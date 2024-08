Carlos Herrera no tiene dudas: uno de sus restaurantes "favoritos" para comer con amigos

Tortilla de patatas, croquetas, jamón serrano... No hay nada como la comida española. Y justamente la gastronomía es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene España, y no es para menos, la variedad y calidad del producto no deja indiferente a nadie. Ese es el caso de Carlos Herrera, el periodista está constantemente compartiendo en sus redes sociales sus lugares favoritos para visitar y para comer en el territorio nacional.

La última vez recomendó el vino que le fascina de España en la provincia de Huelva, el vino tinto Dominio del Verso. Para la siguiente recomendación viajamos un poco más al norte del país, concretamente a Lugo. En la provincia gallega, además de destacar platos como el lacón o los callos, también son muy populares los pescados y mariscos, algo que no es sorpresa al encontrarse en una región cerca del mar.

En este caso, el reconocido periodista ha querido recomendar a todos sus seguidores la marisquería Campos. Lo descrito como "uno de sus lugares favoritos de España" para degustar un buen marisco, en su cuenta de Instagram.

El restaurante de alta cocina inaugurado en 1952 se encuentra situado dentro de la milenaria Muralla lucense y en pleno corazón del centro histórico. Lleva en manos de la familia Vázquez Yáñez desde su apertura. Actualmente está regentado por la segunda y tercera generación de esta familia, Manuel y Nicolás Vázquez. De aquellos años, cincuenta todavía se siguen conservando recetas como la Perdiz a la cazadora o la Lamprea a la Bordelesa.

En el interior de ese edificio con 250 años de historia, podrás disfrutar cuatro tipos de experiencias diferentes. Hay una zona de tapeo y raciones dinámica y abierta a nuevos visitantes en la que se puede disfrutar de una amplia gama de vinos y otras bebidas además de raciones y tapas cortas. En las plantas superiores se encuentran tres comedores elegantes: gris, rojo y amparo. Diferentes y acogedores donde se garantiza disfrutar de las vistas a la zona antigua de la ciudad mientras experimentas con las propuestas gastronómicas que ofrece la familia Vázquez.

En su paso por el norte del país Herrera fue recibido por "sus amigo Nicolás y Steven" en su "adorada marisquería", tal y como cuenta en su cuenta de Instagram. En la que tuvo la opción de disfrutar de las variedades de mariscos que deseaba, como bogavantes, percebes u ostras. Productos que cualquiera que visite la provincia no debe perderse.