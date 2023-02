El futuro de 'You' en Netflix, según su creadora: "Tenemos una idea para la quinta temporada"

'You' vuelve a Netflix: Joe Goldberg es un profesor de literatura en Londres en la temporada 4

'You'

You ha vuelto con la primera parte de su temporada 4 a Netflix, y lo ha hecho en plena forma, confirmándose como la propuesta más adictiva de la plataforma. Ha dejado a sus espectadores en cliffhanger, después de haber descubierto la identidad del asesino de esta entrega, y con Joe Goldberg en una situación precaria que se resolverá cuando se estrene la segunda tanda de episodios, el 9 de marzo.

Sera Gamble, cocreadora de la serie junto al productor Greg Berlanti, es la showrunner desde que esta adaptación se estrenó en el canal de cable básico Lifetime, antes de que convertirse en un éxito global en Netflix, donde pasó a ser un original de la plataforma desde su segunda entrega.

Gamble estuvo invitada en el podcast TV's Top Five de The Hollywood Reporter, donde los periodistas Lesley Goldberg y Daniel Fienberg le preguntaron sobre el futuro de la serie. "La conversación que tenemos los guionistas, Greg y yo, y también con Penn (badgley) es que estaría bien terminar el arco de Joe Goldberg con justicia", afirmó Gamble, que señala que en la vida real las figuras como Joe, es decir, varones blancos, atractivos que no están en situación de pobreza, suelen salirse con la suya.

Buscando justicia: ¿cuál es el castigo perfecto?

Ese privilegio innato lo vemos, precisamente, en esta temporada, cuando es interrogado por el asesinato de Malcom, y las autoridades parecen descartarlo por defecto. Uno de los retos en la sala de guionista está siendo decidir cuál es la mejor forma de castigar a Joe por todos los delitos y crímenes que ha cometido y de los que, hasta ahora, siempre ha conseguido escapar.

"Tipos como él no suelen sentir el peso de la justicia", afirmó Gamble. "Es un reto para la trama. ¿Cómo atrapar a Joe Goldberg en un mundo en el que lleva años asesinando a plena luz del día? Es guapo, siempre se sale con la suya". El interrogante que quieren responder es ¿qué es lo que le haría más daño a Joe?, la respuesta a esa pregunta será la idea de justicia para sus víctimas.

Posibilidades de spin-offs

La posibilidad de crear universos expandidos y convertir cada marca de éxito en una franquicia es una idea que le pone los dientes largos a todos los distribuidores de contenido. A la pregunta de si es posible hacer de You una franquicia, su showrunner dice no haber tenido "ninguna conversación oficial sobre el tema".

Sin embargo, reconoce que es algo de lo que se suele hablar en la sala de guionistas. "Cada vez que hay una relación entre dos personajes secundarios que les gusta, surge la idea de centrarse solo en ellos".

Love y Joe en la temporada 3.

¿Habrá más temporadas?

"Tenemos una idea para la quinta temporada que nos entusiasma", afirma Gamble. "Nunca ha sido la intención de nadie acabar con ésta, pero no hay nada oficial y cuando terminemos, terminaremos. Y haremos las maletas".

La creadora afirma que desde el inicio la idea fue hacer la serie para contar una historia completa, no alargarla porque sí y para siempre. "Lo bonito de tener una serie con un protagonista tan claro, es que cuando su arco se completa, también lo hace la serie".

En el final de la cuarta temporada los espectadores sabremos, a qué ciudad o continente se dirigiría Joe para esa hipotética continuación de la historia, y también qué espera encontrar allí. Pero no hay nada escrito en piedra, tal como hemos visto en esta entrega, que se ambienta en Londres, aunque al final de la tercera dejamos a Joe en París.

"Cuanto más hablábamos de los temas de la temporada y del tipo de gente con la que queríamos que Joe se relacionara, más nos dábamos cuenta de que debía ser una aristocracia con historia vista desde una óptica estadounidense, y pensamos que lo mejor sería Londres, porque Harry y Meghan son los que dominan el ciclo de noticias en los Estados Unidos, no un aristócrata de Francia".

Hola, Joe Goldberg.

¿Hay opción para la redención de Joe Goldberg?

Sobre la posibilidad de que el protagonista de la historia cambie, la responsable de la serie señala que ha intentado hacerlo unas cuantas veces. "Este es un tema central de la cuarta temporada. Llega a Londres y quiere mantenerse alejado de los problemas", pero siempre termina volviendo a matar.

Gamble recuerda que estaban con el montaje de la primera temporada de You justo cuando estalló el movimiento #MeToo. En aquel momento la conversación había cambiado, sin embargo, "aquí estamos varios años después y cada vez que miro las noticias, estamos hablando de lo que tiene que hacer algún protagonista de un escándalo para redimirse".

Lo que sugiere que ese no sería el final que les gustaría escribir para Joe y que debería haber consecuencias: "hemos hecho una serie sobre un tipo que acosa a las mujeres, que viola sus vidas personales, y que ha matado al menos a 10 personas cuando llega a la cuarta temporada".

La segunda parte de la cuarta temporada se estrenará en Netflix el 9 de marzo y pondrá punto final a la historia en Londres, donde un asesino en serie conocido como el "come ricos" trata de inculpar al protagonista. ¿Se hará justicia con las víctimas de Joe o se redimirá?

