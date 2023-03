Así es 'NACHO', la serie sobre Nacho Vidal y el nacimiento de la industria del porno en España

La salida de Lionsgate+ cuando apenas había aterrizado en España fue una de las noticias más sonadas del 2022 y dejó en el aire el destino de Nacho, la serie sobre la vida de Nacho Vidal, que a pesar de ser una de sus propuestas más interesantes, quedó a la deriva durante unas semanas. Finalmente, se confirmó que había encontrado nueva casa y acabará estrenándose en ATRESplayer Premium el domingo 5 de marzo.

En esta ficción -que los creadores no quieren describir como biopic- se narran los inicios del actor Nacho Vidal en la industria del porno, demostrando que su talento va mucho más allá de sus más que famosos 25 centímetros y contando cómo cambió las reglas del juego en los años 90 al convertirse en una superestrella internacional.

Con motivo del estreno de la serie en la nueva plataforma, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la creadora y guionista principal Teresa Fernández-Valdés y con los protagonistas Martiño Rivas, María de Nati, Miriam Giovanelli y Andrés Velencoso. Cuentan cómo fue dejar atrás los prejuicios para adentrarse a conocer esta historia y contarla.

Pasos previos

"Sabemos que la figura de Nacho es una figura muy controvertida y que mucha gente no le tiene mucha simpatía", reconoce Teresa Fernández-Valdés. Sin embargo, también dejó claro que "esto trasciende al propio Nacho".

La guionista y creadora de la serie recordó que "estaban buscando algún tema que resultase controvertido y que fuera a dar de qué hablar, que generase mucho ruido, porque querían darle notoriedad a una nueva plataforma que llegaba a España y que era solamente para adultos. Con estas premisas, pensamos qué temas siguen siendo tabú en España y, evidentemente, se pusieron sobre la mesa el sexo y el porno".

"A mí me interesaba saber cómo nace esta industria en nuestro país", explicó. "Está siempre escondida, pero es algo que consume la gran mayoría del país. Cuando vimos que Nacho estaba dispuesto a hablar de su propia historia, descubrimos que en su historia había muchos más caminos de los que nosotros podríamos crear. Nos pareció redondo, porque una historia de ficción tiene el peso de una historia real debajo, la producción adquiere otra dimensión".

La perfección aburre

"Nacho Vidal se ha pasado el juego de intentar sorprendernos", decía Miriam Giovanelli entre risas. Su compañero de reparto Andrés Velencoso coincidió con ella, haciendo referencia al "torbellino que lleva dentro" y a "la capacidad que tiene de arreglar y estropear las cosas a la vez". "Es un tío que vive al filo de la navaja, como dice siempre Martiño. Para bien y para mal", añadió Velencoso.

Matiño Rivas habló de cómo fue interpretarle, haciendo hincapié en que "la gente tenía miedo de que fueran a hacer como una oda a la figura de Nacho, una celebración sin ningún tipo de autocrítica, sin ningún tipo de "pero" y no es así para nada".

"El propio Nacho en ese sentido es muy honesto y abraza tanto sus aciertos como sus errores. Y el ejercicio nunca consistió en una celebración, ni en nombrarle hijo predilecto o levantarle una estatua en la plaza pública, sino en contar su vida, porque es muy entretenida. Está plagada de errores, de tropiezos y de algún acierto también. Si fuese un tío perfecto que nunca incurre en ningún error o un tío pulcro, pues entonces no tendría tanta chicha", añadió.

Miriam Giovanelli en 'Nacho'

Miriam Giovanelli también opinó que "cuando decides interpretar un personaje, no puedes tener prejuicios, ni emitir un juicio en base a tu opinión personal, porque entonces los personajes estarían dotados de una visión que muchas veces impediría el desarrollo de la historia que se quiere contar".

"Hay que intentar conseguir cuanta más información mejor, porque cuanta más información buscas sobre determinados temas, más consciente eres de que te falta todavía muchísima más para poder elaborar un juicio de valor", siguió Giovanelli.

Las mujeres en 'Nacho'

Uno de los puntos que juegan a favor de Nacho es su manera de contarse a sí misma a través de muchas perspectivas diferentes. "A mí me interesa mucho saber por qué se dice que a una mujer la tratan como carne en el porno. Me parece sorprendente y muy moderno que, cuando el modelo de mujer en los años 90 consistía en atender a su familia, estar en casa y ocuparse de su marido, dijera 'voy a dedicarme al porno, que me dan un dineral'. Yo quiero conocer a esa mujer", expresó Teresa Fernández-Valdés.

"Descubrimos que había muchas mujeres determinantes en la vida de Nacho y les quisimos dar voz a ellas también", alegó.

Fotograma de 'Nacho'

Fernández-Valdés también habló del papel de la mujer en la industria del porno, destacando que quisieron mostrar cómo funciona desde dentro. "Esta situación del director diciendo '¡gime!', 'para', 'mira a cámara', es así en realidad", manifestó.

"Las mujeres tienen que estar excitadas porque si no los hombres no tienen una erección, y la realidad es que muchas veces ellos mismos se preparan, se masturban. Además, ellas están actuando, no gimen de verdad".

La creadora de la serie también observó que "muchas mujeres se verán representadas desde la empatía, aunque no sean exactamente la misma mujer, pero puede que sí en términos de opinión o decisión".

María de Nati también habló de los personajes femeninos de la serie, que "han contribuido a representar el placer femenino y el orgasmo femenino de una manera muy natural".

Para Matiño Rivas era importante también que hubiera "diversidad de voces" y que "la guionista fuera una mujer era una garantía de que iba a haber un retrato complejo de este universo, no desde un único prisma, sino abarcaría una mayor diversidad". Y Miriam Giovanelli enfatizó en que Nacho incluye a "personajes que sufren, gente que disfruta, que decide y en que "habla de consentimiento".

"Pocas veces puedo recomendar algo que he hecho a mis amigos sin ningún tipo de reparo. Y en este caso es así, porque no es una serie 'para mis colegas' o 'una serie de tíos' para nada. Es una serie que le puede interesar y entretener a gente muy diversa, y eso me gusta", añadió.

El porno es ficción

"Recuerdo cuando era jovencita y ponían esas películas eróticas en Canal+. Todo el mundo estaba detrás del descodificador, porque se lo habían escondido y era un elemento prohibido. El hecho de que no fuera fácil tener acceso a ello lo convertía casi como en un reto", empezó a narrar Fernández-Valdés.

"Más allá de que tú no seas consumidor habitual de porno, todos sabemos de lo que estamos hablando y ahora más que nunca hay una responsabilidad muy grande de explicarle a la gente que esto no es verdad", continuó, siendo consciente de lo que puede influir el porno en la visión que tiene la sociedad del sexo.

Martiño Rivas en el rodaje de 'Nacho'.

"Esto solo ocurre en un set de rodaje controlado, pactado y coordinado y es muy importante tener tu propio discurso, que no tiene por qué ser el de la serie. No estamos hablando de un sexo real o íntimo como el que uno practica en su casa", insistió.

El salto a ATRESplayer Premium

"Esta serie nacía con la vocación de hacer ruido. Y yo no quería formar parte de un catálogo eterno de ofertas y que la gente tuviera que rebuscar para encontrar la serie", manifestó Fernández-Valdés sobre el cambio que supuso el cierre de Lionsgate+ en España.

"Creo que ha sido un acto muy valiente que los actores se subieran a este carro. Es una serie que nace con la vocación de darle visibilidad al porno y al sexo para poder juzgarlo desde el prisma que tú quieras", definió.

'Nacho' se estrena el 5 de marzo en ATRESplayer Premium.

