UP el que va a hacer que gane la derecha extrema y la extrema derecha en España https://t.co/CHeF1RXlL8 — Revuelta General 🍆 ✊🔻🤘 (@revueltageneral) June 8, 2022

No es nada habitual que los equipos de comunicación mantengan los tuits antiguos de los políticos que los puedan comprometer, pero en este sentido Pedro Sánchez no ha eliminado prácticamente ninguno, ni siquiera los más personales que han sembrado la polémica en otras ocasiones. Esto, que nos da tanta vidilla cuando se recupera la maldita tuiteca, es de agradecer.

Sigue los temas que te interesan