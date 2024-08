Un restaurante cierra por falta de personal: "Los jóvenes prefieren estar en casa sin currar"

El restaurante Grana y Oro, ubicado en Salamanca ha comunicado que debe cerrar las tardes de verano por falta de personal. El anuncio lo han hecho con un cartel, apuntando que permanecerán cerrados todas las tardes de 17:00 a 20:00, siendo el motivo la falta de personal. Pero la polémica no ha surgido por el cierre, sino porque el dueño del establecimiento a través de las redes sociales ha culpado a las "paguitas" de esta situación. "No nos queda otra. Es triste, pero es lo que hay", ha afirmado.

Está afirmación por parte del dueño ha generado un debate controversial por parte de usuarios de la red social X. "'Las paguitas', el argumento estúpido e infantil de los que viven de reventar y estafar a los trabajadores. Imagínate las condiciones que ofrecerán todas estas sabandijas para que haya quienes prefieran ayudas del Estado. Me alegro de que se les acabe el chollo". Esta ha sido una de las muchas críticas que ha recibido el establecimiento tras el comunicado.

La cuenta del restaurante al ver que todo el mundo atacaba su comentario ha salido a defenderse: "esto de las paguitas no va por el paro o por quien lo necesite" sino "por los jóvenes o no tan jóvenes que cobran 400 euros de ayudas y prefieren estar en casa todo el verano sin currar a tener un sueldo decente que marca la ley". "No olvidar eso que lo marca la ley", ha señalado. Del mismo modo han asegurado que todos sus empleados se encuentran en buenas condiciones, dados de alta con las horas correspondientes, descansos y sueldos, incluso han dicho que están dispuestos a enseñar las nominas.

La publicación ha finalizado elogiando a su plantilla y diciendo que "quiere más Carvajales en su vida", en referencia al defensa de la selección española tras su frío saludo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de ello, las críticas no han parado de llover al restaurante de Salamanca, llegando incluso a agradecer saber el nombre para no ir, en caso de visitar la provincia.

Más de una semana después de darse a conocer la noticia, el revuelo continúa, los usuarios de X siguen cargando contra el establecimiento y sus dueños. "Si una 'paguita' de 480 euros, hace que una persona no quiera aceptar tu trabajo, el problema eres tu, no la paguita". "Cierre por falta de personal y culpando a las 'paguitas': sospechoso de empresario explotador. Si ofrece buenas condiciones laborales no debería tener tanto problema".