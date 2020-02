La historia detrás de 'Un policía cualquiera': el agente que defiende su profesión en Twitter

- Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Tiene algún nieto en este colegio?

- No, nieto no. Mi hijo. Pero no lo veo.



Confirmo mis sospechas de que algo pasa. ¿Una mujer de 60 diciendo que tiene un hijo jugando en ese patio? Podría ser, porqué no, pero la edad de los niños ronda los 5 años.