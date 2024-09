‘Agatha, ¿quién si no?’ es la continuación ideal para 'Bruja Escarlata y Visión', y también una serie valiente y disfrutona

Tomando el relevo del reciente éxito en cines de Deadpool y Lobezno, Marvel acaba de estrenar la que sin duda ya es su producción más atrevida en cuanto a la representación queer en pantalla. Estamos hablando de Agatha, ¿quién si no?, la nueva serie de este universo cinematográfico, que acaba de estrenarse en Disney+ bajo la abrumadora presión del fenómeno que ha sido el reencuentro en la gran pantalla de estos icónicos superhéroes y de ser además el spin-off de la que quizá ostenta el título de ser la mejor serie de la franquicia: Bruja Escarlata y Visión.

Teniendo este punto de partida, cabía esperar que esta miniserie fuera una sucesora a la altura y que, al mismo tiempo, no fuera una mera continuación de lo que ya habíamos visto. Sin embargo, Agatha, ¿quién si no? puede presumir de tener una personalidad propia y de haber sabido contar algo nuevo partiendo de un material original y sin desviarse al mismo tiempo de sus orígenes.

La serie arranca justo tres años después del final de Bruja Escarlata y Visión. Agatha (Kathryn Hahn) aún está atrapada en el hechizo de Wanda (Elizabeth Olsen) y tendrá que arreglárselas para salir de esa jaula en la que está metida. Por suerte no tendrá que pasar mucho tiempo así, porque pronto aparece Rio Vidal (Aubrey Plaza), una mujer misteriosa con quien Agatha comparte una historia complicada, y Teen, un adolescente igual de misterioso (Joe Locke), que le ayudan a salir de ahí.

'Agatha ¿quién si no?' | Tráiler español

Como cada uno parece tener sus propios objetivos -de hecho, Agatha aún tiene que recuperar su poder-, Teen propone ir al Camino de las Brujas, que promete darles lo que más desean si llegan al final. Y es así como acaba reuniéndose el aquelarre de brujas al completo, con otras hechiceras como Lilia Calderu (Patti LuPone), Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), y Sharon Davis (Debra Jo Rupp).

Habiendo visto solo cuatro episodios de la serie -que tendrá un total de nueve-, cuesta saber cuál será el rumbo que adquiere la serie cuando atraviese el ecuador de la temporada, pero sí que se pueden extraer de estos algunas conclusiones. Si no nos dejamos llevar por el entusiasmo y las expectativas exageradamente elevados que siempre se suelen generar antes del estreno de las producciones de este tipo y que suele perjudicarlas, habría que empezar diciendo que aunque no sea la mejor serie de Marvel, Agatha, ¿quién si no? es una dignísima sucesora de la serie de Bruja Escarlata y Visión.

La exigencia era alta, pero la serie creada por Rachel Goldberg, Gandja Monteiro y Jac Schaeffer ha cumplido con creces y además ha corrido ciertos riesgos que Marvel no se había atrevido a asumir antes.

Es cierto que se echa en falta algo más de garra a la hora de volcarse con esta historia tan original y este reparto tan carismático -porque tanto Joe Locke como Kathryn Hahn como Aubrey Plaza son los reyes del show-, y que la serie repite patrones narrativos y acaba pecando de prudente, pero también hay que reconocer que su desparpajo es algo que pocas veces hemos visto en una producción de este calibre y que acaba siendo una ficción que nos deja con ganas de más. Especialmente a aquellos a los que nos ha costado tanto encontrarnos por fin en los protagonistas de una producción de estas características y ser vistos por una marca con el alcance de Marvel.

'Agatha, ¿quién si no?'

Hace unos días, en la premiere de la serie, se le preguntó a Aubrey Plaza si Agatha, ¿quién si no? era “la serie más gay del universo Marvel”. Se llevaba comentando unos días que así era y la propia actriz reconoció que “estaba en el proyecto por eso mismo”, por lo que muchos espectadores sintieron una gran alegría al ver que al fin tendrían una historia con la que conectar desde otro punto de vista diferente.

Después de ver -menos de- la mitad de la serie, se confirma que, después de mucho tiempo siendo tratada injustamente o teniendo que conformarse con una representación ínfima en pantalla y en las historias de Marvel, con Agatha, ¿quién si no? por fin será diferente, porque parece una serie hecha especialmente para las personas queer, que no nos sentíamos apelados de la misma manera en el fantástico universo de Marvel.

Es genial encontrar en un paraguas tan inmenso -y que tiene un altavoz tan grande- como Marvel una serie con un discurso abiertamente queer. Y los que acudan a ella buscándolo lo encontrarán no solo en el personaje de Joe Locke, sino también en las dinámicas entre Agatha y Rio.

Al final, Agatha, ¿quién si no? pone en el mapa a las brujas para rendir homenaje a unos personajes misteriosos y poderosos que siempre eran tratadas en las historias de una forma errónea y que fueron perseguidos. Igual que ocurrió -y sigue ocurriendo- con las personas LGTBQ+.

Es posible que el hechizo que lanza sobre nosotros no resulte tan arrebatador como cabía esperar, pero Agatha, ¿quién si no? es una serie muy divertida y fresca, y la opción perfecta para inaugurar la temporada de Halloween. Ojalá no sea la última vez que veamos a estos personajes, porque, al menos hasta ahora, ha sido muy entretenido el viaje. Y está claro que con este aquelarre de brujas, el buen rato está más que asegurado para el público.