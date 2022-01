Yoli Jiménez, la hostelera que gana el Gordo de la Lotería del Niño y reparte 60 millones en Logroño

Yolanda Jiménez lleva desde 1985 siendo una auténtica todoterreno de la hostelería. Aquel año, junto a su marido, abrió en Logroño el bar La Trompeta de Plata, un modesto establecimiento que este jueves, Día de Reyes, ha repartido entre sus vecinos alrededor de 60 millones de euros gracias a los décimos del primer premio de la Lotería del Niño. La hostelera y su hija, muy afortunadas, también se han llevado un pellizco de ese millonario premio que, para Yoli —como se le conoce con cariño—, “ilusiona, porque se lo ha llevado gente que realmente lo necesitaba”.

“Mi marido y yo nos hemos quedado un décimo, que equivale a 210.000 euros, sin contar lo que retenga Hacienda, y mi hija, otro. Eso me servirá para terminar de pagar mi hipoteca y para llevar una vida en el trabajo más tranquila, aunque no me quiero retirar”, explica a EL ESPAÑOL Yolanda (Alberite, La Rioja, 1958). Y es que esta mujer de 63 años reconoce que le “encanta” ser hostelera tras acumular 37 años en La Trompeta de Plata.

“Me gusta mucho mi trabajo y hago de todo. Sirvo en barra, sirvo en el comedor, cocino... de todo. Aún no me he planteado dejar el trabajo a pesar de haber ganado el premio y de estar cerca de la jubilación. En una semana, quién sabe, igual opino otra cosa”, ríe Yoli mientras, se escucha, de fondo, el alboroto en el bar que ha vendido cerca de 300 décimos, equivalentes a 60 millones de euros.

Los vecinos de Logroño celebran el primer premio de la Lotería del Niño en La Trompeta de Plata. Efe

Pero Yoli tiene una cosa clara. Quiere disfrutar del premio con los suyos, en especial con sus tres nietos. Aunque quiere seguir trabajando, sí que ha pensado en llevar una vida algo más “relajada” porque la hostelería es un sector muy “esclavo” en el que hay que trabajar todos los días “incluso festivos”. Pero este 6 de enero, también festivo, seguro que a Yolanda no le ha costado trabajar y sacar, cada poco, botellas de champán, cuyo líquido regaba las cabezas de los más agraciados.

Un bar de tradición

Corría el año 1985 cuando Yolanda Jiménez y su marido se establecieron en la capital de La Rioja. Con dos hijos, decidieron abrir un bar para sacarlos adelante y, poco a poco, se hicieron un hueco en un “barrio obrero de Logroño”, en sus propias palabras. Concretamente, en el número 7 de la calle Trinidad.

Allí, la familia empezó a ser conocida por sus menús del día, que “apasionan” a sus clientes y por el trato del establecimiento. Fue cuando Yoli y marido comenzaron a vender un mismo número de Lotería de Navidad y de Lotería del Niño: el 41.665. “Desde hace más de veinte años jugamos con este número”, desvela Yolanda en conversación telefónica con este diario.

Yolanda Jiménez, en la barra del bar, se abraza con otra vecina ganadora. EFE

De hecho, es la Administración número 6 de Logroño es la que les suministra este número agraciado. También, la hija de Yolanda y las tres empleadas de La Trompeta de Plata han recibido un décimo del 41.665.

“Lo mejor de haber ganado es que hemos hecho felices a mucha gente humilde. Este es un barrio obrero y las personas que han ganado gracias a nuestro premio lo necesitaban. Habrá alguna que quizá no, pero por regla general, este dinero es muy importante para nuestros humildes clientes. Este barrio es tan bonito que hay mucha gente que no le ha tocado la Lotería, pero está viniendo a felicitarnos y alegrarse por nosotros”, se sincera Yoli.

Los millones a Logroño

Así, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, el 41.665, vendido íntegramente en una sola administración de Logroño, ha llevado 100 millones de euros “muy repartidos” a la capital riojana, mientras que el segundo y el tercero han dejado “pellizcos” prácticamente en todo el país. Esa Administración ha sido la que ha proporcionado un puñado de series a La Trompeta de Plata.

La Administración número 6 de Logroño, que ha vendido íntegramente el primer premio. EP

Es más, visiblemente emocionado, el responsable de la administración riojana agraciada, Ángel Alda, ha explicado a Efe que se han vendido todos los décimos del número, ya que es una terminación que “ha gustado”. Y parece que con razón, porque el 41.665, además de ser agraciado con el primer premio, la terminación 665 ha sido premiada con 100 euros al décimo.

“Es un premio muy bienvenido” en esta situación de pandemia en Logroño, ha precisado el lotero, en tanto que el primer comentario de los responsables del restaurante La Trompeta de Plata ha sido “¡ya era hora que nos tocara! después de más de veinte años abonados al número”. Ahora, Yolanda Jiménez, su marido, sus dos hijos y sus tres nietos disfrutarán de ese “pellizco” que, para Yoli, le aliviará de la “carga de la hipoteca” y la “carga laboral”.

