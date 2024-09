Ramón Paulés te cuenta en primera persona cómo con 74 años aguanta hasta las 8 de la mañana de fiesta

Ramón Paulés es un jubilado de 74 años que vive en Santa Eulalia de Gállego, un pueblo de Zaragoza. Accede hablar con EL ESPAÑOL para contar su secreto, tras su éxito en Tiktok y aguantar en las fiestas patronales hasta las 8 de la mañana.

Para Ramón el cumplir años no está reñido con seguir un patrón, lo más importante es vivir cada día con calidad. Un video se hizo viral en redes sociales donde se le ve alzado en hombros bailando y disfrutando, como un joven de 20 y sin alcohol.

"Soy muy sociable, me apasiona cantar, me invitan a cumpleaños, bautizos, bodas y fiestas patronales. Hace muchos años integré un grupo 'Los Ángeles Gitanos'. Cuando se desintegró pasé a intepretar temas de Los Chichos y Los Chinguitos, grupos españoles de rumba y flamenco".

La jubilación es la nueva juventud y Ramón lo tiene claro. Aunque no tiene esposa ni hijos es feliz y es muy querido por todos, desde el Bar de Pili, en Santa Eulalia de Gállego, donde hace una parada obligatoria siempre, o en El Pozo by Jota Jota, de Ayerbe, entre otros.

Este periódico lo contactó telefónicamente a la salida de una cita con su médico de cabecera, tanto canto y disfrute le afectó a la garganta. "No sufro de ninguna enfermedad y mi secreto para mantenerme bien es cuidar la alimentación y de alcohol poco".

El guiñote, la petanca y el canto

Ramón no es tecnólogico, eso se lo deja a sus sobrinos y los amigos, con un móvil para hacer y recibir llamadas le sobra. "Vivo solo en la casa que dejó mi madre cuando murió", refiere.

Ramón Paulés tomando un café en uno de los bares que frecuenta. Cedida null

"No tengo coche, pero siempre tengo amigos con los que paso el día, entre jugar al guiñote, la petanca y cada que se presenta la oportunidad canto a capela. Si me ponen la melodía de fondo, mejor. Uno de los temas que más me piden es 'Carmen', del grupo Los Chunguitos".

"Cuando cumplí 11 años me marché de mi casa y trabajé en mil cosas. Me marché con un tío a trabajar en la montaña. Luego a Huesca donde hacía oficios con madera. También he sido camarero y terminé como cantante porque se me da bien", cuenta Ramón.

Santa Eulalia de Gálledo es un pueblo de menos de 50 habitantes que está a siete kilómetros de Ayerbe, en Huesca, razón por la cual va con mucha frecuencia. Hasta las autoridades de Ayerbe lo conocen. Donde lo inviten a cantar, él no falta.

El video viral de Tiktok

Ramón nunca imaginó que un video donde se le ve bailando en el escenario del discomóvil Diábolo, al ritmo del Dj Tella en las fiestas de Ayerbe se haría viral en las redes sociales.

Las fiestas patronales en honor de Santa Leticia, en Ayerbe duró del 6 al 10 de septiembre. Congregó a mucha personas que regresaban al pueblo para compartir momentos con la familia y reecontrarse con los amigos.