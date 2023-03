SkyShowtime estrena el biopic de Miguel Bosé: “Todos conocen a Bosé, pero esta es la historia de Miguel”

SkyShowtime se suma a las opciones en streaming en España aterriza en nuestro país por todo lo alto y con un catálogo repleto de propuestas interesantes a las que seguir la pista. Además de las series y película que ya están disponibles, uno de los estrenos más prometedores y esperados es Bosé, la serie biopic del cantante e icono de la música en español, que acaba de estrenarse en la plataforma.

Después de mucha especulación alrededor de la posible plataforma de distribución que se haría cargo de estrenarla, la serie llega a nuestro país de la mano de SkyShowime. Creada por Nacho Faerna (Amar es para siempre), la ficción traza el nacimiento y la evolución de Miguel Bosé, adentrándose en el lado más personal del ídolo de masas.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con los dos actores que dan vida a Miguel Bosé en su etapa más joven (José Pastor), y en su versión más adulta y madura (Iván Sánchez). Los dos cuentan cómo fue desmontar el mito alrededor del héroe de esta historia y animarse a mostrar su lado más humano y sensible, que siempre ha existido y lo sigue haciendo.

Más allá de Bosé

"En su vida han pasado muchas cosas que han hecho que Miguel Bosé sea quien es a día de hoy", comienza a decir Iván Sánchez, recordando qué fue lo que más le llamó la atención de su historia al leer el guion por primera vez.

"Creo que lo más curioso es ver cómo se va armando. Cuando es joven es internamente muy libre, muy genuino y muy expansivo. Pero a medida que avanza en su vida se contrae. La sociedad y la prensa le dan tantas hostias que consiguen que se vaya cerrando en banda y eso se refleja en su cuerpo, en su voz y en lo que dice y en cómo lo dice", añadió José Pastor.

"Y eso se puede ver en la serie, porque cuando ves al Miguel que hago yo y al Miguel que hace Iván, te das cuenta de que no tienen nada que ver", siguió contando Pastor.

La historia de Miguel

"Creo que la historia de Miguel tiene una parte muy humana que creo que conecta con cualquiera. Si tienes empatía, conectarás directamente con él", expresó José Pastor. "Aparte de ser una personalidad muy potente y un gran artista, también es un ser humano que está en el mundo y que sufre, que tiene los problemas de todo el mundo", alegó.

José Pastor en el segundo episodio de 'Bosé'.

"Al final, la persona que casi todo el mundo conoce es Miguel Bosé, pero aquí nosotros nos adentramos en la vida de Miguel, que es algo que siempre ha tenido cerrado al público", adelantó Iván Sánchez.

Ambos actores también hicieron hincapié en que aunque no estuvieron en contacto con Miguel Bosé, sí que llegó a acudir al rodaje. "El último día de rodaje que vino al set y fue un momento muy bonito", se acordó Iván Sánchez.

De hecho, fue una decisión creativa que el cantante no estuviera presente durante la fase de producción "por parte de dirección y de producción se decidió que era mejor que no estuviera, para ser más libres y no estar condicionados a la hora de construir al personaje", describió José Pastor.

"Cuando vino nos abrazó y nos contó que había visto muy poco, pero que estaba muy contento con lo que había visto nos dio la enhorabuena por nuestro trabajo. Fue como respirar de nuevo", sostuvo.

Dos versiones en una

Los dos actores describieron cuáles son las diferencias que veremos entre las dos versiones de Miguel en la serie. "La etapa en la que yo le interpreto es un Miguel mucho más maduro, que trata de arreglar todo el desastre que trae de relaciones anteriores, de colocar las cosas en su lugar y hacer las paces con todo", enuncia Iván Sánchez.

Por su parte, José Pastor da vida a un lado completamente diferente. "En mi parte tiene mucha fuerza y mucha frescura. Pero sí que pasamos por encima de las cosas y, de hecho, veremos que se va dejando atrás a personas, en parte por esta velocidad que tiene él".

Iván Sánchez en 'Bosé'.

"No está asentado y ni siquiera tiene claro a dónde ir. Y por el camino va perdiendo cosas y encontrando otras", observó Pastor, a lo que su compañero Iván Sánchez añadió que "eso se refleja en su discografía y en su vida".

Mimetizándose

Ambos intérpretes también expusieron cómo fue mimetizarse y conectar con el personaje, dándole vida en pantalla a través de sus gestos y forma de moverse. "Fue muy interesante poder descubrir cómo opera una persona, en sus movimientos, en su voz, en su entender", expresó José Pastor.

"A mí se me quedaba enganchado. Salía de fiesta y me ponía a bailar reguetón y mis amigos me decían '¿por qué estás bailando como Miguel Bosé?'. Estaba como obsesionado y llegaba un punto que no me lo podía quitar. Claro, si te adhieres tanto a un trabajo es imposible que no te contamine", declaró.

Iván Sánchez también contó cómo fue el proceso para él. "Hay mucho trabajo detrás. Tuvimos mucho tiempo para preparar, cosa que no es normal, y acabas adquiriendo muchas cosas, movimientos e incluso algo de talento", dijo.

Multigeneracional

A la hora de dirigirse a su audiencia, Bosé sabe apelar a todo tipo de públicos y de todas las edades. "Es un entorno social el de los 70 y 80 que hay gente que no ha conocido. Es muy interesante porque hubo un cambio brutal en la España de aquella época y en un sentido u otro, acaba reconociendo a Miguel Bosé como artista", expuso Iván Sánchez.

"Yo no soy de su generación, pero sí he conocido a Miguel Bosé y aun así yo no era consciente de lo que implicaba a nivel mundial. La gente va a llegar a conocer a Miguel, no a Miguel Bosé", concluyó.

Fotograma de 'Bosé'

"Tampoco lo conocía nada y de repente le descubrí y pensé '¡qué guay!'. Ver lo que hizo en el momento en que lo hizo y cómo lo hizo creo que puede lograr que la gente conecte con él. Si le dan una oportunidad a la serie se quedarán, porque yo me quedaría si fuera el público", anunció José Pastor.

'Bosé' se puede ver en SkyShowtime.

