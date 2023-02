¿Está viva Love Quinn? Las teorías de los fans de 'You', las nuestras y lo que dice su creadora

Victoria Pedretti en una imagen de la temporada 4 de 'You'

"Hola, Joe". Parece una frase inofensiva, pero este momento del tráiler de los nuevos episodios de You ha revolucionado a los fans de la serie de Netflix. La parte 2 de la temporada 4 se estrena el 9 de marzo y mientras tanto sus seguidores no dejarán de teorizar sobre Love tras su impactante aparición en el vídeo, pues todos la dieron por muerta al final de la tercera entrega

El personaje interpretado por Victoria Pedretti, uno de los más memorables de toda la serie, solo necesitó unos segundos en la última promo para causar sensación y conmoción. Y no es para menos. Lo más estimulante de esta revelación, es que si los responsables de la serie han adelantado la sorpresa, y no reservaron su aparición como un gran giro final de episodio, es porque deben tener varios ases en la manga para este final de temporada.

En la primera parte de esta entrega la acción se trasladó a Londres, con Joe Goldberg reinventado como el profesor de literatura Jonathan Moore. Aunque su intención inicial era mantenerse fuera del radar, terminó relacionado con un selecto grupo de jóvenes aristócratas, una élite londinense cuyos miembros empezaron a morir uno a uno a manos de otro asesino en serie.

En el último episodio, Joe Goldberg debe escapar de una muerte segura tras descubrir la identidad del asesino al que la prensa ha bautizado como el "come ricos". Una persona que intenta inculparle de los asesinatos, y revelar los que ha cometido Joe en el pasado, si no hace lo que le pide.

En ese contexto, y mientras el protagonista decide si colabora con el asesino para que su pasado deje de perseguirle, es cuando aparece en escena Love. Pero ¿cómo es posible que vuelva a encontrarse con ella si está muerta? Se barajan tres teorías, pero antes es necesario recordar qué pasó al final de la tercera temporada

La muerte

Love en su última cena.

En el último episodio de la tercera temporada Joe le pidió el divorcio a Love. Ella, sin embargo, tenía otros planes. Inmovilizó a su marido con la planta que tenía sembrada en su jardín y desde el móvil de su víctima invita a Marienne a casa para acabar con lo que ella cree se interpone entre ambos.

Love le revela a Marianne que Joe mató a Ryan. En medio de la confusión de la bibliotecaria, su hija entra por sorpresa. Al verla, Love decide cambiar de planes y dejarla vivir, pero y le dice que huya lo más lejos que pueda de Madre Linda. Cuando se dispone a acabar con Joe, este, que se había anticipado a los planes de su alma gemela con un antídoto, le inyecta a su examada una dosis letal.

Deja al hijo de ambos en la puerta de Dante y su marido, y regresa a casa para escribir en el ordenador una nota de suicidio en la que Love confiesa todos los asesinatos de Madre Linda, incluido el de su amante esposo. Y para probarlo, Joe se corta dos dedos del pie para que encuentren restos suyos en lo que quede de la casa tras el incendio en el que pereció el cuerpo de su exmujer.

¿Está viva?

De acuerdo con lo visto en el final de la tercera temporada, Love murió en el incendio. Las imágenes de la última secuencia no dejan lugar a dudas, Joe le inyectó una dosis que seguramente era letal, y en caso de que no lo fuera, de la que le sería imposible despertar antes de que el fuego acabara con ella y con todo.

A favor

Un hecho que apoya la teoría de que Love haya sobrevivido a las acciones de Joe es que, a pesar de que la situación parecía insalvable, es inevitable que con la nueva imagen surjan dudas, porque los fans están acostumbrados a años de ficción y giros de última hora, y hay una máxima que nunca puede ser descartada del todo: "un personaje no está muerto si no has visto su cadáver".

Hay otro dato que en retrospectiva también puede apoyar la teoría de que Love nunca murió. En el primer episodio de la temporada 4, Joe es localizado por Elliot, un hombre que dice trabajar para el padre de Love, quien le pide que asesine a Marianne porque quieren cortar de raíz los cabos sueltos. Elliot es también quien le proporciona a Joe su nueva identidad, por lo que si Love quisiera encontrarlo tendría la información de primera mano.

En contra

Las declaraciones de Sera Gamble, showrunner de la serie, tras el final de la tercera temporada: "Love yace allí [muerta]. No estoy tratando de hace un típico: '¿había un paracaídas debajo de su asiento en el avión?' No, ella está muerta."

Sobre la posibilidad de que hubiera podido escapar de la muerte a última hora, Gamble dijo: "Ya hicimos eso antes con Candace. Siento que en este caso literalmente vemos cada segundo de la muerte de Love en la pantalla".

Un flashback

Una opción muy plausible es que no se trate de un encuentro en la actualidad sino de un flashback sobre Love de cuando estaba viva. Aunque el lugar en el que aparece su personaje puede recordar al sótano que tenían en la pastelería, hay un detalle que no encaja con la teoría de que la imagen corresponda al pasado.

Love tiene en las manos el libro 'A Good Man in a Cruel World', las memorias de Rhys Montrose, el asesino "come ricos" que quiere inculpar a Joe, la cual ha sido publicada poco antes de que empiece la acción de la cuarta temporada.

Una alucinación

Un sueño o una alucinación de Joe sería la explicación más sencilla. Es un recurso muy usado en este tipo de ficciones, por ejemplo en Dexter, para atormentar al protagonista.

Love es el único personaje de la serie que conoce el lado más oscuro de Joe y que lo ha visto varias veces en acción. Sus otras víctimas solo fueron testigos de la pequeña parte que les afectó directamente y Rhys lo que ha leído en la prensa. Ella sería la indicada para representar un avatar de su subconsciente, para torturarlo por lo que le hizo o incluso para ayudarle a pensar y encontrar cómo salir del lío en el que se ha metido.

Sea cual sea la teoría que se confirme cuando se estrenen los nuevos episodios, será difícil que resulte decepcionante, porque ver a Victoria Pedretti siempre es un placer, y Love y Joe son una pareja disfuncional muy entretenida.

La parte 2 de la temporada 4 de 'You' se estrena el 9 de marzo en Netflix.

