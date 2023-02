Penn Badgley ('You') pidió menos escenas de sexo en la temporada 4: "La fidelidad para mí es importante"

Penn Badgley, protagonista de 'You' menos escenas de sexo en la temporada 4: "Realmente no es mi deseo"

Todos aquellos que hayan visto ya los primeros episodios de la cuarta temporada de You habrán notado un cambio importante en la trama, especialmente en el número de escenas íntimas, que se ha visto reducido especialmente en esta entrega.

Esto se debe al propio actor protagonista Penn Badgley, que antes de arrancar el rodaje de los nuevos episodios le pidió a la showrunner Sera Gamble que incluyera menos escenas de sexo en la nueva temporada.

Así lo desveló el propio intérprete en su podcast Podcrushed, donde habló sobre su intención de interpretar menos roles románticos y escenas íntimidad. Explicó que esta decisión se debe a su deseo de serle fiel a su esposa Domino Kirke, con la que se casó en 2017.

[El futuro de 'You' en Netflix, según su creadora: "tenemos una idea para la quinta temporada"]

"Esta es en realidad una decisión que tomé antes de involucrarme en la serie", dijo Badgley. "Creo que nunca lo he mencionado públicamente, pero una de las cosas principales es: '¿Quiero volver a ponerme en un camino dentro de mi carrera en la que sea un protagonista romántico?'".

"La fidelidad en una relación es realmente importante para mí, y especialmente en mi matrimonio es importante, y he llegado a un punto en el que no quería hacer esto. Luego, por supuesto, antes de rodar la serie, surge la pregunta de: "¿Tengo una carrera si no hago esto?" Quiero decir, piensa en todos los protagonistas masculinos a los que adoras. ¿Han besado a alguien? ¿Están haciendo algo más que eso? Realmente no es mi deseo".

Los nuevos personajes de la temporada 4 de 'You'

El actor de Gossip Girl recordó que le dijo a Gamble que, en un mundo ideal no tendría ninguna escena íntima en la serie, pero también entiende que no es una petición muy razonable.

"He firmado este contrato", dijo. "Me inscribí en esta serie. Sé lo que hice. No se puede quitar este aspecto del ADN del concepto de You, entonces, ¿con cuántas menos se puede hacer? Esa era mi pregunta para ellos". Según él, la creadora "ni siquiera pestañeó" cuando le preguntó.

"Ella estaba muy feliz de que yo fuera tan honesto, e incluso se sintió casi empoderada", continuó Badgley. "Tuvo una respuesta muy positiva. Apreció mi franqueza y agradeció que yo también fuera razonable y práctico, y volvieron con una reducción [de escenas de sexo] fenomenal".

El profesor Jonathan Moore en 'You'

La vida romántica de Joe Goldberg ha sido una parte importante de You desde su primera temporada. Ahora en la cuarta, el romance puede pasar a un segundo plano en la historia de misterio que se desarrolla, aunque sigue existiendo. En los nuevos episodios, el interés romántico será Kate (Charlotte Ritchie).

"Es el nuevo objeto brillante al que no puede descifrar", describió Badgley en una entrevista. "Y luego, una vez comienza a conocerla empieza a atraerle, al menos según su punto de vista -Joe es el narrador menos confiable, tal vez en toda la narración-. Dice que se siente atraído porque parece que ella quiere ser buena. Está rodeada de gente mala y quiere ser buena. Y él siente lo mismo. Pero, eso es lo que dice. No sé si es cierto".

La Parte 1 de la cuarta temporada de 'You' ya está disponible en Netflix. La Parte 2 se estrena el 9 de marzo.

Sigue los temas que te interesan