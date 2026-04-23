Martiño Ramos, el profesor gallego condenado por violar a una menor, es extraditado de Cuba a España tras su fuga

El profesor gallego Martiño Ramos Soto, detenido en Cuba tras fugarse en un intento de no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar de forma continuada una menor de edad, ha sido finalmente extraditado de vuelta a España este miércoles después pasar cinco meses encarcelado en la isla.



Fuentes próximas al proceso han informado a la Agencia EFE que Ramos Soto ha embarcado este miércoles por la tarde en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad por los abusos sexuales una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas en hasta al menos 10 ocasiones, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.



Este profesor de 50 años, natural de Ourense y conocido activista político en la izquierda gallega, fue arrestado en La Habana el pasado noviembre, en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un complicado proceso de colaboración entre ambos países, dado que España no tiene tratado de extradición con Cuba.

Según pudo confirmar en exclusiva EL ESPAÑOL, Ramos vivió escondido en La Habana durante varios meses, donde utilizó el nombre "Martín Soto" y trabajaba como fotógrafo bajo un aspecto muy distinto al del profesor que hablaba de feminismo en actos públicos.



Ramos Soto abandonó España antes de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia tras varios años de proceso judicial, lo que pudo permitirle viajar sin activar alertas. El pasado 15 de septiembre de 2025, cuando la Guardia Civil le notificó su ingreso en prisión, Martiño no pudo ser localizado: ya había escapado del país.

El cambio de aspecto de Martiño Ramos.

La Policía Revolucionaria de Cuba detuvo al prófugo gallego unas horas después de que EL ESPAÑOL revelara su paradero en la isla. Era en el momento de su detención uno de los diez nombres de reclamados por la justicia española.

La Habana comunicó oficialmente que Martiño se encontraba bajo custodia, aceptando tramitar la petición española por la vía de la cooperación judicial y la reciprocidad. Aunque han pasado cinco meses desde entonces, por varios obstáculos en la tramitación de la entrega por parte de las autoridades cubanas, el agresor ya está de vuelta a España para cumplir condena.

Abusos y prácticas sádicas

El condenado trabajaba como profesor de música en el colegio donde estudiaba la víctima. Le impartió clase desde Educación Infantil hasta sexto de primaria, durante al menos siete cursos escolares. Según recoge la sentencia, fue él quien se puso en contacto con la menor, cuando esta tenía menos de doce años, a través de Instagram, ocultando su identidad y su aspecto real.

Entre ambos comenzó una "relación virtual" en la que el acusado se presentaba como un apoyo emocional para ella, con la intención de ayudarla a resolver sus problemas. Después, le pidió fotos desnuda, que la menor le envió desde los 11 años, sin saber quién estaba realmente detrás del perfil.

La menor insistió en que le revelara su identidad y, el 17 de marzo de 2021, este le indicó por la red social que fuera al aula de música. Fue entonces cuando la víctima descubrió que su interlocutor era en realidad su profesor de música de primaria.

A partir de ese momento, Ramos Soto logró quedar con ella en varias ocasiones dentro del colegio. En esos encuentros comenzó a mantener relaciones sexuales con la menor, en las que le propinaba "bofetadas y azotes como parte de una práctica sádica". Luego, consiguió quedar con ella fuera del centro escolar hasta en otras tres ocasiones, durante las cuales abusó de ella de forma continuada, violándola en todas ellas.

La última vez la dejó "desnuda y casi inconsciente" en un monte. Según la sentencia, Ramos Soto "disfrutaba haciendo daño".

La buena y falsa imagen de Martiño

En el centro educativo, a la víctima le hicieron dudar de sí misma, le dijeron que eran imaginaciones suyas y que era mejor que se marchara del colegio "por si se suicidaba tirándose de una ventana".

"Confiamos plenamente en Martiño, le conocemos de hace años y confiamos en su palabra", aseveraron entonces desde la dirección del centro.

Después de este episodio de revictimización, la menor, que entonces tenía 16 años, tuvo que ser ingresada en Psiquiatría en varias ocasiones tras tratar de quitarse la vida y con un peso de tan sólo 34kg, como avanzó ayer este periódico de fuentes cercanas a la investigación.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto estuvo afiliado a Izquierda Unida durante gran parte de su vida y es exmilitante de la extinta En Marea (una coalición de Podemos, Esquerda Unida y otras fuerzas de la izquierda nacionalista gallega) ,y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.

Martiño Ramos Soto, junto a Alberto Garzón, exlíder de Izquierda Unida, en una reunión de trabajo en Orense. Según informó Europa Press, a ésta también acudió Yolanda Díaz, actual ministra del Gobierno de España. El Español.

Martiño era considerado un hombre cercano, comprometido con la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Tiene una hija adolescente, de la misma edad que la víctima de sus abusos.

El pasado febrero, el Ministerio de Educación acordó retirarle la condición de funcionario de carrera del cuerpo de maestros, en aplicación de la sentencia firme que lo condenó.