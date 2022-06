¿Cuál es el error en la imagen? Un reto visual que ni el 2% de usuarios logró responder

Si eres un apasionado de los acertijos y casi todos los que encuentras te parecen fáciles, quizás debas probar a resolver el que te traemos en este artículo. La semana pasada publicamos el test de '¿Eres capaz de encontrar al elefante en este reto visual?' y el de '¿Qué taza se llena antes?'. Hoy te traemos un test visual con el que poner al límite tus sentidos.

El reto consiste en echar un vistazo a la imagen que te mostramos, e indicar dónde está el error. ¿Serás capaz de resolverlo sin ayuda? Pon al límite tus capacidades visuales con este reto que solo el 2% logró superar.

¿Sabías que ni siquiera se puso límite de tiempo para resolverlo? Aun así, resultó ser uno de los acertijos más complicados que se han colgado en Internet. ¿Podrás superar el reto?

¿Por qué se ha hecho viral este reto?

Seguramente sea porque los usuarios buscan hasta el mínimo detalle cuando la solución la tienen delante de sus narices. La casa, el árbol, la carretera, el coche… son demasiados elementos a examinar y eso hace que la incógnita por descubrir el error sea cada vez mayor.

No obstante, si eres de esas personas cautelosas y que poseen un amplio razonamiento lógico, seguro que encuentras el error en poco tiempo. Es increíble pensar que el 98% de las personas que intentaron superar este reto no llegaron a descubrir la respuesta. Sin embargo, si eres de esas personas que lo ha visto a la primera ¿por qué no lo compartes con alguno de tus amigos?

¿Qué es un reto visual?

Es un tipo de adivinanza escrita o visual con la que podrás analizar las rimas, o encontrar errores en su composición.

Normalmente, este tipo de juegos sirven para agudizar los sentidos y el subconsciente del ser humano y se utilizan en colegios, empresas e instituciones como la de las Fuerzas Armadas. Además, este tipo de retos sirven para detectar una serie de características en los perfiles de las personas y poder de esa forma asignarles un trabajo o una actividad concreta.

¿Por qué son famosos los retos visuales?

Actualmente es bastante frecuente participar en retos visuales gracias a los avances tecnológicos y las nuevas plataformas virtuales. De hecho, Internet ha supuesto la apertura hacía un mundo lleno de posibilidades.

De hecho, las plataformas como: Facebook, Tik Tok, Twitter o Instagram hacen que estos videos lleguen a miles de personas en pocos segundos. Sin embargo, ¿sabrías decir cuál es la solución del reto en este artículo? Si llevas un rato observando la imagen y no logras encontrar el error, no te preocupes. A continuación, te enseñamos dónde encontrarlo.

Solución del reto visual

Para encontrar la solución a este complicado reto visual que ni el 2% de las personas lograron superar, es de vital importancia que observes todos y cada uno de los elementos de la imagen. Seguidamente, centra tu atención sobre el poster que indica los kilómetros que faltan para llegar a la próxima ciudad en coche y piensa si está bien colocado. ¿Has sido capaz de encontrar la solución?

Si no es así, es que no te has fijado lo suficiente, pues ¿cómo es posible que al coche le falten más kilómetros para llegar a la próxima ciudad que los que lleva recorridos? Esa es la solución.

Se podría decir que las placas de los carteles están invertidas y ahí estaría el error. ¿A qué ahora que sabes la solución te parece muy fácil de resolver?

¿Qué beneficios aporta este tipo de retos?

Los acertijos son ideales para resolverlos en familia, pues los más pequeños de la casa siempre lo ven como un juego competitivo en el que les hace ser más rápidos e inteligentes que el resto.

Por otro lado, los acertijos poseen muchos beneficios para los pequeños porque estimulan partes del cerebro encargadas del razonamiento lógico y deductivo.

Incluso, los acertijos sirven para agudizar la memoria. ¿No es increíble?

De hecho, muchas organizaciones infantiles ya han incorporado acertijos en sus actividades rutinarias para conseguir resultados significativos ante enfermedades cerebrales.

¿En qué influyen los acertijos en el desarrollo humano?

Los acertijos sirven para establecer una metodología a la hora de resolver un problema, por lo que, en el día a día, nos ayudarán a resolver problemas con mayor facilidad.

Además, con los acertijos se consigue alcanzar pequeñas metas, por lo que cuando en la vida real se tiene un problema serio te ayudarán a resolverlo por etapas, evitando así, situaciones de estrés y colapso.

Nuestros consejos

A continuación, te dejamos una serie de consejos que debes seguir a la hora de resolver tus retos visuales:

Realiza retos visuales tantas veces como quieras. Pues sirven para ejercitar tu mente y mantenerla activa. No importa el tiempo que dediques a cada acertijo, lo importante es resolverlos en poco tiempo.

Pues sirven para ejercitar tu mente y mantenerla activa. No importa el tiempo que dediques a cada acertijo, lo importante es resolverlos en poco tiempo. Prueba a hacer muchos acertijos diferentes en una franja de tiempo limitado. Eso propiciará tu carácter competitivo y hará que tu afán de superación ante nuevos retos sea mayor.

Utiliza revistas, redes sociales, Internet o cualquier otro medio a tu alcance para resolver los acertijos. También puedes compartirlos con tus amigos para intercambiar opiniones y puede que te den puntos de vista que desconoces.

y puede que te den puntos de vista que desconoces. No te desanimes si ves que un acertijo se te atasca, o es demasiado complicado. Seguro que lo resuelves con algo más de tiempo.

Anota en una libreta los acertijos superados y márcate nuevas metas.

De hecho, si esta afición la compartes con seres queridos te divertirás en grande. Incluso podéis organizar pequeñas competiciones para ver quien resuelve más acertijos, o quien es el más rápido en resolverlos.

Ahora que ya conoces como funciona esto de los retos visuales, te animamos a que empieces con algún reto sencillo y vayas subiendo de complejidad con el tiempo. ¿Hasta dónde serás capaz de llegar?

¿Hay más retos que se han hecho virales?

El mundo Web está lleno de test visuales que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato resolviendo acertijos, también te podrían interesar estos test:

Sigue los temas que te interesan