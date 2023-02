Larga vida a ‘The Mandalorian’: Se confirma la noticia de la temporada 4 que estábamos esperando

A falta de apenas una semana para el regreso de The Mandalorian, su creador Jon Favreau acaba de darles una buenísima noticia a los fans, confirmando que la serie regresará por una cuarta temporada. Así lo desveló al medio francés BFMTV, en una entrevista previa al estreno de la tercera entrega, que llega el 1 de marzo a Disney+.

Disney y Lucasfilm aún no han anunciado oficialmente la renovación, pero Favreau ya lo ha asegurado, diciendo que los guiones de la cuarta tanda de capítulos ya han comenzado a escribirse. El rodaje comenzará oficialmente este mismo año.

Favreau ha explicado que escribió los guiones de la temporada 4 durante la posproducción de la tercera temporada, y enfatizó que es esencial que se hagan los guiones para que la serie pueda continuar encajando y anclando el marco más amplio del universo de Star Wars. Lo dijo en relación a las nuevas series de la franquicia que están en camino, incluida la esperadísima Ahsoka.

"Sí, ya he escrito la temporada 4", dijo Favreau. "Tenemos que saber dónde vamos para contar una historia completamente formada. Lo habíamos trazado, Dave [Filoni] y yo, y poco a poco empezamos a escribir cada episodio. Lo hice durante la posproducción. Todo debe sentirse como una continuación y una historia completa".

"[Dave] está haciendo Ahsoka y yo la estoy produciendo con él. Él es el escritor y su showrunner. Para comprender lo que está sucediendo en otras series... Skeleton Crew tiene lugar dentro del mismo período de tiempo de Star Wars. Hay muchas más cosas que debemos tener en cuenta y también cosas que hemos construido de temporadas anteriores de The Mandalorian".

Grogu en la temporada 3 de 'The Mandalorian'

Tras debutar en la temporada anterior de The Mandalorian, Rosario Dawson interpreta a Ahsoka en la serie que lleva su nombre. Otros títulos esperados de la franquicia y que están en desarrollo son Skeleton Crew, protagonizada por Jude Law (Sherlock Holmes), y The Acolyte, que está ambientada años atrás, y está protagonizada por Amandla Stenberg (Muerte, muerte, muerte). Tanto Ahsoka como Skeleton Crew se desarrollan en la misma línea temporal que The Mandalorian.

Habrá que esperar para tener más noticias de la cuarta entrega, que se ha comenzado a planificar unos días antes del estreno de la tercera temporada. En ella continuarán los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia.

Din Djarin -también conocido como Mando-, que en sus tiempos fue un cazarrecompensas solitario, se ha reencontrado con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de su oscura historia. El protagonista se cruzará con viejos aliados y otros enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos.

