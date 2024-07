Carlos Herrera lo tiene claro: el mejor restaurante y hotel para comer y dormir estas vacaciones

España es un lugar ideal para pasar las vacaciones de verano, sus maravillosas playas e increíbles paisajes hacen que sea el lugar predilecto para millones de personas cada año. A pesar de contar con un clima idóneo para ir a la playa en el mediterráneo, son muchos los que prefieren pasar esta temporada de descanso en un lugar con temperaturas más bajas y así huir de el calor que afecta le afecta al resto del país, como es el caso de Carlos Herrera.

El periodista andaluz hizo una parada por Navarra tras su paso por Castilla y León y La Rioja. Concretamente pasó por el municipio de el Baztán. El famoso lugar de la trilogía de Dolores Redondo ha conquistado al periodista en su visita por la región, llamándolo incluso "paraíso navarro".

"Tras Castilla y Rioja me he venido a caminar por el Baztan, paraíso navarro. Y entre los bosques me he encontrado estos simpáticos habitantes. Os aconsejo esta soberbia casa, Venta Ultzama, en el Alto de Velate. Espectacular trato, sabor, ambiente. Una excelencia q conocer". Estas han sido las palabras que el locutor de radio dedicó a la región y al hotel en su cuenta de Instagram.

Exterior de el Hotel Restaurante Venta de Ultzama.

Herrera eligió en su visita el Hotel Restaurante Venta de Ulzama, un caserón típico del lugar, ideal para desconectar, que aconseja a sus seguidores visitar. Y es más que un hotel, en Venta de Ulzama pretenden que los huéspedes se sientan como en su propia casa y disfruten de una gastronomía sensacional.

El establecimiento lleva en manos de la misma familia durante cinco generaciones. Cuando inició su actividad en 1896 se dedicaba a albergar a todos los transeúntes hambrientos y cansados que pasaban por el lugar. Con el tiempo el caserón se ha ido tranformado poco a poco convirtiéndose en lo que es actualmente, un hotel con los "clientes más exigentes".

El hotel, además, cuenta con un restaurante que ha podido disfrutar Herrera, en el que ofrencen platos según la temporada del año de carnes y pescados de la mejor calidad. Y definitivamente algo que no puede perderse nadie que visite el restaurante es la especialidad de la casa: cuajada y canutillos. Por no hablar de sus carnes (el cochinillo te sale a 26 euros). Todo esto se puede disfrutar de la mejor manera, en una terraza con vistas a la comarca navarra.