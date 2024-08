El motivo por el que dos activistas han atacado la mansión de Messi en Ibiza: Milei reclama "seguridad"

Dos activistas climáticos de Futuro Vegetal vandalizaron este martes con pintura roja y negra la fachada de la mansión de Leo Messi en Ibiza. Los manifestantes se fotografiaron después frente a su 'obra' y una pancarta en la que se podía leer la siguiente frase: ''Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police'' (''Ayuda al planeta, cómete al rico, abolid la policía'').

No es la primera vez que Futuro Vegetal realiza una acción de este tipo. El colectivo actuó por primera vez en 2022 en el Museo del Prado y ha atacado sedes de partidos políticos para denunciar las políticas ecológicas del Gobierno. No obstante, es el segundo verano que actúa en Ibiza. En una ocasión, arrojó pintura a un jet privado, a un Lamborghini y al megayate Kaos, propiedad de la multimillonaria Nancy Walton.

En este caso, Futuro Vegetal ha decidido vandalizar la mansión de Leo Messi en Ibiza. Una vivienda situada en una de las zonas más exclusivas de España, Cala Tarida, ubicada en el municipio de Sant Josep. El motivo de su ataque a la vivienda del futbolista argentino no es otro que, según han dicho, denunciar la "responsabilidad de los ricos" en la crisis climática.

💥 ACTUAMOS 💥



Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza 🧯



La Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros 🤑https://t.co/mslVlqLvfd pic.twitter.com/aK8GUqsr9i — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 6, 2024

Los ecologistas han recordado el informe de Oxfam de 2023 que señala que el 1 % más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que las comunidades más vulnerables son las que padecen las "peores consecuencias" de esta crisis.

En un comunicado, el grupo ha señalado que, con esta acción de "desobediencia civil no violenta", quiere denunciar el continuismo por parte del Gobierno de las políticas que agravan la crisis climática, "así como la desigual responsabilidad en la misma".

Respecto a Messi, aseguran que su mansión es una construcción "ilegal" que el futbolista adquirió por la "exorbitante" cifra de 11 millones de euros. Según ha señalado el portavoz de Futuro Vegetal, Bilbo Bassaterra, "la ley no funciona igual para todos", ya que esta misma semana se ha desahuciado a casi 200 trabajadores en Ibiza, mientras que el PP "de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".

Bassaterra aseguró este martes en el programa de Telecinco TardeAR que con esta acción conseguían "el efecto deseado, que era la tremendísima atención mediática que estamos teniendo". El portavoz de Futuro Vegetal explicó que entraron a la finca el martes a las 5 y media de la mañana. "Sonó la alarma. Durante una hora estuvimos esperando a que viniera la Policía'', señaló. Una acción vandálica por la que, aseguró, asumen la "responsabilidad".

Milei reacciona al acto vandálico

La acción de Futuro Vegetal ha tenido repercusiones a nivel internacional. Nada más y nada menos que del propio presidente de Argentina, Javier Milei, quien pidió al Gobierno de España que "garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos" residentes en el país europeo, a raíz del acto vandálico.

"Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España", ha escrito el mandatario ultraliberal en su cuenta de X.

Milei arremetió en su mensaje contra los comunistas que quieren "asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático" y que "vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia".

Tanto en su campaña electoral como durante su mandato presidencial, Milei ha hecho innumerables declaraciones contra el cambio climático. En su alocución en el Foro de Davos (Suiza), el presidente argentino puso en duda las "ideas nocivas" de quienes "sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por el control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto".