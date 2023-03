Las 6 series más esperadas de 2023 que se estrenan en marzo y deberías ver

El comienzo del año ha sido inmejorable en cuanto a estrenos se refiere y el mes de marzo tampoco dará tregua a los seriéfilos, manteniendo el listón que dejaron enero y febrero muy alto con más series interesantes y a las que no deberíamos perder de vista -aunque los Premios Oscar dominen la conversación-.

Arranca oficialmente el tercer mes, que destacará por traer de vuelta algunas de nuestras series preferidas. Entre ellas destaca el regreso de Mando y Grogu con la tercera temporada del western espacial The Mandalorian; el final de la cuarta temporada de You, una de las ficciones más entretenidas de Netflix; los nuevos episodios de la adictiva Yellowjackets; y el final de Succession, una de las mejores series actuales y del catálogo de HBO Max.

También vuelve al campo la exitosa comedia Ted Lasso con su tercera tanda de episodios, en los que el protagonista tendrá que enfrentarse a una nueva fase tras ascender en la liga. Y finalmente, aterriza en la recién llegada SkyShowtime Bosé, el biopic del cantante e icono de la música española.

Otros títulos llamativos y que no hemos incluido en la lista son las españolas Sin huellas, que trae de vuelta el paella-western; y Nacho, la serie sobre la vida del actor porno Nacho Vidal.

Y también la nueva temporada de Colegio Abbott, cuyos primeros episodios acaban de llegar a Disney+; y Un futuro desafiante, una propuesta de Apple TV+ que entrelaza ocho historias en un mundo en el que el cambio climático es parte de la vida diaria.

'The Mandalorian', temporada 3

Han pasado dos años desde que vimos a Mando (Pedro Pascal) y Grogu despedirse en una de las escenas más emocionantes de The Mandalorian, y después de su fugaz regreso en algunos episodios de El libro de Boba Fett, el icónico dúo vuelve para vivir una nueva aventura juntos.

En este caso, el cazarrecompensas tendrá que viajar a Mandalore en busca de un lugar concreto donde poder redimirse de las transgresiones pasadas. Y durante el camino le acompañará el pequeño Grogu, cuya presencia seguirá haciendo de la serie una de las mejores fuentes del entretenimiento actual.

Estreno : 1 de marzo

: 1 de marzo Disponible en : Disney+

: Disney+ Más: El creador de ‘The Mandalorian’ desvela los secretos de la serie

'Bosé'

SkyShowtime aterriza en España pisando fuerte y estrena el que ya es su primer título original español, una primera baza con la que demuestra estar preparada para jugar contra otras plataformas en la gran partida que es la guerra del streaming.

Bosé no es un biopic al uso. En realidad es la historia del hombre que se esconde tras el mito, la del ser humano que hay detrás de un fenómeno de masas y polémicas. Y se cuenta a través de dos líneas temporales, que sirven para construir el retrato de un gran artista que rompió muchos moldes y que conquistó a muchas personas con su música y su forma de moverse en el escenario.

Estreno : 3 de marzo

: 3 de marzo Disponible en : SkyShowtime

: SkyShowtime Más: ‘Bosé’, la serie muestra la voz más sensible y humana del icono de la música española

'You', temporada 4 parte 2

El thriller psicológico con dosis de comedia negra basado en la novela homónima de Caroline Kepnes ya estrenó su cuarta entrega en febrero, consagrándose como una de las series más adictivas el momento. Y ahora retoma el intrigante final del quinto episodio con la segunda mitad de la temporada.

Joe Goldberg deberá escapar de una muerte segura tras descubrir la identidad de la persona que está matando a los ricos, quien busca no solo inculparle de los últimos asesinatos, sino también revelar los que ha cometido Joe en el pasado, si no hace lo que le pide. Y también volverá a encontrarse con alguien a quien pensaba que no volvería a ver jamás.

Estreno : 9 de marzo

: 9 de marzo Disponible en : Netflix

: Netflix Más: 'You' se reinventa en su temporada 4 y sigue siendo la serie más adictiva de Netflix

'Ted Lasso', temporada 3

En su segunda temporada, Ted Lasso rompió récords al convertirse en la comedia ganadora de más premios Emmy por segundo año consecutivo con cuatro victorias en total -incluyendo la de Mejor serie de comedia- y ahora regresa para invitarnos a creer de nuevo.

En esta nueva entrega de 12 episodios, el recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan en el último lugar de la Premier League. Nate (Nick Mohammed) se ha ido a trabajar al equipo rival, Roy Kent (Brett Goldstein) se convierte en entrenador asistente junto a Beard (Brendan E. Hunt) y Ted (Jason Sudeikis) tendrá que lidiar con mucha presión y sus propios problemas personales en casa.

'Yellowjackets', temporada 2

Inicialmente concebido como un proyecto de adaptación de El señor de las moscas protagonizado por chicas adolescentes, Yellowjackets dio la sorpresa a su audiencia, convirtiéndose en todo un fenómeno desde el estreno de su primer capítulo, considerada como uno de los mejores del pasado 2021.

Es una de las series más adictivas del momento y tras ser renovada oficialmente por un tercera temporada, regresa con la incorporación de Elijah Wood, Lauren Ambrose y Simone Kessell para retomar la historia del equipo de jugadoras de fútbol de un instituto, que pasaron a ser las (des) afortunadas supervivientes de un accidente de avión en la más profunda y salvaje naturaleza de Ontario.

'Succession', temporada 4

La serie creada por Jesse Armstrong y el mayor éxito de HBO Max -con hasta 13 premios Emmy- se despide con la emisión de esta última temporada. En ella se retoma la historia con la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson, un hecho que está cada vez más cerca.

Los Roy vuelven al completo con su patriarca Logan Roy (Brian Cox) al frente, y sus cuatro hijos: Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck). Tendrán que enfrentarse a la perspectiva de esta venta sísmica, que provocará una angustia existencial y la división familiar.

Estreno : 27 de marzo

: 27 de marzo Disponible en : HBO Max

: HBO Max Más: ¿Veremos un spin-off de ‘Succession’? Su creador y HBO se contradicen

