Todo lo que debes recordar de 'You' antes de ver la temporada 4

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Año nuevo, país nuevo, identidad nueva, pero "no puedes huir de ti mismo". Este es el eslogan de la temporada 4 de You, cuyos primeros cinco episodios se estrenan en Netflix este jueves 9 de febrero. Pero antes de empezar a devorarlos, no está de más un repaso de lo que pasó en la entrega anterior, porque con tantos giros locos que tiene la historia de Joe Goldberg es fácil perder la cuenta de los asesinatos, las mentiras y las traiciones.

La tercera entrega comenzó con Joe y Love intentando llevar una vida perfecta en los suburbios de Madre Linda con su hijo Henry. Incluso van a terapia de pareja, sin embargo, y a pesar de los mejores intentos de ambos por dejar atrás sus tendencias violentas, la historia deriva rápidamente en un juego del gato y el ratón en el que cada miembro de la pareja intenta demostrar ser más listo que el otro.

Por un lado estaba Joe, que sin poder evitarlo vuelve a caer en el viejo vicio de obsesionarse con otras mujeres. Primero con Natalie, su vecina, y luego con Marienne, su jefa en la biblioteca. Por el otro, Love y sus confusos intentos de proteger a su familia mientras supera el duelo de la muerte de su hermano Forty y la inapropiada relación que empieza con el hijo adolescente de su vecino.

Penn Badgley y Michaela McManus en el 3x01 de 'You'

Las tramas y muertes de la temporada 3

No hay que esperar mucho para que se produzca la primera muerte de la temporada. En el primer episodio Love atrae a Natalie al sótano del local que le ha conseguido para que monte su pastelería y decide matarla para evitarle tentaciones a su marido.

Los Goldberg se unen para ocultar el cadáver, pero la noticia de su desaparición causa una conmoción en Madre Linda, un lugar poco acostumbrado a los titulares macabros. El marido de Natalie, Matthew Engler, se convierte en el principal sospechoso, pero la pareja termina colgándole el muerto a Gil. Y quién era Gil, un antivacunas cuyo hijo le pegó el sarampión a Henry. Se suicida mientras está encerrado en el sótano de la pastelería después de que le enseñen pruebas de que su hijo es un depredador sexual.

[Crítica: 'You', la tercera temporada se reinventa gracias a un matrimonio tóxico y fascinante]

La teoría oficial es que Gil tenía un romance con Natalie, que la mató y luego se suicidó. Y van dos muertos. Esta versión no convence lo suficiente a Matthew, que empieza a sentir que hay algo raro con sus vecinos. Comienza a utilizar medidas de vigilancia extremas para intentar averiguar qué le ocurrió a Natalie. Finalmente, cobran fuerza sus sospechas de que Love y Joe pueden tener alguna conexión con la muerte de Natalie.

Scott Speedman como Matthew Engler en la temporada 3 de 'You'.

A medida que aumenta la tensión entre la pareja y las sospechas recaen sobre ellos, Joe se obsesiona con Marienne y comienzan una relación complicada en todos los sentidos. Marianne es una exadicta en recuperación que intenta labrar un futuro mejor para ella y su hija, algo a lo que se opone su ex, Ryan, un reportero que inicia una batalla por la custodia de la pequeña.

Para poder continuar su relación con Marienne, Joe toma medidas drásticas y mata a Ryan para despejar el camino hacia su futuro juntos: irse a vivir a París. Mientras tanto, Love inicia su propio romance con Theo con la excusa de conseguir información sobre Matthew.

Todo lo que pasó en el último episodio

Sherry y Cary, los vecinos influencers de la T3 de 'You'

Joe y Love tienen a Sherry y Cary, sus vecinos influencers, encerrados en la jaula de cristal del sótano de la pastelería porque descubrieron que los Goldberg habían asesinado a Natalie (al final encontrarán una llave, conseguirán escapar y monetizarán su experiencia).

Theo, que había empezado a trabajar con Love, los encuentra encerrados, por lo que lo tira por las escaleras y lo da por muerto. Luego le confiesa a Joe que lo dejó en el sótano, no sin antes sugerirle que tengan otro hijo. Joe va a la pastelería a deshacerse del cadáver y cuando descubre que Theo está vivo decide dejarlo en el hospital. En su ausencia, Love encuentra una camisa de Joe manchada con sangre y ata cabos: su marido mató a Ryan porque está obsesionado con Marienne.

Love en su última cena.

En la cena, Joe le pide el divorcio, pero ella tiene otros planes. Paraliza a Joe con la planta que tenía sembrada en su jardín y desde el móvil de su marido invita a Marienne a casa para acabar con lo que se interpone entre ambos.

Antes, sale a entregar un encargo, momento en el que Matthew entra buscando a su hijo y encuentra a Joe paralizado y amordazado en el suelo. Con parpadeos Joe consigue comunicarse con su vecino, que entiende que Theo está en el hospital, lugar al que se dirige inmediatamente dejando a Joe tal como lo encontró.

Marianne y su hija en el 3x10 de 'You'

Love regresa a tiempo para abrirle la puerta a Marianne, a quien le revela que Joe mató a Ryan dejándola confusa y aterrorizada. Cuando la hija de Marianne entra por sorpresa, Love decide no matarla y le dice que se marche lejos de Madre Linda. Se prepara entonces para acabar con Joe, pero este, que se había anticipado a los planes de su alma gemela, se había inyectado un antídoto, y le inyecta a ella una dosis letal.

Deja a Henry en la puerta de Dante y su marido y regresa a casa para escribir en el ordenador una nota de suicidio en la que Love confiesa todos los asesinatos de Madre Linda, incluido el de su amante esposo. Y para probarlo, Joe se corta dos dedos del pie para que encuentren restos suyos en lo que quede de la casa tras el incendio. Después escapa a París en busca de Marienne.

['You': Conoce a la élite londinense, estos son los nuevos personajes de la temporada 4 de la serie de Netflix]

Lo que nos depara la temporada 4

Joe Goldberg, que se fugó a Europa en busca de Marianne, vive ahora en Londres. Allí es conocido como el profesor de literatura Johnathan Moore y se sorprende a sí mismo al descubrir que disfruta enseñando, a pesar de estar rodeado de "un círculo de imbéciles privilegiados". Sus viejos hábitos pronto empezarán a salir a la superficie, por mucho que intente mantenerlos reprimidos, y todo dará un nuevo giro cuando se revela que hay otro asesino en Londres, que tiene como objetivo a los privilegiados, y que aparentemente ha convertido a Joe en su nuevo objetivo. Los primeros cinco episodios de la temporada 4 de 'You' se estrenan el 9 de febrero. Los 5 restantes llegarán el 9 de marzo.

Archivado en Netflix, Series

Sigue los temas que te interesan