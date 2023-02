Nacho Vigalondo vuelve al cine con 'Daniela Forever' y ficha a Henry Goulding como protagonista

Nacho Vigalondo regresa al cine tras siete años lejos de la gran pantalla. El director cántabro nominado al Oscar rodará en verano Daniela Forever, su quinta película, una historia de ciencia ficción para la que contará con Henry Goulding (Crazy Rich Asians) como protagonista.

Según adelantó Deadline, Golding interpretará a un hombre atormentado que lucha por intentar comprender las circunstancias que desembocaron, seis meses antes, en la muerte repentina de su novia en un accidente. En ese proceso de duelo, decide apuntarse a un innovador experimento que le permitiría reconstruir su vida junto a ella a través de los sueños.

"Esta película está construida alrededor de un personaje profundamente humano atrapado en una retorcida trama, algo para lo que Henry Golding es tan perfecto que se siente casi irreal", ha explicado el director y guionista en el anuncio del proyecto. "Estoy entusiasmado con el equipo que hemos reunido y espero que la historia ofrezca todo lo que quiero decir sobre el amor, los sueños y Madrid".

El actor revelación de Crazy Rich Asians, que también ha participado en Un pequeño favor y Persuasión (2022), acaba de terminar el rodaje de la película de Netflix Old Guard 2, en la que comparte pantalla con Charlize Theron y Uma Thurman, y protagonizó el thriller in Assassin Club de Paramount Pictures.

La ciudad de Madrid acogerá el rodaje de la primera película de Vigalondo, desde Colossal, la cinta protagonizada por Anne Hathaway y Jason Sudekis, tras los éxitos de Cronocrímenes, Extraterrestre y Open Windows. Además de dirigir ejercerá como productor junto a Nahikari Ipiña, su productora habitual, que este año estuvo nominada al Goya por Cinco lobitos.

En los últimos años, el director ha trabajado sobre en televisión. Además de su late Night Los felices veinte en Orange TV, que estuvo en emisión durante año y medio, Vigalondo ha estado tras las cámaras de series como Into the Dark, Nuestra bandera significa muerte, El vecino, Justo antes de Cristo e Historias para no dormir.

