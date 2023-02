Blue Jeans ('La chica invisible'): "Una vez entras dentro de la serie, no le darás vueltas al libro"

Dejando a un lado el romance como el centro de la historia, las portadas en colores vivos y los corazones como sello personal, el escritor Blue Jeans se pasa al thriller con La chica invisible, que acaba de estrenar su adaptación en forma de serie en Disney+.

En ella se cuenta cómo un padre y una hija se involucran en la investigación de una adolescente asesinada en el pintoresco pueblo ficticio de Cárdena, ambientado en Andalucía. Los dos se verán obligados a dejar de lado sus diferencias y sucumbir a su tensa relación para resolver el caso de asesinato que sacude un pueblo supuestamente pacífico, donde todos los habitantes son sospechosos.

Además de hablar con sus dos actores protagonistas, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL también conversó con el propio Blue Jeans, el productor de la serie, Pedro Uriol, y el director de la misma, Tito López (El internado, El tiempo entre costuras), que contaron cómo fue trabajar en conjunto y qué cambios incorpora la serie al material original, entre otras cosas.

El autor se implica con la adaptación

Uno de los primeros temas que se trataron en la conversación fue qué tipo de implicación tuvo el autor en la adaptación de su obra y cómo fue complementarse con el equipo técnico para dar vida en pantalla a los personajes que creó en la que ya es una trilogía.

"Para mí ha sido un lujo, un placer. Venía de El club de los incomprendidos y sabía más o menos cómo se trabajaba en el mundo audiovisual, que es muy diferente a tratar con una editorial", comenzó a decir Blue Jeans -pseudónimo con el que firma sus novelas Francisco de Paula-.

"Desde el principio ha habido muy buena sintonía. He estado varias veces en el rodaje, hemos tenido nuestros debates y el resultado creo que ha sido muy bueno, la verdad. Me ha encantado la serie", contaba. "Está muy bien dirigida y encima se desarrolla en Carmona, mi pueblo. Es una experiencia que me llevo para toda la vida y en esta mochila de cosas buenas que me han pasado estos años", añadió.

Un trabajo en equipo

'La chica invisible'.

"Desde la producción ejecutiva de Morena Films agradecemos a Paco la libertad absoluta que nos ha dejado para adaptar la novela, que ya de por sí tenía muchísimas posibilidades", explicaba Pedro Uriol. "Cuando la leí, rápidamente me enamoré no solo de la trama de Agatha Christie que tiene, donde todos son sospechosos, sino del personaje de Julia, porque es muy especial, un perfil de mujer joven de hoy en día muy interesante", alegaba.

"Nuestra intención desde el primer momento era hacer una serie más adulta, más oscura, con un conflicto mayor y Paco [refiriéndose al escritor] nos permitió en todo momento modificar algunas de las piezas que funcionaban también en la novela", especificó.

"Apostamos por hacer una serie muy cinematográfica, por ser muy valientes en la utilización tanto de la fotografía, de la dirección, de actores, de la puesta en escena, de la utilización de la música, del sonido...", aseguró Tito López.

"El objetivo era conseguir que la atmósfera que ya estaba en la novela la pudiéramos trasladar para un público mayor, no solo para los que ya leyeron las novelas, sino un público que se ha hecho más adulto. Y también para las personas que no conozcan la novela, como me pasaba a mí, que en un primer momento entraría y descubriría una serie muy apetecible. Creo que hemos abierto la serie para un público mucho mayor", resumió el director.

Ciertos cambios que funcionan

Fotograma de 'La chica invisible'.

Como toda adaptación, La chica invisible incorpora ciertas diferencias con respecto al material original del que parte, pero sus creadores aseguran que tendrán su justificación. "Insistiría mucho en el tono, en el entorno más adulto y más oscuro. También en que hemos llevado la historia a un pueblo de verdad del sur de Andalucía, que en la novela era un pueblo más abstracto y cercano a la ciudad", adelantó Pedro Uriol.

"Lo hemos llevado al sur porque allí hemos encontrado muchos elementos que nos ayudan a construir esta atmósfera de thriller, en un pueblo en el que aparentemente todo funciona. Es maravilloso porque empiezas a rascar y te das cuenta de que hay una oscuridad en todos los personajes", señaló.

Tito López también destacó que La chica invisible "arranca con una feria", porque cree que "es muy bonito descubrir cómo es una feria realmente y cómo cambia cuando te metes dentro".

"Hemos sido muy respetuosos con las reglas que tiene el propio pueblo ante sus costumbres, como las procesiones, las ferias... Y mostrar cómo se comporta la gente. Vivir dentro de un pueblo y sentir el shock de presenciar un asesinato tremendo lo cambia todo", especificó.

"Una vez entras dentro de la serie, no le darás vueltas al libro", aseguró Blue Jeans. "Hemos hecho una prueba con algunos de mis lectores de toda la vida. Y al final me decían que aunque lo notaron, no les importó el cambio. Y creo que, aparte de todos esos cambios que ha habido, tienen un motivo y que la historia tira por sí misma".

"Tanto el que haya leído el libro como el que no va a quedar enganchado hasta el último capítulo y querrá saber quién es el asesino. Creo que no hay que darle demasiada importancia a esos cambios, con los que por supuesto estoy de acuerdo", concluyó.

Inquietudes reales desde la ficción

'La chica invisible'

"El personaje de la chica invisible me fascina", expresó Tito López, que aprovechó para recordar cómo fue la experiencia de rodaje con los actores del reparto. "Había un diálogo en el que todos hablaban y les pregunté '¿de qué hablarías entre vosotros no estuviera la cámara?'. Empezaron a hablar de cosas, que para mí era como si me hablaran en chino y yo les invité a no seguir el guion".

"Creo que una cosa muy buena de esta serie es su tono adulto, porque nos permite tratar a la gente joven como adultos. Cuando yo cuando tenía 20 años me sentía mayor y es un tema que a veces se nos olvida. A esa edad tienes unos conflictos que van cambiando a lo largo de tu vida, pero que permanecen en cierto modo. Tú no te sientes pequeño para nada", opinaba López.

Para Blue Jeans resulta sencillo empatizar con la gente joven, acercarse a ellos para conocer la realidad en la que viven y así representarla en sus novelas con una mayor naturalidad. "Intentas tratar a la gente joven como adultos, pero sabiendo su lenguaje, sus gustos, la música que escucha... Yo ya no tengo la edad de un adolescente, pero intento estar al día o informarme, e incluso pregunto en Twitter", reconoció el escritor.

"Y creo que en la serie lo han conseguido, que se vea que es una serie actual y que verá gente de todas las edades. Pero que además, los jóvenes que la vean, sientan que están hablando también en su lenguaje", declaró.

'La chica invisible' ya se puede ver al completo en Disney+.

