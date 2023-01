'El menú': 3 teorías sobre esta sátira gore del mundo de la alta cocina, ideal para fans de 'The White Lotus'

'The Menu', una sátira gore del mundo de la alta cocina ideal para fans de 'The White Lotus'

"Veros colapsar es la actividad más satisfactoria y gratificante del planeta". Esa frase de Naomi a Kendall en Succession resume el atractivo que tienen las sátiras sobre privilegiados que se han convertido en tendencia en el cine y la televisión. De la serie de los Roy en HBO a El triángulo de la tristeza que ganó en Cannes, El misterio de Glass Onion o The White Lotus, estas ficciones se han convertido en un prolífico subgénero, y desde hoy podemos ver en Disney+ uno de sus últimos exponentes: El menú.

Dirigida por Mark Mylod, nominado al Emmy en dos ocasiones por Succession, El menú cuenta la historia de Julian Slowik, un famoso chef de alta cocina interpretado por Ralph Fiennes, que invita a un selecto grupo de comensales a su exclusivo restaurante para vivir una experiencia culinaria única.

Durante el transcurso del menú degustación, se revela la razón por la que el chef Slowik, cansado del estado de la cultura gastronómica en la actualidad y de la pérdida de su pasión por la cocina, reunió a sus invitados. Interpretados por actores como Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer y Anya Taylor-Joy, todos los (des)afortunados invitados que se sientan en las pocas mesas de su restaurante contribuyeron tanto a su meteórico ascenso al estrellato como a su desgana actual. O casi todos.

Esta sátira del mundo de la alta cocina clava por igual su afilado cuchillo en el ego de los cocineros elevados a la categoría de genios, en el de su ejército formado por el personal de servicios y en los comensales que se sienten como si fueran los elegidos de una nueva y exclusiva religión.

Una comedia negra con toques de terror y salpicada con un poco de gore. El menú es toda una experiencia que ha generado curiosas teorías. Estas son algunas de ellas y podéis leerlas sin miedo porque hemos evitado los spoilers.

[Clip exclusivo de 'El menú', la comedia culinaria del director de 'Succession' con Ralph Fiennes]

Parecidos con Willy Wonka y 'Ratattouile'

Los comensales de 'El menú'

En Screenrant hicieron un artículo en el que establecieron un paralelismo entre Willy Wonka y el chef Julian. Ambos preparan un menú especial para un grupo de invitados privilegiados en su establecimiento. Tal como hace el protagonista de la fábrica de chocolate con sus caramelos, el prestigioso cocinero utiliza los platos de su menú degustación para ridiculizar los pecados de sus clientes. Y al final, ambos se dan cuenta de que uno de sus clientes no es igual al resto y le dan la oportunidad de obtener una recompensa.

De la misma forma, también hay claras semejanzas con la cinta de animación de Pixar. La más evidente llega en el último acto de la película, en una escena en la que es imposible no recordar el momento más memorable de Ratattouille. En aquella el protagonista era un crítico culinario, pero la nostalgia y la pasión reencontrada por la cocina sencilla son las mismas, aunque deriven en finales totalmente diferentes en cuanto a tono e intención.

En Collider, también encuentran parecido entre los personajes de Remy y Margot, porque ambos destacan por su condición de forasteros en el lugar en el que están, y también porque saben que la comida es "alimento y pasión: se come para saciarse y se cocina para compartir el amor".

Uno de los platos de 'El menú'

Un ingrediente secreto: canibalismo

Esta teoría publicada en Screenrant asegura que se sugiere que la proteína de algunos de los platos que se sirven en el menú degustación es humana. No entraremos en detalles para evitar spoilers si aún no habéis visto la película, pero para que identifiquéis estas señales cuando las veáis, tened en cuanta que a medida que avanza la cena, cada plato tiene un significado más profundo y siniestro.

La frase que sustenta esta teoría es pronunciada después de un plato titulado El desastre, cuando el chef dice: "Todo forma parte del menú".

La teoría de la hamburguesa

Ralph Fiennes en 'El menú'

En Den Of Geek propusieron una teoría muy interesante que encaja a la perfección con la premisa de la película. Seremos poco específicos para no revelar nada si no habéis visto El menú, pero la entenderéis sin problema una vez la hayáis acabado.

Según esta teoría, la escena final es posible porque el resultado del plan original del chef seguiría siendo el mismo y por lo tanto el destino del personaje en cuestión no cambia. La información clave que sustentaría esta hipótesis, se produce en el primer acto, cuando el grupo de comensales visita la sala de ahumado de la carne. Allí, Elsa dice qué pasaría si la ternera se madurara durante un día adicional a la cifra superespecífica proporcionada durante el tour.

Sin embargo, Mark Mylod ha declarado en una entrevista que esta interpretación, aunque es bienvenida, no se corresponde con la intención de la película que, según él, acaba en victoria para alguien: "es un 'jodeos'", así lo vimos nosotros.

'El menú' está disponible en Disney+.

