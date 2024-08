Los problemas de Frank de la Jungla con su exmujer que le han hecho pagar 225.000 euros

El leonés Frank Cuesta ha estado a punto de perder el proyecto de su vida. El herpétologo conocido por el programa de televisión Frank de la Jungla dirige un proyecto para proteger animales en un santuario en Tailandia. Y hace unos días ha contado en redes que su exmujer Yuyee le ha pedido dinero por seguir ocupando el terreno, el cual está a nombre de la modelo. El español ha dicho que perder el santuario supondría "una de las mayores pérdidas" de su vida.

Todo este conflicto lo ha explicado mediante un directo a través de la plataforma Kick. Yuyee quiere quitarle el Santuario Libertad, es un templo de 37 hectáreas valorado en más de un millón de euros. El español lo fundó para rescatar a los animales que han sufrido las consecuencias del tráfico ilegal, sin embargo, no lo pudo poner a su nombre por cuestiones legales al no haber nacido en Tailandia. Por ello, acordó con Yuyee que fuera ella la que apareciese en los documentos oficiales hasta que los hijos de la pareja fueran mayores de edad, a pesar de que el dinero era de Frank.

Pero todo esto ha dado un giro inesperado. Frank Cuesta se siente víctima de un traición. La modelo y madre de sus hijos fue acusada por posesión de cocaína y condenada a 15 años de prisión, además de una multa de 45.000 euros. Durante los seis años que estuvo encerrada su exmarido movió cielo y tierra para conseguir su libertad, ya que consideraba que todo fue una trampa de sus enemigos. Ahora, tras haberla ayudado y apoyado durante todo ese proceso se siente traicionado.

A las 12 del mediodia (hora de España). hare un directo en Kick, explicando el acuerdo al que he llegado para salvar el santuario. — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 4, 2024

Durante toda la relación él era el que sustentaba a la familia, "los gastos de mis hijos han sido cubiertos por mí y solo por mí. Mi mujer ha ganado su dinero, pero ha sido suyo. El dinero que yo he producido ha sido para toda la familia. Ella tampoco ha trabajado mucho, pero así es como hemos funcionado y nunca ha habido problemas con el dinero".

Pero según asegura el leonés los problemas han llegado por culpa de la nueva pareja de la modelo, el actor Chris Korn. "Teníamos una relación bastante buena, y hace un tiempo la cosa empezó a cambiar, y nuestra relación también, no sé si por su nueva pareja, que yo no tengo nada contra ella, pero coincide en el tiempo con que la relación se enfriase hasta llegar al desacuerdo de que la casa se ponga a nombre de mis hijos".

Supuestamente ha sido el artista el que a redactado el documento que obliga al presentador a pagar un alquiler de 3.500 euros si quiere mantener el santuario. Y al parecer Frank no es el único que siente decepción hacia su mujer. Los hijos de la pareja se sienten del mismo modo, ya que todo iba a estar a nombre suyo.

El acuerdo

El español ha ofrecido numerosas vías para llegar a un acuerdo: "He dado opciones de todo tipo. He ofrecido 50.000 dólares y que el santuario estuviese dividido en cuatro partes, tres de mis hijos y una parte para su madre. He ofrecido un 40% para la madre y un 60% para mis hijos y tampoco. He ofrecido un 49% para la madre y un 51% para mis hijos, y tampoco. He ofrecido de todo". Pero todas han sido rechazadas.

Finalmente ha llegado al acuerdo de pagar 225.000 euros divididos en cuatro cuotas. Cada vez que pague se dividirá en una parte y se pondrá a nombre de uno de sus hijos. Esto equivale a unos 50.000 euros por cada una de las cuotas. A pesar, de haber llegado a un acuerdo, Cuesta ha finalizado con estas palabras a su exmujer: "Para mí, moralmente, lo ha perdido todo".