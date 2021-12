'Succession': Las 5 escenas que definieron la espectacular tercera temporada

Jesse Armstrong lo volvió a hacer. Si algunos tuvieron dudas durante las pasadas semanas de si el final de la tercera temporada de Succession conseguiría igualar la impactante rueda de prensa que cerró la segunda, estas han quedado despejadas y aplastadas con poderío, porque la producción de HBO se ha despedido como la mejor serie de 2021.

En cada episodio de esta entrega se fueron plantando semillas que florecieron en la última (y perfecta) secuencia como plantas carnívoras que arrasaron con todo. Cada una de las traiciones que se produjeron en esa devastadora escena final se fueron construyendo paso a paso. Tanto la falta de autoconsciencia de los tres hermanos Roy (sé que son cuatro, pero ya me entendéis) como la decisión de Tom, a la que contribuyó cada conversación que mantuvo con Shiv durante la temporada.

En una entrega repleta de momentos y frases memorables, ya fuera por su ingenio cómico o por su elaborada crueldad, podríamos elegir muchas escenas, pero nos quedamos con cinco que labraron el camino de lo que ocurrió en la última conversación de los herederos con el patriarca al que esperaban destruir.

Una oportunidad perdida

Los cuatro hermanos discutiendo si destruyen juntos a su padre.

Papá me iba a enviar a la cárcel. Habría hecho lo mismo contigo, Rom... y contigo, Con. Contigo, Shiv, no sé. No sé, quizá. Entonces, realmente, ¿qué le debemos? -Kendall

En el segundo episodio de la temporada se produjo un encuentro entre los cuatro hermanos Roy que demostró tres cosas. La primera es que realmente hay un vínculo importante entre ellos a pesar de sus diferencias y del entorno en el que crecieron. La segunda, que si se hubieran puesto de acuerdo podrían haber conseguido algo, porque era el momento perfecto. Y la tercera, que en ese punto era imposible que consiguieran trabajar juntos.

Aunque Kendall fue cruel y ofensivo cuando recibió la negativa final, especialmente con Shiv, antes de llegar a ese momento dijo verdades sobre el carácter de su padre, el poco valor que le da a cada uno de ellos y el futuro de la empresa, que podrían haber sido una base para llegar a buen puerto. Pero en ese momento era imposible una alianza porque cada uno quería cosas diferentes y, lo más importante, creían que podían obtenerlas por separado.

Ese terreno era fértil para la más mínima amenaza de Logan, y esta llegó en forma de una caja de donuts, que a día de hoy seguimos dudando si estaba envenenada. Alguien dijo que no haría tal cosa sabiendo que allí estaban sus nietos, pero después de lo que vimos en el episodio 8 con la mozzarella es imposible descartar esa opción.

La valiosa lección de Gerri

¿Cómo beneficia esto a mis intereses?

"¿Cómo beneficia esto mis intereses? Tendrías que tatuarte eso en la frente". -Gerri

La CEO interina, una de las personas más listas de este perverso tinglado, ha llegado a donde está, tal como dijo en el primer episodio, evitando meterse en marrones y, seguramente, habiendo visto muchas cosas en los más de 30 años que lleva en Waystar, una compañía que no quería que "mujeres, negros y judíos más allá del cuarto piso", como dijo Connor en el tercer episodio.

Su alianza con Roman pareció la más estable durante toda la temporada y de ella el menor de los Roy recibió varias lecciones valiosas. Una de ellas fue la que le dio en el cuarto episodio, cuando le aconsejó que no hiciera público lo del asunto del tatuaje de la despedida de soltero de Kendall: "Es genial para Logan y malo para Kendall, pero malo para ti. ¿Los hermanos tatuadores?".

Y haciendo alusión a ese gran consejo no escuchado, le respondió a Roman cuando se acercó a ella suplicando ayuda después de descubrir la traición de su padre: "¿Cómo beneficia eso a mis intereses?", porque lo dio por perdido, entendió que no había aprendido nada y al verse dentro del círculo cercano a Logan, en el que los hijos no estaban presentes, entendió que perder el tiempo con él tampoco le reporta ningún beneficio a su situación personal.

Tom apuesta por el equipo ganador

"A Logan no lo he visto perder nunca".

"Llevo mucho tiempo en el ajo y el instinto me dice que te van a joder vivo. Porque a ti te han jodido mucho y a Logan no lo han jodido nunca" -Tom

Tom es el personaje revelación de la temporada. Su viaje al reverso tenebroso fue construido de forma exquisita, porque sus decisiones quedan totalmente justificadas desde el punto de vista narrativo. Hemos sido testigos de su complicada relación con Shiv desde la primera temporada, que finalizó para él con la sorpresa en la noche de bodas de que su esposa quería una relación abierta. El desequilibrio de poder se fue haciendo evidente para él, y mientras Shiv continuaba ignorándolo, Tom nunca dejó de preguntarse, tal como lo hizo en el 2x10, si sería más infeliz sin ella que a su lado.

"No puedes coger mi amor y guardarlo en el banco del mercado romántico para ver si quieres invertir en mí", le dijo Tom en el 3x02. En esta tercera temporada, después de darle varias oportunidades, finalmente, decidió que no iba a ser más infeliz sin ella y llegó una traición que tomó por sorpresa a Shiv, porque siempre lo dio por seguro; tal como le dijo una vez uno de sus hermanos, estaba con él porque sabía que nunca la traicionaría. Craso error. Nerón eligió a Esporo y se unió al equipo de Logan, porque nunca lo ha visto perder.

Shiv ignora una señal de alarma contundente

¿Formas parte de esta familia o no?

"¿Formas parte de esta familia o no?" -Logan

No se puede decir que Roman y Shiv no supieran de lo que era capaz su padre, la única diferencia con Ken es que decidieron que mientras no les afectara a ellos, estaban dispuestos a disfrutar de su parcela de poder, por pequeña que fuera. En el sexto episodio de esta temporada, Shiv recibió la primera prueba contundente de lo que implicaba ser parte de la familia cuando Logan la obligó a posar en la foto con el fascista que tanto despreciaba.

A pesar de ello, Shiv no quiso quitarse la venda de los ojos, hasta que en el episodio siguiente se dio cuenta de que realmente no contaba para nada, cuando descubrió que Roman había estado trabajando con su padre en asuntos que ella ni siquiera imaginaba. Para entonces, como siempre, ya era demasiado tarde, pero por eso estaba tan decidida y tomó la iniciativa en el intento de traición final, momento en el que el único sorprendido al descubrir que no podía confiar en su padre fue Roman

El que avisa no es traidor

"Debí haber tenido perros".

"Debí haber tenido perros" -Caroline

La última secuencia de la temporada 3 de Succession es magistral en todos los sentidos. Su evolución dramática y la forma en la que se van revelando giros para los hermanos, conforme se mueve entre ellos tres el punto de vista, es de un nivel narrativo exquisito. El clímax llega cuando escuchan la voz de su madre al teléfono y ese momento es potente para nosotros gracias a la conversación entre Shiv y su madre en el episodio anterior.

Ahí nos recordaron que el acuerdo de divorcio entre Logan y Caroline siempre está abierto a renegociación, si conviene a ambas partes, y nos avisaron de que el nuevo marido de la madre estaba interesado en una propiedad. Cómo detenernos a pensar en eso con las otras cariñosas bombas que fue soltando la británica, cuando fresca como una rosa le dijo a Shiv que nunca debería haber tenido hijos (asunto que, por cierto, derivó en aquel juego de rol perverso entre Shiv y Tom que puso el lazo en su traición posterior).

"Debería haber tenido perros", añadió Caroline. Y a la pregunta de su hija de por qué no lo hizo su respuesta fue: "No con tu padre. Le gustaba machacar a todo lo que quería para ver si luego volvían". Es difícil ser más retorcida y lo que vimos en Succession fue la crónica de una traición anunciada.

