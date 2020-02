La defensa de Pérez-Reverte a Willy Toledo que ha indignado a muchos de sus seguidores

Willy Toledo, acusado de un delito contra la libertad de conciencia y de ofensa a los sentimientos religiosos por sus mensajes de Facebook en los que se "cagaba" en Dios y La Virgen, más otro delito de obstrucción a la Justicia por empeñarse en no acudir al juzgado, sin duda no contaba con recibir el apoyo de Arturo Pérez-Reverte. Y, sin embargo, así ha sido.

Tampoco los seguidores del novelista y académico se esperaban un capote al polémico actor, conocido por su fobia hacia el historicismo y los mitos de la historia de España que tan a menudo trabaja Pérez-Reverte. Pero todos se han llevado una sorpresa el domingo por la tarde -eso sí, con el particular estilo del escritor que le ha convertido en uno de los tuiteros más temidos de la Red.

Efectivamente, el 'padre' del capitán Alatriste toma partido por Toledo, pero no por afinidad personal -deja claro que lo considera un 'miserable'- sino por la causa de la libertad de expresión. Dicho de otro modo, hace suya la máxima que se atribuye tanto a Voltaire como a Abraham Lincoln (y que probablemente sea apócrifa en ambos casos): "Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".

Este individuo siempre me pareció un miserable; pero defiendo su derecho a insultar a Dios (a cualquier dios), y a ciscarse en reyes, caballos, sotas o lo que estime oportuno. Quien nunca haya blasfemado, que tire la primera piedra. https://t.co/AP78IPcfdr — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 16, 2020

No es de extrañar que el respaldo a Toledo haya caído como un jarro de agua fría entre muchos de sus seguidores, que no lo tienen precisamente en alta estima. Y aquí el propio Reverte desliza que sus motivos pueden no haber sido del todo altruistas: para un polemista de su calibre, resulta que recibir un apoyo unánime resulta aburrido y le ha podido apetecer darle una patada al avispero.

Ahí está el punto del asunto, querido amigo. Exactamente en la certeza de esa diferencia. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 16, 2020

De eso se trata, precisamente. Que te den por un solo lado es muy aburrido. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 16, 2020

La mayoría de sus lectores, sin embargo, no le han agradecido el gesto.

Se puede ser agnóstico, o incluso ateo. También defender las ideas propias con vehemencia pero casi nunca estaré de acuerdo con la falta de educación. No veo la necesidad de ofender a millones, muchos buenas personas. La libertad de expresión no debe servir de excusa para todo. — Javier (@llabrac) February 16, 2020

Don Arturo; hasta yo, que soy creyente, en algún calentón, habré soltado sapos y culebras... pero una caso es el cabreo y otra la deliberada agresion a los sentimientos religiosos de una gran masa de gente, porque ese era el verdadero objetivo: no Dios, pues ese tontucio no cree — Domiciano (@Domiciano81) February 16, 2020

don Arturo Pérez-Reverte le tengo una gran devoción si me permite pero no estoy en este caso de acuerdo con lo poder insultar a mi Dios si fuera el Dios de otro no lo sé pero mi Dios y la Virgen María permíteme que discrepe de usted un saludo siempre pic.twitter.com/jnMeFwmR6j — Viva España!!!! 🇪🇸🙋🏻‍♂️🇪🇸🙋🇪🇸🙋🏻‍♂️🇪🇸🙋 (@Pendleton51d) February 16, 2020

Estoy de acuerdo con usted en que es algo que se hace comúnmente. Yo reconozco que algún cagon d... suelto. Pero una salvedad, ¿cuando se hace con el firme proposito de buscar la ofesa del prójimo la cosa cambia. Al menos eso opino yo. — Luis A.Gonzalez Luna👨‍🍳🇪🇺 (@Louison1969) February 16, 2020

A estas alturas, sin embargo, los detractores de Pérez-Reverte deberían saber que goza de una coraza inmune a los arcabuzazos más gruesos. Quien quiera penetrar sus defensas tendrá que hacer uso del florete y pinchar donde más lo siente: en el diccionario de la RAE.