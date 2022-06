Lluvia de críticas a Risto Mejide por su polémica foto apoyado en la escultura del Laocoonte

Esos carteles de "no tocar" que suelen multiplicarse en los museos no son ningún capricho, puesto que su pretensión es conservar las obras de arte que se custodian allí y, aunque parezca una obviedad, a juzgar por el caso que nos ocupa son más necesarios que nunca. En esta ocasión, el que ha tocado donde no debía y ha presumido de ello después en sus redes sociales ha sido Risto Mejide durante su visita personalizada por los Museos Vaticanos.

El presentador de Todo es mentira está de vacaciones en Roma y ha ido dejando pinceladas de su viaje en sus perfiles. Así, junto a un texto en el que valoraba "caminar por donde caminaban los gladiadores, entrar solo en la Capilla Sixtina, cerrar sus puertas con una llave de 1770; en definitiva, ver Roma como nunca la había visto. Y convertirme, por un día, en el héroe de mi hijo. Todo gracias a Antigua Roma, el dominus maximus. Inolvidable", publicaba una imagen posando junto al famoso conjunto escultórico del Laocoonte y sus hijos, todo un clásico de la historia del arte.

El problema es que Risto no posaba junto a la escultura, sino apoyado en la escultura, un extremo que ha hecho saltar las alarmas entre los expertos, que han sido muy críticos con él en Twitter, al igual que la mayoría de tuiteros. De hecho, la imagen desapareció después de sus redes sociales, pero las capturas de pantalla se habían hecho ya virales y despertaban la indignación. La fotografía que sí continúa, no obstante, es una del hijo del presentador en la que está tocando el característico pie de la figura central, algo reservado únicamente a personas invidentes.

Una joya del arte

Para quien no lo conozca y no lol haya estudiado en las asignaturas de arte, el grupo escultórico griego tiene una datación controvertida, pero se considera una obra original de principios de la era cristiana, sobre el siglo I. Con un tamaño mayor que el natural y ejecutada en mármol blanco, se encuentra en el Museo Pío-Clementino de los Museos Vaticanos y representa la muerte del sacerdote troyano Laocoonte, castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus hijos. Fue realizada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro, de la Escuela de Rhodas, que seguramente darían también un tirón de orejas a Risto si todavía viviesen, como han hecho unos cuantos:

Justo hoy hablamos de fotos en museos y una persona muy conocida en España ha subido esta foto apoyado a una escultura clave de la Historia (el Laocoonte de los Museos Vaticanos).



Parece que ya la ha borrado.



Queda mucha educación patrimonial por hacer para que esto no suceda. pic.twitter.com/DmQu8wZFNe — El Barroquista (@elbarroquista) June 5, 2022

El subnormal de Risto Mejide apoyado en una estatua histórica como si fuera la barra de un bar. Hay que ser cateto pic.twitter.com/ugiZkUMRcD — El Malafolla (@ElMalafolla3) June 6, 2022

Resulta que @ristomejide se va con @antigua_roma a los @MuseiVaticani , se hace una foto apoyadito en una escultura del siglo I como si estuviera en la barra de un bar y a todo el mundo le parece genial. pic.twitter.com/gm9F8TmYbU — Juan Francisco Casas (@jfcasasruiz) June 5, 2022

LAS ESCULTURAS NO SE TOCAN pic.twitter.com/qhyi3MP1rQ — ۞ Cristina Schrödinger ۞ (@Cristina_Zdbrg) June 5, 2022

Después del atentado a la Mona Lisa, algún desaprensivo ha tenido a bien posar un excremento sobre esta obra de arte del siglo I, a pesar de que en el museo vaticano está expresamente prohibido tocar las obras de arte. Espero que se pueda restaurar y descontaminar, donaciones pls pic.twitter.com/XHdhEycRSE — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) June 5, 2022

Se mira pero no se toca.

Uno se apoya para su postureo, el otro tocando los deditos de los pies...

Ah, que bien todo. ¡ A lo loco !

¡Qué vergüenza ! — Estefanía Bautista (@EstefaniaBauCen) June 5, 2022

Lamentable, hay de los que soñábamos con ver esta escultura y el respeto te lleva a que te de reparo y respeto invadir su espacio. Indescriptible disfrutarla desde la prudencia. Desde la calma y la distancia entre tú y ellos. Qué sobrada, majo. 🙄 — CuDiosa (@CuDiosa) June 5, 2022

Y luego yo fui a la capilla sixtina, metí la mano en un bolsillo del frío que hacía y casi se me echan encima dos de seguridad pensando que iba a sacar el móvil para hacer una foto — Carlos ☭ ✯ (@carlos_) June 5, 2022

El problema de esta gente es que no se sabe comportar en ningún lado porque aquí en España se les ha consentido siempre todo por ser famosetes. — quardelius (@quardelius) June 5, 2022

Es que tiene que dejar constancia de que es un cuñado, no vaya a ser que no se note. — Si lo se no vengo (@si_vengo) June 5, 2022

Risto Mejide de copas en el Laocoonte. pic.twitter.com/ZIv4FZ5KWk — Lunnaris (@lunnaris81) June 6, 2022

El grupo escultórico del Laocoonte fue descubierto el 14 de nero de 1506 y se creía perdido hasta entonces. De hecho, apareció con algunas amputaciones que el mismo Miguel Ángel intentó restaurar hasta que finalmente hallaron las piezas originales. Se llegó a decir que se trataba de una falsificación hecha por él, una teoría que no se sostuvo en el tiempo. Sí existe una réplica conocida de escayola en España, en el museo de reproducciones artísticas de Bilbao.

