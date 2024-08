La serie bélica basada en hechos reales del creador de 'The Wire': una 'road movie' realista de solo 7 episodios

La miniserie bélica basada en hechos reales del creador de 'The Wire': una 'road movie' caótica en la Invasión de Irak

La hayamos visto o no, todos hemos oído hablar alguna vez de The Wire. Considerada por muchos la mejor serie de la historia de la televisión, verla en 2024 puede ser una tarea ardua para el espectador porque es un retrato muy coral con un ritmo pausado hiperrealista que no hace ninguna concesión a quien está frente a la pantalla, pero si tenéis curiosidad por conocer el trabajo de su creador, David Simon, en el catálogo de Max hay una miniserie ideal para hacerlo.

En 2008, el mismo año en que acabó The Wire, HBO estrenó Generation Kill, una miniserie bélica de siete episodios, ambientada en la guerra de Irak y basada en hechos reales recopilados por el periodista Evan Wright como reportero integrado en el 1.er Batallón de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la primera fase de la invasión a Irak.

Wright viajó como reportero de la revista Rolling Stones para realizar un reportaje y estuvo dos meses conviviendo con los Marines. Después de una hostilidad inicial consiguió ganarse su confianza y fue tratado como uno de ellos, tuvo acceso total y vivió en más de una ocasión situaciones de peligro. La serie narra su experiencia de primera mano acompañando a los marines hasta Bagdad.

El reportaje titulado 'The Killer Elite' obtuvo el premio a la excelencia en el año de su publicación y tuvo gran repercusión, llegando a acabar con la reputación y las carreras de algunos altos cargos de ese batallón.

Por qué debes verla

Ed Burns y David Simon demostraron con The Wire que son capaces de recrear como nadie la realidad. Este fue su siguiente proyecto después de aquella emblemática serie, una historia con la que vuelven a poner en tela de juicio las cadenas de mando, mientras siguen grupo de marines durante los 40 días que les costó llegar a Bagdad en la guerra de Irak.

Con la mezcla de aburrimiento y excitación previos al combate, más la impotencia que produce descubrir que la misión por la cual ponen en juego sus vidas carece de todo sentido, el espectador viaja con un grupo de élite al servicio de unos líderes ineptos. Una road movie bélica que nos muestra lo caótica y absurda que es la guerra, sin importar qué nombre tenga.

'Generation Kill' | Tráiler | HBO

Apuesta por el realismo

La miniserie se rodó a lo largo de seis meses, desde mediados hasta finales de 2007, en Sudáfrica, Mozambique y Namibia con un presupuesto de 56 millones de dólares y haciendo hincapié en el realismo del diseño de producción.

En aras de ese realismo, para Generation Kill no se compuso música original ni se incluyen canciones en su banda sonora. Sin embargo, se usan canciones cantadas a capela por los personajes de forma diegética para ilustrar la cultura pop de la época.