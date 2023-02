¿Veremos un spin-off de ‘Succession’? Su creador y HBO se contradicen.

Las noticias sobre el futuro de Succession en la última semana parecen directamente sacadas de la trama de la nueva temporada. Hace unos días su creador, Jesse Armstrong, anunciaba que la exitosa serie de HBO finalizaría con el estreno de la cuarta temporada, que podremos ver en HBO a partir del 27 de marzo.

El motivo es que no veía la historia de este drama familiar como un relato de largo recorrido y creía que era el momento ideal para ponerle punto final a una de las mejores series de la historia de HBO tras 48 nominaciones a los Emmy y 13 premios, incluyendo el de mejor serie dramática por la segunda y tercera temporada.

En una entrevista concedida por el director de HBO Casey Bloys a Variety unos días antes, estos le preguntaban por un potencial spin-off de Succession ya que se rumoreaba que la cuarta temporada podría ser la última. "No lo creo", fue su respuesta. Afirmando tajantemente que el canal que preside no estaba desarrollando ninguna serie derivada de su último gran éxito. La razón: "No me parece que haya algo en Succession donde digas, 'Sigamos solo a este niño' o lo que sea. No me parece algo natural".

[Malas noticias para los fans de ‘La casa del dragón’: el estreno de la temporada 2 se hará esperar]

Sin embargo, dejaba una puerta abierta "Pero si [Jesse Armstrong] dijera que quiero hacer esto, entonces seguiría el ejemplo de Jesse". Pues bien, Jesse Armstrong ha vuelto a hablar.

En una nueva conversación con el periódico The Guardian, el ganador del Emmy a mejor serie dramática por Succession ha insinuado que está pensando en la posibilidad de un spin-off. Esta nueva serie derivada se centraría en uno de los personajes protagonistas o en explorar uno de los temas principales que trata.

El guionista y showrunner británico ya declaró en The New Yorker que se sentía "en conflicto". "Me siento triste, y tengo la sensación de pérdida que tienen todos los que trabajan en una producción que es buena, como ésta en particular", dijo.

Imagino que me sentiré un poco solo, vagando por las calles de Londres y preguntándome: "¿Qué coño he hecho? Probablemente os llame dentro de seis meses preguntando si la gente está preparada para un reinicio".

['Succession': Las 5 escenas que definieron la espectacular tercera temporada]

La última temporada

En la cuarta temporada, la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se aproxima. La idea de esta venta sísmica provocará, una vez más, división familiar entre los Roy mientras intentan vislumbrar cómo serán sus vidas una vez se cierre la compra. Las luchas de poder estarán servidas cuando la familia sopese un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido.

En la última temporada volveremos a ver al reparto principal de la serie formado por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck y Matthew MacFadyen. El reparto adicional incluirá a Alexander Skarsgård, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk y Stephen Root.

Sigue los temas que te interesan