'You' se reinventa en su temporada 4 y sigue siendo la serie más adictiva de Netflix

'You' se reinventa en su temporada 4 y se confirma como la serie más adictiva de Netflix

Puede que en esta cuarta temporada de You Joe Goldberg sea el acosado, pero el protagonista de esta adictiva historia nunca será una víctima. La serie lo sabe, él lo sabe y nosotros lo sabemos. Joe es un villano. Uno muy entretenido de ver. You sigue siendo irresistible. Podéis seguir sin miedo, que no hay spoilers.

Tras los frustrados intentos en la temporada anterior de protagonizar una vida familiar idílica junto a la que podría haber sido su alma gemela, Joe Goldberg repitió su patrón: matar la mujer con la que se había obsesionado y hacerse pasar por ella escribiendo un texto que aleje cualquier sospecha que pueda recaer sobre él. Ya sea en un libro en el que inculpe a otra persona, como en el caso de Beck en la primera temporada, o una confesión antes de un suicidio como con Love.

Ahora, en Londres, lugar al que ha ido a parar después de su búsqueda parisina de Marienne, y con una nueva identidad: el profesor de literatura Jonathan Moore, Joe vive en Londres una etapa a la que llama sus vacaciones europeas. Es el protagonista de su propia novela. Disfruta dando clases, no se ha obsesionado aún con ninguna mujer e intenta dejar atrás su tendencia al acoso, aunque sus vecinos de enfrente no usan cortinas y se lo ponen difícil.

El profesor Jonathan Moore en 'You'

Pero, afortunadamente para nosotros, Joe no puede escapar de su pasado, y una mañana, después de una noche loca de alcohol con la élite joven londinense, se despierta con un cadáver sobre su mesa.

No recuerda nada de lo que pasó, pero teniendo pruebas y ninguna duda de que es un asesino, asume que él es el responsable y se dispone a deshacerse del cuerpo. Para su sorpresa, pronto descubrirá que está siendo víctima del juego que había perfeccionado a través de los años. Está siendo vigilado por alguien que está cometiendo los asesinatos y que quiere inculparlo.

Pero eso no es lo peor, ese alguien también ha descubierto que el profesor Jonathan Moore es Joe Goldberg y que ha dejado tras él una colección de asesinatos impresionante. Como dice Joe Goldberg, que cuando se pone snob no hay quien le gane: "estoy protagonizando la forma más baja de literatura, un whodunit".

Hola, Joe Goldberg.

La nueva temporada de la serie se reinventa con un misterio de asesinatos en Londres, un homenaje a la literatura de Agatha Christie con el filtro actual de Puñales por la espalda, porque estos años hay algo en el aire que hace que la ficción se fije en la élite privilegiada para satirizarla, criticarla, descuartizarla. Una venganza ficticia, pero muy catártica de la que todos somos partícipes y en You todos los que van muriendo pertenecen a un grupo muy selecto de gente despreciable.

Netflix solo ha estrenado hoy cinco capítulos, la mitad de la temporada, para ver los cinco restantes tendremos que esperar al 9 de marzo. Y aquí estaremos, porque la serie nos dejó en un gran punto en el que las identidades del gato y el ratón ya han sido reveladas. You sigue tan entretenida como siempre.

Los episodios 4x01-4x05 de 'You' están disponibles en Netflix.

