'You' lanza un impresionante tráiler del final de la temporada 4, que estrenará Netflix el 9 de marzo

'You' lanza un impresionante tráiler de la parte 2 de la temporada 4, que llega a Netflix el 9 de marzo

La parte 2 de la temporada 4 de You será una bomba. Así lo deja ver el sorprendente tráiler que ha lanzado Netflix para promocionar la última tanda de episodios de esta entrega, que estará disponible en la plataforma el próximo 9 de marzo.

En la primera parte, estrenada el 9 de febrero, la acción se trasladó a Londres, con Joe Goldberg reinventado a sí mismo como el profesor de literatura Jonathan Moore. Aunque su intención era mantenerse fuera del radar, terminó relacionado con un selecto grupo de jóvenes aristócratas, una élite londinense cuyos miembros empezaron a morir uno a uno cuando apareció otro asesino en serie.

En el último episodio, Joe Goldberg debe escapar de una muerte segura tras descubrir la identidad de la persona que está matando a los ricos, quien busca no solo inculparle de los últimos asesinatos, sino también revelar los que ha cometido Joe en el pasado, si no hace lo que le pide.

Y qué es lo que quiere este asesino, "ser su amigo", le dice a Joe en el tráiler, en el que el protagonista de la serie se muestra indignado cuando intenta compararse con él, asegurando que él no es "un psicópata despiadado". Lo mejor de este avance está reservado para los últimos segundos, donde Joe se reencuentra con un rostro familiar de su pasado al que no esperaba volver a ver jamás.

Entre las nuevas incorporaciones al reparto en esta temporada, además de Badgley y Tati Gabrielle, se encuentran Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu y Eve Austin.

[Penn Badgley ('You') pidió menos escenas de sexo en la temporada 4: "La fidelidad para mí es importante"]

El futuro de 'You'

Sobre el futuro de la serie, su creadora, Sera Gamble ha afirmado recientemente en el podcast TV's Top Five que tiene "una idea para la quinta temporada que le entusiasma". Por ahora no hay nada confirmado sobre la continuidad de la serie, pero Gamble afirma que "Nunca ha sido la intención de nadie acabar con ésta, pero no hay nada oficial y cuando terminemos, terminaremos. Y haremos las maletas".

La creadora afirma que desde el inicio la idea fue hacer la serie para contar una historia completa, no alargarla porque sí y para siempre. "Lo bonito de tener una serie con un protagonista tan claro, es que cuando su arco se completa, también lo hace la serie".

También ha avanzado que en el final de la cuarta temporada los espectadores sabrán a qué ciudad o continente se dirigiría Joe para esa hipotética continuación de la historia, y también qué espera encontrar allí.

La parte 2 de la temporada 4 de 'You' se estrena el 9 de marzo en Netflix.

