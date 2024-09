El 'narcomarketing': de las cintas de vídeo de los años 90 en México al exhibicionismo de TikTok

La tarde del 24 de octubre de 2023 Sabrina Durán, también conocida como 'Ina', fue asesinada en la calle tras ser acribillada por nueve balazos. Horas antes, la 'Narco Reina', como la apodaban sus seguidores, había publicado un video en su cuenta de TikTok que obtuvo más de cinco millones de reproducciones. Casi un año ha pasado desde que un miembro del grupo criminal transnacional, el Tren de Aragua, acabó con su vida ante la vista de los vecinos. 'Ina' no sólo era parte del negocio de la venta de drogas, sino además lo publicitaba en sus redes haciendo gala de todo lo ganado.

Murió con apenas 24 años, pero los vídeos que subió a distintas plataformas de Internet en los que mostraba los lujos y las riquezas que acumulaba le sirvieron para convertirse en la reina de los narco-influencers. Durán no sólo dejó un cadáver en plena vía pública. También dejó 'huérfanos' a millones de seguidores en el continente que soñaban con imitar su estilo de vida y cosechar similares éxitos.

Líder de su banda en la comuna capitalina de Peñaflor, nunca se le minimizó por ser mujer o por su corta edad. Fiel al manual de la delincuencia, su experiencia en prisión, con apenas 22 años de edad, le dotó de prestigio entre sus pares. El periodo en que estuvo tras las rejas por vender sustancias ilícitas no le impidió continuar grabándose con su teléfono. Desde la misma cárcel alcanzó una suma de 450.000 seguidores, convirtiéndose en un caso inédito en el mundo entero.

'Ina', así como muchos otros usuarios que navegan hoy en la red, tenía como objetivo exhibir al público el lujo y el poder que era capaz de acaparar. Se sentía, en otras palabras, "inmortal". Fue así como con el tiempo se convirtió en una 'narco-influencer', capaz no sólo de conducir a un grupo al margen de la ley, sino también de construir una red de apoyos en toda la región que la reconocían como referente.

El destino lo dejó de manifiesto. La joven hizo caso omiso a los riesgos que tenía visibilizar su negocio. La intención de ganar fama y respeto era más grande que incluso su propia vida. La consecuencia fue una prematura muerte. Y ni siquiera su caso ha detenido o a lo menos apaciguado la acción de muchos de sus imitadores.

Expertos lo definen como el 'mundo del dinero fácil'. Su última publicación lo resume bien. En ella aparece luciendo una camiseta marca Tommy Hilfiger, ostentosas joyas doradas y costosos productos para el pelo. Y entre los estratos económicos más humildes la pregunta era evidente: ¿para qué es necesaria la educación o encontrar un trabajo estable y formal si existen medios más fáciles y prometedores para enriquecerse?

La plataforma digital elegida por Durán no fue fruto de la casualidad. Pudiendo optar entre Facebook, X (anteriormente Twitter) o Instagram, la narco-influencer se decantó por TikTok. Una aplicación dirigida principalmente a jóvenes y adolescentes. Es decir, el público ideal para que una líder de una banda narcotraficante pudiera mostrar los beneficios del negocio. ¿Y por qué no? Para persuadir y reclutar a internautas que sueñan con salir cuanto antes de la pobreza.

Publicaciones en el perfil de TikTok de la 'Narco Reina' chilena, Sabrina Durán. TikTok

"El narcomarketing en TikTok no sólo expone los delitos y crímenes que se cometen, sino que también se centra en la creación de una imagen de lujo y 'glamour' alrededor del mundo del narcotráfico, mostrando dinero en efectivo, armas, joyas, carteras de marcas exclusivas, fiestas y mascotas exóticas", dice Sebastián Huerta, periodista chileno, quien también advierte sobre los principales destinatarios de este fenómeno: "Este tipo de contenido no sólo es atractivo para quienes ya están involucrados en actividades criminales, sino que también puede ser un imán para jóvenes vulnerables que puedan verse tentados a unirse a grupos delictivos".

Los orígenes del 'narcomarketing', sin embargo, no tiene sus raíces en esta plataforma. La historia de esta práctica se remonta a tres décadas atrás y si bien sus señas de identidad no siempre fueron la excentricidad y la opulencia, siempre ha habido una constante y esa no ha sido otra que el poder.

El "macabro" y "sanguinario" caso del Güero Palma

México, 1989. Esta es una de esas historias en las que la realidad supera a la ficción. Miguel Ángel Félix Gallardo – líder del Cártel de Guadalajara – y los hermanos Arellano Félix – cabecillas del Cártel de Tijuana – estaban aliados con el Cártel de Sinaloa, uno de los más temidos en el continente. No obstante, algo cambió. El 'Güero' Palma, parte de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más conocidos, fue acusado por sus antiguos socios de robarles cargamentos y territorios del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. La venganza demoró en ejecutarse y el desenlace, además de macabro, tuvo efectos que todavía resuenan en la región.

Héctor 'El Güero' Palma comenzó su vida delictiva robando coches y actuando de sicario. Su talento delictivo llamó la atención de importantes criminales, como Miguel Ángel Félix Gallardo, del Cártel de Guadalajara. Llegó a controlar el negocio desde Sinaloa hasta EE. UU, ganándose también la confianza del famoso Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo'. Su asenso estuvo copado de éxitos, pero fueron las sospechas de traición las que produjeron finalmente su caída.

El elegido para 'cobrar las cuentas' fue Rafael Clavel Moreno, sicario de origen venezolano. Una vez infiltrado en el círculo del Güero, se hizo novio de su hermana y contraeron matrimonio. Después de eso y habiendo entrado a formar parte de la familia, fue tras la esposa del Güero, Lejia Serrano. La venganza avanzaba lentamente. Tras varios encuentros se convirtieron en amantes y ella, ciega por su amor repentino, le robó dos millones de dólares a su esposo y escapó junto al sicario y sus dos hijos a San Francisco (EEUU).

Ya en territorio estadounidense, Clavel Moreno degolló a Lejia Serrano. Días después, en su Venezuela natal, lanzó por el Puente de la Concordia a los dos hijos del Güero. Por si fuese poco, le envió al Güero la cabeza de su pareja en un congelador y un vídeo casero en el que sus dos pequeños, uno de cinco años y otro de cuatro, caían desde 150 metros de altura.

La DEA interroga a Héctor 'El Güero' Palma en Estados Unidos. Europa Press

"El caso Güero Palma fue muy visionario en entender que las imágenes eran más poderosas que el relato escrito (…) La intención fue desequilibrarlo y amedrentarlo. Fue una cuestión de inteligencia. La planificación duró muchos años. Es el hito fundacional y la idea sigue vigente. La idea de mostrar poder", señala Ainhoa Vásquez, académica chilena y autora del libro 'Narcocultura'. "Él fue impresionantemente inteligente, macabro y sanguinario", añade.

Hasta ese momento, la conducta del narcotraficante era la de alguien de un perfil bajo, enfocado en rentabilizar sus ganancias y mantenerse lo más alejado posible de los ojos de las autoridades. "Las generaciones mayores no quieren mostrar lo que hacen, porque no quieren llamar mucho la atención para poder seguir desarrollando el negocio (…) Recuerdo en algún momento haber revisado un comentario sobre cómo los hijos del Chapo Guzmán están llevando su vida. Ellos también están ocupando redes sociales, subiendo videos y allí se observa un cambio generacional", dice Pilar Lizana, investigadora de la entidad chilena AthenaLab.

Una Caja de Pandora: el crimen llega a Las Vegas

Con el venezolano Clavel Moreno el narcotráfico salió del mero delito y dio paso a la exhibición. Una exhibición que puede limitarse al terror o a ir un paso más adelante, como demostró “Ina” en Chile. En este sentido, un caso también paradigmático es el de Rodrigo Aréchiga, más conocido como el 'Chino Ántrax'.

Líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa, donde operaba el Chapo y también el Güero, en 2008 se convirtió en uno de los principales jefes militares de la organización en la guerra que se libró contra el grupo de Juárez y los hermanos Beltrán Leyva. Criminal por antonomasia, reputado por su estilo sanguinario y decidido, fue uno de los narcotraficantes más activos en redes sociales. Su principal fuente de expresión: Instagram.

Al igual que Sabrina, al Chino Ántrax le gustaba presumir en las redes sociales de sus viajes, joyas, coches de lujo, dinero y armas de fuego. En algunas publicaciones llegó hasta a aparecer con actrices y celebridades de primer nivel. La más conocida fue con Paris Hilton, empresaria estadounidense multimillonaria, con quien posó en Las Vegas, Nevada, en 2009. Según algunos medios, la fotografía no fue casualidad. Ambos habrían llegado esa noche como pareja para ver un combate de boxeo de Manny Pacquiao, aunque el amorío nunca pudo ser confirmado.

El 'Chino Antrax', líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa, junto a la celebridad estadounidense, Paris Hilton. Las Vegas, Nevada. Archivo

En su cuenta de Instagram solía mostrar a sus seguidores los viajes que realizaba. Destinos como Dubái o cualquier país de Europa concentraban gran parte del contenido. También compartió sus visitas a mansiones con lujosos jardines, playas paradisíacas, yates de lujo, Ferraris y vinos caros en hoteles de mucho prestigio. Una vida opuesta a la que tuvo de niño, cuando vivía en la pobreza de un barrio de Culiacán, la capital de Sinaloa en México.

Curiosamente, fue su afición a las nuevas tecnologías lo que provocó su caída. En 2013, informó en su cuenta de Instagram de que planeaba hacer un viaje a Holanda. Anuncio que movilizó a la Policía de EEUU y a la Interpol a esperarlo en el Aeropuerto de Ámsterdam para detenerlo.

Para Vásquez, autora de 'Narcocultura', las motivaciones detrás de este tipo de conductas vienen de la obsesión de ciertos criminales por mostrar su hombría. "Masculinidad precaria, como dice la tesis de mi libro, de querer mostrar que ellos son sujetos poderosos, que pueden amedrentar al enemigo, llevándolo a las redes sociales, a través del Blog del Narco en algún momento", señala.

Según Juan Pablo Luna, académico de origen uruguayo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, la causa está en los patrones económicos de la sociedad actual. "El consumo como lo único que te genera estatus en la sociedad y por tanto es algo que todos buscamos. Todos deseamos diferenciarnos. Esta es una expresión que se monta sobre eso, sociedades que están híper centradas en el consumo como forma de diferenciación social".

El desenlace de la historia de Ántrax es dramático. Poco después de su detención, el líder del brazo armado de la organización del Chapo fue asesinado en Culiacán, su tierra natal, tras haber burlado su libertad condicional. Un final, que a diferencia del dinero y los placeres, no se observa en ninguna de sus redes sociales.

El Blog del Narco, la cuna de la exhibición

Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades inéditas. Lo supo el Chino Ántrax y antes que él lo vaticinó el caso Güero Palma. En 2010, en plena 'Guerra contra el Narco' en México, bajo la presidencia de Felipe Calderón, nació una plataforma llamada El Blog del Narco. En ella, se subían a diario videos de amenazas, asesinatos, interrogatorios y torturas.

“El Blog del Narco era una red exclusiva para ellos. Allí circulaban los videos de terror principalmente. Era ahí donde podías ver los videos de decapitaciones, de torturas, etcétera. Pero en ese entonces pertenecía a una sola organización, sino que había alguien que recibía el contenido de todas las organizaciones y lo hacía viral”, indica Alejandra León, autora de la investigación Repensar el narcomarketing en las representaciones identitarias del narcomundo en TikTok.

Si bien pasó su momento de apogeo, la plataforma continúa vigente. Eso sí, ahora con más competencia, en donde el contenido narco no ha hecho más que diversificarse. “Ya no solamente tenemos ese amedrentamiento con imágenes violentas, sino que ahora tenemos esa otra parte positiva de ingresar en el narco, en donde se exhiben los lujos en Instagram, se intenta reclutar a nuevos integrantes a través de TikTok, o se alaba a cárteles en X”, advierte Vásquez.

La académica chilena y autora del libro 'Narcocultura', Ainhoa Vásquez. Cedida

En un estudio publicado en enero de 2024 por Dinamic Company, 'Inseguridad en México: el dolor también está en las redes', se asegura que mientras un 44,73% de las interacciones de usuarios revelan animadversión hacia los delincuentes, un 37,02% manifiesta un rechazo a la política de seguridad implementada por el actual gobierno federal. La situación se agrava si nos vamos al detalle. En casi la mitad de los comentarios se rechaza a la Guardia Nacional (49,12%) y en un 45,99% se expresa el mismo descontento en contra del Ejército Mexicano.

La desconfianza hacia las instituciones que velan por la seguridad es para Agustín del Río, CEO de Dinamic Company, la mayor amenaza: “Existe un preocupante porcentaje de la conversación de usuarios que aseguran que en comunidades marginadas o rurales el narcotráfico asume el papel del Gobierno y ayuda mucho más a la gente que a las propias autoridades que deberían combatir a estos grupos delictivos (…) El narco da despensas. El Gobierno abandonó”.

Antes era el terror. Ahora es el lujo y la música pandillera. Pero siempre ha estado presente la tentativa por el poder. La banda de Ina no publicó sobre su asesinato. Los Ántrax tampoco lo hicieron cuando su líder, el Chino, fue detenido por la policía estadounidense y después sufrió el mismo destino que Sabrina. Cuando la intención es enmascarar el negocio criminal de lujos y progreso, son las prendas millonarias, los coches último modelo y las cirugías estéticas lo que les sale a cuenta.

Es solo una parte del negocio la que se muestra en las redes sociales, no el 100%. Y siempre se presume de lo mejor, de aquello que brilla en la superficie. Lo que no se comparte en el 'narcomarketing' es que tu vida pende de un hilo. Eso se oculta siempre. Porque nadie quiere admitir el sufrimiento inimaginable que hay que aguantar para conservar esa rutina.