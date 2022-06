La aparición viral de Ibai en el examen de la Selectividad en Murcia que ha sorprendido a todos

Los estudiantes que han finalizado el bachiller y quieren acceder a una carrera universitaria en España están inmersos durante esta semana en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), los exámenes que antes se conocían como Selectividad y que, entonces y ahora, suponen un cúmulo de nervios para los estudiantes. Ibai Llanos lo sabe y por eso suele publicar mensajes de ánimo, pero en esta ocasión ha ido más allá y se ha colado en una pregunta de examen.

El streamer estrella de nuestro país sorprendió en 2018 lanzando un mensaje de ánimo a sus seguidores que tenían que examinarse, motivándolos y dándoles algunos consejos para salir victoriosos de la EBAU. No en vano, el discurso de Llanos siempre ha destilado mucha sensatez a la hora de aconsejar a los jóvenes que sigan formándose para labrarse un futuro. En 2019 volvió a repetir la fórmula, pero esta vez se vistió de traje, como si fuera un entrenador de fútbol, y se sirvió de una pizarra para detallar las jugadas clave.

En 2020 y 2021 Ibai tampoco falló en su ritual, especial estos dos años teniendo en cuenta las circunstancias de los estudiantes que habían tenido que lidiar con la pandemia. Sin embargo, en este 2022 no hemos podido disfrutar de un nuevo vídeo del vasco porque, según él mismo ha explicado, no le ha dado tiempo a grabar nada en condiciones, así que ha optado por recuperar el de hace tres años, su favorito: "He estado bastante ocupado, bastante liado con alguna cosilla personal", ha querido justificar.

Pero, como lo importante es la intención, los seguidores de Ibai Llanos han aplaudido igualmente el detalle, aun sin saber que esta no iba a ser la única cuota del streamer en la EBAU. La sorpresa ha llegado este lunes, cuando han comenzado los exámenes en algunas comunidades autónomas y los estudiantes de la Región de Murcia se encontraban con una inesperada mención en la prueba de Lengua Castellana y Literatura.

En el texto A, uno de los que podían elegir los alumnos, se han encontrado con un fragmento de un artículo del portal Columna Digital en el que se abordaba la brecha generacional en cuanto a las nuevas formas de comunicación y conexión con la audiencia. Se menciona a Llanos, precisamente, por la retransmisión de las campanadas con Ramón García en Twitch que supuso una forma de aunar dos referentes de generaciones distintas para tratar de reunir a jóvenes y mayores al otro lado:

❗|| Ibai ha salido en uno de los textos del examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU de Murcia pic.twitter.com/SuNpNSpQrC — Info Ibai (@INF0IBAI) June 6, 2022

El examen sobre Ibai no ha tardado en hacerse viral y llegar a oídos del streamer, que lo ha compartido también en sus redes lanzando el grito de "viva Murcia":

El tuit de Ibai ha superado ya las 50.000 reacciones.

