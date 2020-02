El 'zasca' de una mujer de 34 años al hombre que le llamó "niña"

Da igual que te hayas hecho Instagram para estar al tanto de las últimas tendencias sobre decoración, que uses Twitter para informarte sobre temas de actualidad y Facebook para mantener el contacto con los compañeros de promoción: para algunas personas, todas las redes sociales son Tinder. Y es que el porcentaje de mujeres que nunca ha recibido un mensaje privado de un hombre desconocido en sus redes sociales con el propósito de ligar es ínfimo.

Lo que antes se sufría en silencio o, como mucho, se comentaba en el grupo de amigas, desde hace tiempo se comparte con total naturalidad para dejar en evidencia al susodicho y denunciar estas prácticas. La última tentativa de este tipo que se ha hecho viral la firma una amiga de la periodista María Martín. Fue esta quien compartió las capturas de pantalla en su cuenta de Twitter para aplaudir el zasca que, seguramente, aun estará digiriendo el hombre en cuestión.

Un par de frases del chico bastan para que sintamos repelús por su paternalismo rancio y su forma de ver las relaciones: "Es más fácil que te hable de mi chica ideal. Mi chica ideal porque a mí me gustan las cosas ideales, que es lo mejor de cada cosa hasta acabar en una, concebir eso de manera natural y saber que tienes que acercarte, unas veces llegarás y otras no, pero esos ideales mueven tu vida y tu pensamiento", comienza.

"La niña aporta"

Continúa enumerando las cualidades que debe tener esa "chica ideal": "Sabe un poco de arte y filosofía... También soporta conversaciones complejas y aprende rápido, la niña aporta, me sigue y me entiende. Se le puede decir una subnormalidad de Telecinco y, al segundo siguiente, le puedes hablar de un escultor italiano del siglo 14. La niña es perfecta porque encima cocina bien y sus valores morales son ideas de siempre, la niña está entre el cielo y la tierra", remata.

Tengo una amiga a la que intentaron ligarse así. Y su zas es muy maravilloso pic.twitter.com/1B3gt1deZr — María Martín (@MariaMartinD) February 9, 2020

La amiga de Martín no se lo pensó dos veces y escribió una respuesta tajante: "Creo que no soy lo que buscas, Julio. Primero porque tengo 34 añazos, hace tiempo que dejé de ser una niña y no me pone que me infantilicen. Segundo, porque la condescendencia loca y la misoginia que desprende tu mensaje ha hecho que se me selle espontáneamente la vagina".

Continúa su elegantísimo zasca asegurando que "cualquier mujer con media neurona no es que te siga, es que se pierde. Buena suerte en tu búsqueda. PD: No sabrías nombrar a un escultor italiano del siglo XIV sin consultar la Wikipedia en la puta vida, Hulio". Con más de 4.000 retuits y casi 20.000 me gusta, el mensaje ha causado furor en Twitter y ha servido para averiguar que la amiga de la periodista no ha sido la única víctima de este cultureta de Hacendado:

Yo también di con Hulio. El niño copia y pega, el niño aporta. Tengo que admitir que me dejó sin palabras 😂 #metoo pic.twitter.com/kYnsWKL1z8 — Ms Charlotte (@MsCharlotte__) February 9, 2020

