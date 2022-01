Esther Aguirre de Licor 43, la heredera de un imperio récord en ventas con siete millones de beneficios

Esther Aguirre Zamora es la tercera generación que labra la empresa familiar. No tiene a sus espaldas cualquier cosa: Licor 43 es una firma que ha marcado la vida de muchos españoles. Además, es el licor español más vendido en el mundo. 2021 ha sido un año especial, pues la firma cartagenera ha cumplido 75 años de vida.

En un tiempo en el que las herencias están de moda por la llegada de Marta Ortega a Inditex, Esther avisa de lo difícil que es a veces entrar en la empresa por tu apellido: “El acceso a familiares [en Zamora Company] está regulado en nuestro protocolo familiar, y efectivamente contiene una serie de requisitos como son la experiencia fuera de la compañía, entre otros”.

Fue llamativo el caso de Ortega. Muchos titulares rezaban que había empezado doblando camisetas en las tiendas de Zara y hubo quien no lo creyó. En el caso de Esther, consejera de la matriz y vicesecretaria en el consejo, acumula experiencia fuera de la empresa familiar.

Cuenta Esther Zamora que ejerció durante 5 años como abogada en una firma que opera a escala mundial. Los recuerda como “unos años duros, de un aprendizaje muy intenso, compaginados con constante formación. Pero siempre me sentí muy cómoda, guardo un muy buen recuerdo de aquellos años”.



Su llegada a la empresa familiar se produjo gracias a su tío Emilio Restoy Zamora. “Fue quien reclutó”, expone. Dentro de la firma cartagenera fue dando pasos poco a poco, hasta ocupar el lugar que ostenta ahora.

“Mi tío fue poco a poco confiándome responsabilidades en materia de protección de marcas, de representación… Y al final se inclinó la balanza de forma natural y progresiva hacia Zamora Company, donde me siento en casa (y nunca mejor dicho)”, comenta Esther.



"En relación con el consejo de administración, ha sido mi familia quien ha confiado en mí y me siento muy afortunada y agradecida por poder desarrollar una posición de tanta responsabilidad siendo joven".

Ella es consejera de Zamora Company, la matriz de Licor 43. En las últimas cuentas registradas, según Informa, esta empresa contaba con un activo de 211.832.408 euros, en el año 2020. Aquel ejercicio, además, lo cerró con 6.835.971,61 euros de beneficios después de impuestos.

Esta firma, además, cuenta con 61 empleados, aunque tiene a su vez múltiples filiales. Esther habla de la responsabilidad que supone para ella mantener la marca creada por Diego Zamora, su abuelo.

–¿Cómo es pertenecer a la tercera generación de una empresa como Zamora Company?



–La afrontamos como un reto, pero al mismo tiempo como una oportunidad de seguir manteniendo, e intentando mejorar el gran legado que recibimos. Creo que la pasión por nuestra compañía es algo que hemos ido heredando generación tras generación y que no decae. Creo que vamos por buen camino.



–¿Se siente más presión por mantener algo ya construido por sus padres y abuelos?



–Honestamente, no lo llamaría presión, sino sentido del deber y responsabilidad. Creo firmemente en que el trabajo duro y profesional da los resultados que necesitamos y buscamos como familia, y como empresa, y tengo confianza en que avanzamos en la línea correcta.



Aunque no te voy a engañar, a veces pienso, si se sentara mi abuelo Diego aquí, ¿qué me diría, estaría orgulloso?



–Creo que la cuarta generación de Zamora Company está a punto de entrar en la empresa. ¿Cómo lo afrontan?



–Con mucha alegría, la verdad. Nuestro Órgano Familiar nos da medios para que las nuevas generaciones se acerquen al negocio, lo conozcan y lo sientan suyo. Creo que es muy importante el sentimiento de pertenencia.

El acceso de la familia a Zamora Company está regulado por un código interno. No es algo excepcional, muchas empresas toman este tipo de medidas para cerciorarse de que la meritocracia y el buen hacer imperan dentro del funcionamiento de sus firmas, sin tener en cuenta el apellido de cada uno.

Zamora Company tiene sólo dos directivos que pertenecen al linaje del fundador. Una de ellas es Esther. El otro es Juan Ángel Zamora de Jodar. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó su nombramiento el pasado 31 de octubre. Además de ellos dos, otros miembros de la familia Zamora están en la zona comercial de Zamora Company.

75 años de Licor 43

Este año es especial para Licor 43. Cumplen 75 años de historia que han celebrado con distintos actos. Tal y como explica Esther Zamora, lo viven con “gran ilusión y cierto optimismo, después del año que hemos vivido es el momento de, con moderación y responsabilidad, poder celebrarlo”.

Como conmemoración, este año se ha lanzado Licor 43 chocolate, una forma de homenajear las distintas formas de tomar esta bebida. El sabor es similar al que podemos obtener al mezclarlo con batido de chocolate, aunque hay múltiples formas de maridarlo.

A lo largo de su historia, Licor 43 ha guardado con recelo un gran secreto: sus ingredientes. El nombre de la marca le viene dado por el mejunje que aglomera: 43 ingredientes aún desconocidos por el gran público. Que se puedan decir: naranja, cilantro, té…

Se trata del licor español más vendido en el mundo, lo que ha provocado que en la pandemia los resultados no hayan sido tan negativos. “Es una marca elegida por los consumidores y respaldada por ellos. En situaciones críticas como la mencionada nos han seguido eligiendo”, reconoce Esther.

Durante los peores momentos, Zamora Company decidió ayudar a sus clientes ofreciéndoles líneas de crédito.

–¿Qué les motivó a ello en un momento donde su negocio también se veía mermado?

–La hostelería es una parte muy importante de nuestro negocio, en concreto, en España antes de la pandemia el 75% de nuestro negocio estaba en este canal. Hemos querido y queremos apoyar a este sector tan afectado a través de acciones que le permitan acelerar el retorno de clientes a sus establecimientos, ya que gracias a la hostelería nuestras marcas han podido llegar siempre al consumidor y es el canal donde nosotros podemos ofrecer experiencias de consumo, que ayudan a dar a conocer nuestros productos y a fidelizar al consumidor.

Recientemente, el sector hostelero y el de bebidas se ha visto afectado por la crisis de suministro. Zamora Company también ha visto mermado su negocio.

–¿Cómo les ha afectado?

–Los plazos de entrega de muchos materiales están aumentando, al igual que la tensión en muchos mercados de suministros. Esto nos obliga a estar más unidos que nunca a nuestros proveedores y partners, y trabajar muy de la mano con ellos, casi diariamente, ajustando los pedidos a nuestras necesidades que, a su vez, y esto es una gran noticia, también han aumentado, gracias a la recuperación del consumo, y a la fidelización de nuestras marcas.



Adicionalmente, estamos trabajando intensamente para digerir muchas de las subidas de precios que se están dando en los mercados, fruto de estas tensiones en las materias primas y aumento masivo de la demanda. Nuestro enfoque es claro: estamos ligados a ser cada día más sostenibles y demostrarlo en las múltiples iniciativas que estamos llevando a cabo, más otras muchas que llegarán próximamente.

ZCO, mucho más que Licor 43

La firma cartagenera hace mucho tiempo que se encuentra en expansión. De esta manera, podemos encontrar que no sólo comercializa Licor 43, sino otras marcas como Bodegas Ramón Bilbao, Limoncello Villa Massa, Martin Miller's Gin, Sangría Lolea, Mar de Frades, Pacharán Zoco, Cruz de Alba, Thunder Bitch, Yellow Rose y Orujos el Afilador.

–¿Tienen visos de seguir ampliando horizontalmente el negocio?



–De momento, a día de hoy lo que queremos es construir y crecer las marcas que hemos incorporado al porfolio en los últimos años. Ese es nuestro foco. Pero siempre estamos despiertos a las tendencias de consumo y a ampliar nuestro porfolio para satisfacer las demandas de nuestros clientes y consumidores.



–¿Se trabaja de manera distinta en cada marca o todas tienen la seña de identidad de Zamora Company?



–En ZCO tenemos un modelo de construcción de marcas premium, que consideramos se integra en la esencia del desarrollo de nuestras marcas, luego cada una de ellas tiene una estrategia y un posicionamiento distinto enfocado al target al que nos dirigimos, que es lo que les hace ser propuestas diferentes y únicas que atraen a nuestros consumidores.

Desde Zamora Company se muestran como una empresa comprometida, que apuesta por el desarrollo sostenible del planeta. Esther habla de “compromiso, independencia e innovación”.

“Para nosotros es clave nuestra apuesta por el modelo de ‘empresa consciente’, que aúna los esfuerzos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa”, expone Zamora.

La relación entre Zamora Company y el medioambiente comenzó “hace décadas”. “Comprendimos que nuestra actividad está ligada al entorno natural y social que nos acoge, de hecho, la mayoría de los empleados de nuestras plantas de producción son y viven en esas comunidades locales”.

“Siempre hemos procurado la protección ambiental y el crecimiento socioeconómico, por lo que decidimos aunar todos nuestros esfuerzos hacia un objetivo común, lograr un modelo de negocio sostenible que sea nuestro legado de futuro a la sociedad y al planeta”, comenta Esther.

Culmina su argumentación hablando del futuro. “La conservación de los ecosistemas es una responsabilidad, por lo que trabajamos junto a nuestros proveedores y clientes por una producción y distribución respetuosas con nuestro planeta y las personas. Queremos preservar lo que tenemos hoy para poder seguir disfrutándolo mañana, es así de sencillo”.

No es lo único en lo que se fijan. También trabajan en el empoderamiento de los empleados. “Es fundamental para que lideren la transición hacia el modelo de Empresa Consciente. Son quienes mejor conocen cómo somos y cuál es nuestra misión, por lo que los hacemos protagonistas de las iniciativas y proyectos que lanzamos, son la pieza clave en el día a día de Zamora Company y su voz, ideas y acciones adquieren la máxima relevancia a la hora de hacer realidad nuestro legado de futuro”.

