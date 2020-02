El 'zasca' de Espinosa de los Monteros a Echenique que ha desvelado su 'pasado oscuro'

Ay Pablo, qué mala memoria!

1.- No fuiste "a 2 reuniones". Te afiliaste

2.- No cuando en Cs eran "socialdemócratas", sino cuando eran neoliberales, como tú!

De verdad no te acuerdas? Mira, hay un artículo que lo explica todo. Sabes quién lo escribió? Tú!https://t.co/xNgk4bqnEf https://t.co/KmUZRUzBmT