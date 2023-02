'Succession' finalizará con la cuarta temporada y su creador explica el porqué

Las intrigas familiares de los Roy llegarán a su fin en la cuarta temporada de Succession. La premiada serie de HBO Max finalizará en la próxima entrega, que se estrena en la plataforma el 27 de marzo, tal como ha confirmado su creador, Jesse Armstrong, en una entrevista en The New Yorker.

Aunque es una noticia triste para sus seguidores, no es una sorpresa. Desde hace meses se hablaba de esta posibilidad y Armstrong ya había sugerido en varias ocasiones que no veía la historia de este drama familiar como un relato de largo recorrido.

"Podríamos haberlo dicho en cuanto yo lo decidí, casi cuando lo estábamos escribiendo, lo que creo que sería raro y perverso", dijo el creador sobre el anuncio. "Podríamos haberlo dicho al final de la temporada. Me gusta bastante esa idea, desde el punto de vista creativo, porque así el público puede disfrutar de todo tal y como viene, sin intentar descifrar las cosas o percibirlas de una determinada manera una vez que saben que es la temporada final".

Armstrong añadió que para él era importante que el espectador supiera de antemano que se está enfrentando al final "Siento una responsabilidad con los espectadores, y personalmente no me gustaría la sensación de, "Oh, eso es todo, chicos. Ese fue el final". No me gustaría eso en una serie. Creo que me gustaría saber que está llegando a su fin".

Más adelante en la entrevista, el ganador del Emmy a mejor serie dramática dijo que se sentía "en conflicto". "Me siento triste, y tengo la sensación de pérdida que tienen todos los que trabajan en una producción que es buena, como ésta en particular", dijo. Imagino que me sentiré un poco solo, vagando por las calles de Londres y preguntándome: "¿Qué coño he hecho? Probablemente os llame dentro de seis meses preguntando si la gente está preparada para un reinicio".

Es, al menos por ahora, un final definitivo. Casey Bloys, director de HBO, se mostró tajante hace unas semanas en una entrevista de Variety, en la que confirmó el canal no está desarrollando ningún spin-off de Succession.

La temporada 4

En los nuevos episodios, la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras intentan visualizar cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato.

[El final de la temporada 3 de 'Succession' explicado por Jesse Armstrong: del Monopoly al plano de Shiv]

En ese contexto y después de las traiciones descubiertas al final de la temporada 3, se produce una lucha por el poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve reducido drásticamente.

En esta entrega también regresa el elenco principal al completo. Además de los actores principales, también regresan Alexander Skarsgård, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk y Stephen Root. Entre las nuevas incorporaciones ya confirmadas se encuentran Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Jóhannes Haukur Jóhannesson.

La temporada 4 de 'Succession' se estrena el 27 de marzo en HBO Max.

