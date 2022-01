Uno de los mejores lugares para contemplar y aprender sobre el patrimonio artístico, literario y arquitectónico de nuestra cultura, país y civilizaciones pasadas son los museos. Son numerosos los museos que existen en España, desde las grandes pinacotecas hasta los dedicados exclusivamente a las ciencias naturales, a la historia, a la arqueología, etnografía… por eso, a continuación, se ofrece una selección de algunos de los más destacados del país.

Museo Guggenheim, Bilbao

Construido por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry, los exteriores de este museo ya se han convertido en una obra de arte y un símbolo de Bilbao. Sus formas onduladas y suaves creadas con piedra, cristal y aluminio han definido sus rasgos de identidad y lo han convertido en un centro único. En su interior se albergan algunas de las mejores colecciones de arte contemporáneo, como las populares La materia del tiempo, de Richard Serra; La fuente de fuego, de Yves Klein; Los tulipanes, de Jeff Koons o El gran árbol y el ojo, de Anish Kapoor.

Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

Asentado en la antigua sede del Hospital General de Madrid, un edificio neoclásico del siglo XVIII, este museo alberga en sus salas algunas de las mejores colecciones de arte contemporáneo español. Su obra más destacada y popular es el Guernica, de Pablo Picasso, que está expuesta junto a los bocetos de su creación y las fotografías del proceso. Pero en su interior alberga más obras importantes de artistas destacados como Salvador Dalí, Juan Gris, Ramón Casas, Santiago Rusiñol o Joan Miró, entre otros.

Museo Nacional del Prado, Madrid

También en Madrid se encuentra este destacado museo. Es una de las pinacotecas más importantes de Europa y en ella se encuentran obras de infinita importancia, como Las Meninas, de Diego Velázquez, además de Las Hilanderas, El triunfo de Baco o Cristo crucificado, del mismo artista. También cuenta con los cuadros más ilustres de Francisco de Goya, como La maja desnuda, o de El Greco, Rafael, Murillo, Tiziano y Botticelli.

MACBA, Barcelona

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona está dedicado a las obras más importantes de la segunda mitad del siglo XX, con obras que hacen referencia a los años 50, a la vanguardia de los 60 y 70 y las esculturas de los 80. Además, ofrece actividades, exposiciones temporales y conferencias.

Museo Arqueológico de la Alhambra, Granada

El símbolo de Granada es, sin lugar a duda, la Alhambra. Por eso tiene este museo, donde se muestra la historia del lugar desde que fue habitado por los Reyes Católicos. Tiene expuestos algunos de los objetos y enseres de la familia, además de una colección del arte hispano-musulmán en la que se puede apreciar la influencia del que ha tenido el estilo árabe a lo largo de los años.

Centre Pompidou, Málaga

Este museo es uno de los mayores dedicados al arte en Europa. Se trata de una sede laboratorio del prestigioso centro parisino y trata de mostrar al público algunas de las colecciones más originales y creativas que se han realizado. Está construido en forma de cubículo compuesto por decenas de vidrios de diferentes colores y en su interior se guarda una importante colección de obras del siglo XX y XXI.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, Valencia

Ubicado dentro del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, este museo es uno de los más interactivos. Así de claro lo deja uno de sus lemas: “Prohibido no tocar, no sentir, no pensar”. En él se ofrece un recorrido por exposiciones dedicadas a la ciencia, la tecnología y el medioambiente. El péndulo de Foucault es probablemente su obra más visitada, ya que se trata de uno de los péndulos más largos del mundo. Pero también muestra el legado de importantes científicos, como Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal o Jean Dausset.

Teatro-Museo Dalí, Girona

Este lugar es un auténtico homenaje al surrealismo. Este edificio de Figueras, en Girona, fue la última residencia del artista catalán y fue un teatro destruido durante la guerra civil y que Dalí ayudó para reconvertirlo en museo. También es el lugar en el que destacan sus restos.

Solamente hace falta echar un ojo a la fachada para darse cuenta de que es el resultado de sus delirantes creaciones que le llevaron a ser uno de los artistas más reconocidos del panorama nacional. En su interior se pueden contemplar algunas de sus pinturas más destacadas, como Port Alguer.

