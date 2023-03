Las 5 mejores series estrenadas en febrero que deberías ver.

Cierre otro mes, por lo que toca repasar las mejores series que se han estrenado durante febrero de 2023. Uno que nos deja unos cuantos buenos estrenos, pero que seguramente sea de los más flojos del año, tanto en cantidad como en calidad.

En febrero la conversación ha quedado dominada casi omnímodamente por la emisión semanal de The Last of Us, firme candidatas a engrosar la lista de las mejores series del año, pero que se estrenó a mediados de enero.

Por los estrenos de febrero, el regreso de You con su cuarta temporada ha sido de los pocos estrenos que nos han dado vida, pero solo con 5 episodios, ya que la plataforma de los maratones se reservó la segunda mitad de la temporada para el 9 de marzo.

Ocupando el trono de gratas e inesperadas sorpresas ha estado Todas las veces que nos enamoramos. La serie española de Netflix creada por Carlos Montero (Élite) ha sido la evelación del año, conquistando a los espectadores por su alma y personajes.

La otra buena noticia española del mes la ha protagonizado Pobre diablo, la serie creada por los chanantes Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban. Una serie de animación -rara avis en la industria española-, tan ácida y mordaz con la sociedad contemporánea como divertida.

Por último, hemos decidido hacer un poco de trampas e incluir Doctor en Alaska, que si bien estamos en 2023 y no en 1990, nunca sobran las buenas noticias, y esta nos la ha dado Filmin trayendo por primera vez a España la serie completa y remasterizada.

'You', temporada 4A (Netflix)

Joe Goldberg vuelve a las andadas, pero esta vez en Londres y, por primera vez, de forma no planificada. El acosador obsesivo y asesino serial se transformará en la temporada 4 en un enrollado y moderno profesor de literatura conocido como Johnathan Moore. Si bien ha decidido reformarse y empezar de nuevo, la tragedia le persigue y se verá envuelto de nuevo en diversos asesinatos con el añadido de que esta vez hay otro asesino en serie suelto igual de trastornado que él.

You ha conquistado con méritos propios el título como una de las series más entretenidas de la televisión actual. Llena de giros, en una trama que se retuerce una y otra vez, ácidas críticas a la sociedad en la que vivimos y mucho humor, la ficción de Sera Gamble que adquirió Netflix tras su éxito en el canal de pago Lifetime, hace la delicia de los espectadores que, ahora mismo, estarán esperando ansiosamente el estreno de la segunda parte de la temporada.

'Todas las veces que nos enamoramos' (Netflix)

Todas las veces que nos enamoramos es una comedia romántica que tiene a Irene como protagonista, una joven aspirante a directora de cine cuya vida dará un giro radical cuando llegue a Madrid con una maleta cargada de sueños. Allí conocerá a sus futuros mejores amigos y al protagonista ideal para sus películas, y su vida.

Si netflix ha vivido en España un fenómeno -más allá de la totémica polémica por el fin de las cuentas compartidas- ese ha sido el de Todas las veces que nos enamoramos. La nueva serie del creador de Élite -otro exitazo español del gigante rojo- ha conquistado a los maratonianos espectadores de la plataforma con unos personajes entrañables, altas dósis de morriña y amor al cine deconstruyendo la comedia romántica.

'Pobre diablo' (HBO Max)

Stan, un zeta de lo más normal y corriente salvo por que es el hijo de Satán, acaba de celebrar sus 665 meses. Según la profecía, cuando cumpla la fecha del endemoniado número se transformará en el Anticristo y tendrá que enfrentarse a su destino: desatar el armagedón, aunque a él lo que le gusta es cantar y bailar.

La serie de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban es una bendita locura. Con referentes como Adult Swim o Matt Groening, esta ficción animada cargada de cultura pop es una crítica mordaz y descacharrante de la sociedad en la que vivimos que hará las delicias de fieles y ateos. Además, su séptimo episodio titulado Groenlandia, irá directo a la lista de los mejores del año.

'Por un mañana mejor'

Billy Crudup protagoniza 'Por un mañana mejor'. Apple TV+

Ambientada en un mundo retrofuturista, Por un mañana mejor se centra en un grupo de comerciales que venden casas en multipropiedad en la Luna. Jack es un vendedor con gran talento y ambición, cuya inquebrantable fe en un mañana más brillante que el presente insufla vida en sus desesperados clientes. Pero corre el riesgo perderse en el mismo sueño que lo mantiene en pie.

Apple no para de dar alegría a los seriéfilos. Y es que es raro el proyecto que estrenen que sea otro más en el inmenso oceano del peak tv (la burbuja seriéfila). Por un mañana mejor no entra en la tabla alta de sus producciones, pero es una ácida crítica al sueño americano que dispara a matar, y a la que merece la pena dedicarle nuestra atención por su cuidado diseño de producción y un Billy Crudup que se vuelve a salir tras su paso por The Morning Show.

Bonus: Doctor en Alaska (Filmin)

Joel Fleischman, un joven judío neoyorquino recién licenciado en medicina, es destinado a una pequeña y lejana población de Alaska para compensar la beca gracias a la que pudo estudiar. A pesar de sus reticencias, el entorno y sus excéntricos vecinos harán que este pez fuera del agua se vea cada vez sea vea más unido y que no sea capaz de separarse de Cicely.

Uno de los grandes clásicos de la televisión se merecían un hueco en esta lista. Y es que si bien se emitió entre 1990 y 1995, la serie no se había podido ver en ninguna plataforma española hasta la fecha. Filmin ya la tiene al completo y remasterizada en alta definición, disponible para revisitarla o, para los que tengan más suerte, descubrirla.

