El increíble cambio físico de Steve Schirripa, el actor que interpretó a Bobby Bacala en 'Los Soprano'

Durante los años que protagonizó Los Soprano, Steve Schirripa experimentó un cambio físico bastante notorio. En la serie de HBO interpretaba al corpulento Bobby Bacala, uno de los personajes convertidos en una razón en sí misma para ver la serie.

Desde que terminó la serie, los actores y el equipo creativo han recordado con cariño su paso por la serie, incluyendo Schirripa, a quien muchos de los fans les cuesta reconocer años después de la emisión del último episodio.

En Los Soprano, Bobby Bacala es uno de los pocos hombres "agradables" del círculo de Tony Soprano. No engaña a su esposa, nunca ha matado a nadie -hasta que Tony le obliga- y fue un alguien leal y respetuoso con Junior Soprano (Dominic Chianese).

Aparece por primera vez en el episodio 2 de la temporada 2, y pasa de ser un torpe compañero a ser el aparente heredero no oficial del imperio al final de la serie. Pero a pesar de su éxito como gángster, el resto se burlan de él sin piedad por su aspecto físico.

Tony es uno de los que hace las burlas más crueles, aunque Bobby sea un hombre corpulento y lo suficientemente grande como para vencer a Tony en una pelea. Sin embargo, Schirripa no era así al comienzo de la serie e incluso llegó a usar un traje en las primeras temporadas para simular que estaba gordo.

Tras el final de Los Soprano, Schirripa empezó a perder peso y perdió hasta 14 kilos cada año desde el año 2013 e incluso publicó un libro de dietas, The Goomba Diet: Living Large and Loving It.

El libro se centra más en el aspecto humorístico que en recomendar pautas estrictas sobre cómo perder peso, pero sí que habla de moderar la ingesta de calorías. Por otro lado, Schirripa suele publicar a menudo en su Instagram imágenes donde se aprecia lo que ha cambiado desde que interpretó a Bobby en Los Soprano.

Un vídeo inédito

Tres años después del mítico fundido a negro del final de Los Soprano, James Gandolfini y Edie Falco retomaron sus personajes de Tony y Carmela en un vídeo que se había mantenido inédito hasta ahora, en el que intentaban convencer al jugador de baloncesto LeBron James de fichar por los New York Nicks.

Producido de forma privada en 2010, el vídeo muestra a los actores en personaje en una escena que se desarrolla en la cocina de la que dicen es su nueva residencia desde que entraron en el sistema de protección de testigos.

El vídeo, del que se hablaba desde hace años como una leyenda de Internet y nunca había sido visto por el público, fue obtenido por el expresentador de ESPN Pablo Torre y emitido en su podcast Pablo Torre Finds Out.

El productor Rocco Caruso, encargado de crear el vídeo entonces, reveló que se rodó en el apartamento del propio Gandolfini en Nueva York, así que alguien dijo: "¿No sería divertido empezar la pieza con Los Soprano?", recuerda. "Yo dije: 'Conozco a Edie... podría enviarle un correo electrónico', y ella dijo: 'Genial. Lo haré'".

El vídeo completo de los Knicks incluye apariciones de otras figuras famosas del momento como Donald Trump, Rudy Giuliani o el violador convicto Harvey Weinstein, que ha hecho que no envejezca muy bien. También aparecen Richard Parsons, Reggie Jackson, Chris Rock, Earl Monroe, Mark Messier, Mike Bloomberg, Robert De Niro, Thelma Golden, Alec Baldwin y Spike Lee, entre otros.