La nueva colección de ropa de esquí de Lidl desde 9,99 euros: pantalones para nieve, chaquetas, botas…

Es invierno y Lidl lo sabe. La temporada de esquí ya está en marcha en España, por lo que el supermercado alemán ha comenzado a vender todo tipo de prendas de vestir adaptadas a la nieve. Esta superficie no sólo vende chaquetas, sino también ha empezado a comerciar pantalones, ropa térmica, guantes, botas… con unos precios muy asequibles. De hecho, se pueden comprar prendas de manera online desde 7,99 euros.

Este es el precio de los guantes de esquí para hombre. Están hechos con material impermeable gracias a la tecnología Bionic-Finish, que también corta el viento por su estructura de capas y membrana especial. Están disponibles hasta en tres colores y los consumidores pueden acceder a las tallas 8,5 y 9,5 pagando los mencionados 7,99 euros.

Pero la oferta de Lidl no queda aquí. El supermercado alemán vende también varios tipos de prendas térmicas que le otorgan al usuario un plus de calor en situaciones de bajas temperaturas. Se trata de, por ejemplo, unas camisetas interiores de manga larga con material transpirable que cuestan 12,99 euros -desde la talla S a la XXL- o de pantalones interiores para hombre o mujer cuyos precios no superan los 10 euros. En este caso, los masculinos se venden desde la talla M a la XXL y los femeninos de la S a la XL.

A la izquierda los pantalones de esquí de Lidl para hombre y, a la derecha, para mujer. Lidl

Sobre ellos, se pueden usar pantalones de esquí. En este caso, Lidl vende una versión para mujer en dos colores que va desde la talla 38 hasta la 46. Esta prenda está equipada con reflectores Recco y pese a ser impermeables y cortar el viento, son transpirables. En este caso, cuestan 39,99 euros. Lo mismo que la versión para hombres, comerciada también en dos colores y vendida en las tallas comprendidas entre las 38 y las 48.

Calzado y chaquetas

Aun así, la cadena alemana se ha propuesto este año equipar a sus clientes de pies a cabeza para que no pasen frío en la nieve. Por ello, Lidl ha puesto a disposición de los consumidores botas adaptadas a las bajas temperaturas. Las de mujer vienen en los colores rosa o negro y están hechas con materiales impermeables y cortavientos gracias a la membrana TEX integrada. Por 22,99 euros se las puede llevar a casa y están disponibles desde la talla 36 a la 40.

A la izquierda, una botas para mujer de Lidl y, a la derecha, para hombre. Lidl

Para hombres, hay dos tipos de botas distintas. Por un lado, unas botas de trekking de color gris con suela perfilada para un buen agarre. Tienen “forro interior de tejido suave y cálido”. Sus tallas: de las 41 a las 46. Su precio: 22,99 euros. Lo mismo que las botas de nieve color camel, también para hombre, que difieren con las anteriores en que son más altas.

Para abrigar el tren superior, Lidl trae en su catálogo varias chaquetas para esquí que sin duda van a cautivar a los amantes de este deporte. Hay un modelo para mujer que, a su vez, viene en diferentes colores. Está hecho de material transpirable, cortaviento e impermeable con costuras selladas. Tiene la parte trasera más larga, acolchado cálido, cuello alzado y capucha desmontable. Cuesta 29,99 euros y está disponible desde las tallas 36 a las 48.

Dos chaquetas para la nieve de hombre de Lidl. Lidl

En el caso de las chaquetas masculinas, hay tres modelos distintos. Cada uno de ellos está disponible en dos colores. Los dos modelos más económicos cuestan 29,99 euros. Uno de ellos es transpirable, cortaviento e impermeable con costuras cerradas. El otro, además, tiene un material repelente al agua gracias a la tecnología Bionic-Finish.

También hay un modelo más costoso que cuesta 49,99 euros. En este caso la chaqueta, disponible en dos colores en las tallas S, M, L y XL, está equipada con reflectores Recco.

Ropa para niños

Por último, Lidl no sólo ha pensado en los adultos, sino también en los niños. Para ellos vende chaquetas a 19,99 euros, pantalones a 12,99 euros, botas a 14,99 euros y ropa térmica interior a 7,99 euros u 8,99 euros.

Dos monos para bebé de Lidl.

Por último, la cadena alemana también vende ropa de nieve para bebés. Los monos de cuerpo entero, en este caso, cuestan 17,99 euros y están disponibles desde las tallas 80 a la 104.

