Clip exclusivo de 'El menú', la comedia culinaria del director de 'Succession' con Ralph Fiennes

Los restaurantes se han convertido en uno de los escenarios favoritos de la ficción en el último año. Después de los estrenos de las aclamadas Hierve (la película de Philip Barantini estrenada directamente en Filmin) y The Bear (la serie creada por Christopher Storer y disponible en España a través de Disney+), llega el turno de El menú. El próximo 2 de diciembre se estrena en cines una comedia con un estelar reparto liderado por Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult. Mientras llega su estreno, en SERIES & MÁS ya puedes ver una escena en exclusiva como adelanto. Detrás de las cámaras nos encontramos con Mark Mylod, el director de 13 episodios de Succession.

El menu arranca cuando una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.

Hace algunos años, mientras visitaba la ciudad noruega de Bergen, el guionista Will Tracy (Succession) se trasladó en barco a un restaurante elegante enclavado en una isla privada cerca de la costa. “Soy un poco claustrofóbico, y cuando nos sentamos a comer, vi salir del muelle el barco que nos había dejado”, recuerda Tracy. “Era una isla pequeña. Y comprendí que íbamos a estar atrapados durante cuatro horas. Me pregunté: '¿Y qué pasa si algo sale mal?’”.

Tracy le contó la idea a su habitual socio de guiones Seth Reiss (Late Night with Seth Meyers), y juntos concibieron una sátira con una estructura que combinaba los ritmos narrativos con los platos del menú de degustación de un restaurante de lujo. Desde el amuse bouche al postre, la tensión va en aumento y amplifica unas circunstancias inusuales aunque conserva los elementos auténticos de la restauración.

El siguiente en sumarse al proyecto fue el productor Adam McKay, director de No mires arriba, El vicio del poder y La gran apuesta, entre otras. “Me encantó que el guion combinaba humor y sátira mordaz”, añade McKay. “Era divertido pero oscuro, y criticaba una cultura muy exclusiva de una manera sorprendente. Me recordó a Pero... ¿quién mató a Harry? por el tono y el humor, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. La película mezcla una mordaz sátira de clase con humor, oscuridad y una saludable pizca de absurdo. ¿A que suena como una receta? Juro que no esa no era mi intención”.

Hong Chau (The Whale), John Leguizamo (Moulin Rouge), Janet McTeer (Albert Nobbs), Judith Light (Ugly Betty), Christina Brucato (Legends of Tomorrow), Aimee Carrero (Elena de Ávalor) y Paul Adelstein (Sin cita previa) completan el reparto de una comedia que ya ha conquistado a la crítica estadounidense.

Sigue los temas que te interesan